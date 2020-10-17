Будет как в Хорватии: Киев предупредил жителей Донбасса насчёт русских паспортов

В беседе с хорватским телеканалом украинский политик пофантазировал насчёт "деоккупации" Донбасса, а на самом деле оккупации его украинскими боевиками, и рассказал о том, как поступят с жителями этого региона, у которых есть российские паспорта.

Он отметил, что, если жители региона "захотят остаться и жить там, то у них будет статус иностранца, который проживает в Украине". В ином случае они могут выехать, сказал он.

По словам Резникова, "абсолютно правильно поступила Хорватия".

Он отметил, что верным решением было дать людям "возможность свободно принимать решения и защищать права национальных меньшинств".

"В Украине мы будем использовать тот же подход, что и хорватский", - подчеркнул он.