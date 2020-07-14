Будет ли белорусский "майдан"? Политолог Дзермант указал на финансовый след

В Белоруссии ЦИК отказал в регистрации кандидатом в президенты бывшему банкиру Виктору Бабарико. Спровоцирует ли это белорусский "майдан", рассказал политолог Алексей Дзермант.

Он считает, что если белорусская оппозиция и готовила какой-то "майдан", то после отказа в регистрации Бабарико всем оппозиционерам был нанесён сильнейший удар, от которого они вряд ли оправятся. При этом эксперт не исключил возможных протестов в будущем.

Политолог объяснил, что Бабарико вложил в свою предвыборную кампанию колоссальные средства и этим привлёк к себе внимание правоохранительных органов Белоруссии. По их сведениям, экс-банкир использовал деньги иностранных спонсоров, поэтому в отказе его регистрировать на выборах нет ничего удивительного.

"Бабарико и поддерживал финансово всю эту кампанию. Как только у него эта возможность исчезла, резко спали все протесты. Это говорит о том, что это не столько внутреннее волеизъявление граждан, сколько политтехнологии, в которые вкачивались серьёзные деньги", - сказал Алексей Дзермант в беседе с каналом "360".

При этом эксперт считает, что какие-нибудь радикалы-одиночки могут ещё попробовать раскачать ситуацию, но никаких масштабных последствий их действия иметь не будут, уверен политолог.