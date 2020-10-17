Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Лукашенко не блефовал: Литве грозит разорение
Вот такая она «самая сильная»…
"У нас сейчас ненависть": Зеленский заявил, что украинцы не хотят обща...
Гозмана выгнали из политических ток-шоу: У него есть своя версия событий
Главная / Политика

Будет как в Хорватии: Киев предупредил жителей Донбасса насчёт русских паспортов

17 октября 2020, 17:05  •  108 • Политика
Официальный Киев предупредил жителей Донбасса, которые получили или собираются получить русские паспорта. По словам вице-премьера Украины Алексея Резникова, в Донбассе будет как в Хорватии.
В беседе с хорватским телеканалом украинский политик пофантазировал насчёт "деоккупации" Донбасса, а на самом деле оккупации его украинскими боевиками, и рассказал о том, как поступят с жителями этого региона, у которых есть российские паспорта.
Он отметил, что, если жители региона "захотят остаться и жить там, то у них будет статус иностранца, который проживает в Украине". В ином случае они могут выехать, сказал он.
По словам Резникова, "абсолютно правильно поступила Хорватия".
Он отметил, что верным решением было дать людям "возможность свободно принимать решения и защищать права национальных меньшинств".
"В Украине мы будем использовать тот же подход, что и хорватский", - подчеркнул он.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



108
Источник
Похожие новости
17 октября 2020, 01:30
Ставка сыграла: Путин провёл и Трампа, и Байдена
17 октября 2020, 01:30
Пушков прокомментировал слова Эрдогана о Крыме
17 октября 2020, 07:00
Галкин зло высмеял вопрос о наркотиках Зеленского: вопросы "президента Украины" взорвали Instagram
17 октября 2020, 12:30
Пророчество Паисия Святогорца грозит исполнится: "Турция почти вся останется за Россией"
17 октября 2020, 10:40
"Это катастрофа": Полковник запаса раскрыл смысл отказа США от предложения Путина по ДСНВ
17 октября 2020, 10:40
США унизили Киев своим крымским решением, но украинские власти всё равно объявили перемогу
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 октября 2020, 23:35
Последнее спасение – серебро: США готовятся к отказу от доллара
10 октября 2020, 19:10
Пятая колонна в два миллиона: Турецкая армия уже в России
11 октября 2020, 21:45
Сеанс разоблачения Зеленского стал хитом: "Не надо вестись"
13 октября 2020, 00:20
"Фактически это признательные показания": Пушилин призвал Зеленского подать в отставку
12 октября 2020, 15:10
"Обрывают телефоны!": Украинская элита объявила охоту за русской вакциной от COVID
14 октября 2020, 22:10
Русскому самолёту не дали сесть в Сирии? Эксперт сделал тревожное предупреждение
11 октября 2020, 01:35
Американский оппозиционер просчитал наперёд все шаги Навального против России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.