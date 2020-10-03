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Будет хуже: война в Карабахе только начинается - эксперт

03 октября 2020, 16:40  •  89 • Политика
Фото: Russian Look/globallookpress.com
Баку может воспользоваться штурмовиками, что изменит ход войны
Между Арменией и Азербайджаном продолжаются столкновения в районе Нагорного Карабаха. Стороны не стремятся обсуждать возможное перемирие и стягивают все новые силы к месту конфликта. Военный эксперт Александр Михайловский предположил, что скоро ситуация только ухудшится.
По мнению специалиста, отсутствие больших успехов заставит Баку начать серьезное наступление. Михайловский рассказал, что местные СМИ, а также турецкие публикуют карты с взятой под контроль в ходе боев территорией. Однако по факту этих достижений нет.
Военный эксперт подчеркивает, Азербайджан обладает преимуществом в воздухе, что позволяет серьезно ударять по силам противника.
Как заявил эксперт "МК", если Баку сможет повредить систему коммуникаций Степанакерта, то части на передовой не смогут обороняться.
Тем не менее он подчеркивает, что утверждать о достижениях беспилотников нельзя, ведь часть видео может быть поддельной. Однако если Баку выведет из строя ПВО противника, то в ход можно будет пустить штурмовики, что усложнит и без того тяжелую ситуацию для Армении.
Как добавил Михайловский, если военные Азербайджана начнут глобальное наступление и привлекут бронетехнику, то противник будет не в силах защитить себя.
По его словам, если Азербайджан продвинет свои позиции ближе к непризнанной республике Нагорный Карабах, то для последней это будет поражением. При этом Баку пока лишь прощупывал силы противника и выяснял слабые места и теперь может рискнуть, и пойти на серьезный шаг. Тем не менее, если Нагорный Карабах заставит противника нести слишком большие для него потери, то Азербайджан отступит.
Ранее "Утро.ру" рассказывало о последних событиях на линии фронта.

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