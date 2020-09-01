"Будет гражданская война": Лукашенко назвал условие

Александр Лукашенко. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

Лидер Республики пояснил, в каком случае начнется вооруженный конфликт

Гражданской войны в Белоруссии он не допустит. Такое заявление сделал президент Александр Лукашенко. При этом президент обозначил условия, в которых она все же может начаться.

Во время общения с жителями в Барановичах белорусский лидер заявил:

"Если мы начнем друг друга ломать через колено, знаете, что получится. Будет минимум гражданская война".

Затем президент заверил, что этого не случится, передает БелТА.

Лукашенко также сообщил, что Республике европейские санкции не страшны, ведь это окажется невыгодным, в первую очередь, Западу. По его словам, в Белоруссии сейчас готовятся ответить на уже введенные ограничения.

Напомним, что массовые протесты в стране начались 9 августа после президентских выборов – народ остался недоволен результатами. После этого Лукашенко дважды появился на площади Независимости с автоматом в руках.

Ранее эксперт заявил, что митинги в Белоруссии стали все больше напоминать карнавалы.