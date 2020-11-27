«Будет дополнена элементами прямой линии»: большая пресс-конференция Путина пройдёт 17 декабря

Традиционная большая пресс-конференция Владимира Путина пройдёт 17 декабря. В пресс-службе Кремля сообщили, что в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой мероприятие состоится в режиме видеоконференции, президент выйдет на связь из своей резиденции в Ново-Огарёве. При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что в этом году итоговая пресс-конференция Владимира Путина будет включать в себя элементы прямой линии. Граждане смогут задать свои вопросы главе государства с помощью специального приложения.

Президент России Владимир Путин проведёт большую ежегодную пресс-конференцию в четверг, 17 декабря, сообщили в пресс-службе Кремля.

«В связи со сложной эпидемиологической обстановкой на этот раз пресс-конференция пройдёт в режиме видеоконференции. Планируется, что президент выйдет на видеосвязь из своей резиденции в Ново-Огарёве», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что представители федеральных и зарубежных СМИ будут работать в зале Центра международной торговли (ЦМТ), а журналисты региональных изданий смогут участвовать в мероприятии со специально организованных в федеральных округах площадок. Аккредитация начнётся 29 ноября и продлится по 2 декабря.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что в этом году пресс-конференция президента пройдёт в новом формате — с элементами прямой линии. Россияне смогут задать вопрос президенту с помощью специального приложения «Москва — Путину».

«Будут, как и обещал президент, волонтёры ОНФ обрабатывать массив вопросов, которые граждане захотят задать президенту посредством приложения «Москва — Путину», — рассказал Песков журналистам.

Он уточнил, что региональные корреспонденты будут работать на площадках в федеральных округах. Такие площадки будут организованы в Туле, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске и Владивостоке.

«Сам президент будет в Ново-Огарёве. Вы знаете, там есть большой зал для совещаний и пресс-конференций, там для него будет оборудована студия, он будет видеть всех участников во всех точках», — добавил Песков, который выступит в качестве модератора мероприятия в ЦМТ.

РИА Новости

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В Москве также будет оборудована площадка, где будут находиться волонтёры Общероссийского народного фронта, которые должны предоставлять возможность гражданам задать вопросы, которые будут приходить по приложению, уточнил Песков.

По его словам, приложение «Москва — Путину» позволит россиянам записать видеовопрос президенту или отправить текстовое сообщение. Приложение станет доступно для скачивания с 6 декабря. Песков также высказал мнение, что пресс-конференция будет продолжительным и насыщенным мероприятием.

«Точно определить (длительность пресс-конференции. — RT) нельзя. Но можно с уверенностью сказать, что, учитывая озвученные точки, точку в Центре международной торговли, симбиоз прямой линии и пресс-конференции, что это будет весьма продолжительное мероприятие. И насыщенное по содержанию», — отметил он.

В сентябре Песков объяснил причины, по которым в 2020-м не состоится традиционная прямая линия с президентом. По его словам, в связи со сложившимися условиями президент фактически «проводит прямую линию уже последние несколько месяцев».

При этом уже тогда пресс-секретарь главы государства уточнил, что элементы прямой линии, которые позволят президенту получить обратную связь от граждан из различных регионов, будут включены в итоговую пресс-конференцию Путина.

Напомним, с конца марта 2020 года в связи с эпидемией COVID-19 большинство мероприятий Владимир Путин проводит в режиме видеоконференц-связи из резиденции Ново-Огарёво и из Кремля. За это время он неоднократно выступал с обращениями к россиянам, в ходе которых рассказывал о принимаемых мерах в рамках борьбы с коронавирусом и о решениях в поддержку граждан и бизнеса в период пандемии.

Владимир Путин общается с журналистами в формате большой пресс-конференции ежегодно с 2001 года. Мероприятие не проводилось с 2008 по 2012 год, когда он занимал должность премьер-министра, но после возвращения на президентский пост глава государства возобновил практику проведения таких встреч с прессой. Предыдущая большая пресс-конференция президента России состоялась 19 декабря 2019 года. Она продлилась 4 часа 20 минут.

В ней президент подробно остановился на таких темах, как работа пенсионной системы, нехватка жизненно важных лекарств, оценка исторических событий и целесообразность внесения поправок в Конституцию. Путину также задали вопрос о реализации мусорной реформы и сопряжённых с этим трудностях, спросили о его отношении к закону о домашнем насилии.

Кроме того, Путин резко высказался о попытках обсуждать события Великой Отечественной войны, а также рассказал о самых тяжёлых событиях за время своего президентства, выделив теракты в Беслане и на Дубровке.

Предыдущая прямая линия с Владимиром Путиным прошла 20 июня 2019 года и стала 17-й по счёту. За 4 часа 8 минут глава государства ответил на 81 вопрос из 2,6 млн, поступивших в центр обработки информации. Среди главных тем прямой линии были уровень доходов населения, ситуация в сфере здравоохранения, проблемы малого и среднего бизнеса, «антинаркотическая» 228-я статья УК.