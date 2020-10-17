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Будет как в Хорватии: Киев предупредил жителей Донбасса насчёт русских паспортов
17 октября 2020, 17:05 • 108 • Политика
Официальный Киев предупредил жителей Донбасса, которые получили или собираются получить русские паспорта. По словам вице-премьера Украины Алексея Резникова, в Донбассе будет как в Хорватии.
В беседе с хорватским телеканалом украинский политик пофантазировал насчёт "деоккупации" Донбасса, а на самом деле оккупации его украинскими боевиками, и рассказал о том, как поступят с жителями этого региона, у которых есть российские паспорта.
Он отметил, что, если жители региона "захотят остаться и жить там, то у них будет статус иностранца, который проживает в Украине". В ином случае они могут выехать, сказал он.
По словам Резникова, "абсолютно правильно поступила Хорватия".
Он отметил, что верным решением было дать людям "возможность свободно принимать решения и защищать права национальных меньшинств".
"В Украине мы будем использовать тот же подход, что и хорватский", - подчеркнул он.
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