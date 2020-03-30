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Будет как после теракта 11 сентября: Нью-Йорк готовится к большому количеству смертей - медик Роджерс

30 марта 2020, 11:35  •  41 • В мире
Врач из Нью-Йорка Александр Роджерс решил рассказать, как реально обстоят дела с распространением коронавируса в городе. По его словам, ситуация более чем серьёзная - власти уже готовятся к большому количеству смертей, как после теракта 11 сентября. Так, возле моргов разворачиваются палаточные городки, в которых оборудованы дополнительные места для хранения тел, похоронные дома совершенствуют крематории.
Медик из Нью-Йорка Александр Роджерс в своём блоге описал ситуацию, сложившуюся с распространением коронавирусной инфекции в городе. По его словам, только за вчерашний день поступило около 6000 тысяч вызовов в службу скорой помощи, скоро настанет время, когда придётся решать, какому пациенту достанется аппарат искусственной вентиляции лёгких, а которому нет.
Из-за того, что в больницах наблюдается острый дефицит средств индивидуальной защиты, некоторые медсёстры и медбратья отказываются выходить на работу и подвергать риску себя и свои семьи, хотя персонала и так не хватает, пишет Роджерс.
"И я их прекрасно понимаю! Кому огромный респект, так это нашему губернатору Эндрю Куомо, который хоть как-то пытается обеспечить больницы, ибо установленные цепи снабжения развалились", - говорит медик.
Он добавляет, что один его знакомый, имеющий два оружейных завода, уже переоборудовал производство под выпуск медицинских масок.
Идёт и активная подготовка моргов. В частности, Роджерс получил приказ подготовить временный палаточный морг, поскольку всего стационарных в Нью-Йорке 5, но они имеют вместимость около 900 тел.
"Нью-Йорк облетели фотки, что у моргов ставят мобильные прицепы - морги-рефрижераторы. И это правда. Впервые подобные морги использовались после терактов 11 сентября, и с тех пор они стали важной частью подготовки к экстренным случаям. Город готовится к большому количеству смертей. Наш штат обещал выделить 85 таких прицепов, что позволит вместить 3740 тел", - рассказал медик.
По его словам, пока эти морги пустуют, но это пока. Похоронные дома тоже активно готовятся к приёму тел, совершенствуя системы своих крематориев. Разрабатываются процессы транспортировки тел от больничных коек до временного морга с последующей сортировкой по разным похоронным домам.
"Мне не верится, что это происходит. Руки делают, а сознанка ушла в отказ", - признался Роджерс.
В заключение он добавил, что его бесит, что при этом молодёжь беспечно гуляет по улицам, устраивает пикники и игнорирует все рекомендации врачей.
"Что нам нужно, так это строгие меры, чтобы ввели войска и наказания за нахождение на улице без веских причин. Только такими методами мы сможем сгладить эту ситуацию, иначе нашей братии не хватит, чтобы ухаживать за заболевшими! А президент хочет открыть страну к Пасхе! О'к, если откроем, то посетители церквей будут в деревянных и цинковых коробках", - предупредил специалист.
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