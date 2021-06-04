Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин одной фразой о Сноудене поставил Запад на место - СМИ
Неосторожная фраза раскрыла "подкоп" под Россию: "Работают не по-...
"Таки случилась перемога": Карта Украины XVIII века разбудила фантазию...
"Что это было???" Соловьёв показал выступление Дани Милохина на ПМЭФ
Главная / В России

«Будет десять выходных дней»: глава Минтруда рассказал о сроках новогодних каникул в 2022 году

04 июня 2021, 11:55  •  11 • В России
Предстоящие новогодние каникулы продлятся десять дней — с 31 декабря 2021 по 9 января 2022 года, сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, добавив, что в Минтруде обязательно рассмотрят возможность введения постоянного выходного в заключительный день года. Кроме того, он уточнил, что продолжительность выходных на майские праздники 2022 года в общей сложности составит восемь дней.
 
globallookpress.com © Konstantin Kokoshkin
 

Длительность новогодних каникул в 2022 году составит десять дней — с 31 декабря 2021 по 9 января 2022 года. Об этом заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

«На новогодние праздники у нас с вами будет десять выходных дней: к 31 декабря добавится девять дней в январе. С учётом того, что в 2022 году 31 декабря попадает на субботу, оно априори будет нерабочим», — сказал Котяков, чьи слова приводит ТАСС.

Он добавил, что министерство рассмотрит возможность введения постоянного выходного дня 31 декабря.

«Мы на неё (возможность. — RT) обязательно посмотрим, но с учётом ближайшего горизонта это нам ещё нужно рассмотреть», — пояснил глава Минтруда.

Наряду с этим министр указал, что майские праздники в 2022-м также будут продолжительными.

«Что касается майских праздников, то у нас и на первые числа, и на 9 Мая будет по четыре выходных дня. Соответственно, это позволит нашим гражданам немножко отвлечься от повседневных рабочих будней», — добавил Котяков.

Напомним, в этом году указом президента России Владимира Путина период рабочих дней с 4 по 7 мая был объявлен нерабочим в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Таким образом майские праздничные дни продолжались с 1 по 10 мая.

  • АГН «Москва»
  • © Денис Гришкин

Как считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, 31 декабря вполне может войти на постоянной основе в официальный календарь праздничных дней, установленных Трудовым кодексом.

«Я думаю, что объективно такая возможность имеется. Сегодня в Российской Федерации в официальном календаре 14 праздничных дней и 31 декабря, скорее всего, войдёт именно в этот календарь. При этом если выходной праздничный день выпадает на субботу или воскресенье, то, как мы знаем, он переносится. И в связи с этим порядком у нас как раз скапливаются те самые праздничные дни, новогодние каникулы, майские праздники, которые мы все очень любим», — пояснила она в разговоре с RT.

Парламентарий также заметила, что опросы демонстрируют позицию населения, из которой следует, что россияне предпочитают длинные новогодние каникулы.

«На мой взгляд, если мы просто переставим какой-то из праздников, то с 31 декабря по 7 января россияне будут в обязательном порядке находиться на новогодних каникулах, это удовлетворит все воюющие сегодня на эту тему стороны», — указала Бессараб.

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков заявил RT, что фракция КПРФ, в которой он состоит, поддержала бы введение постоянного выходного дня 31 декабря.

«Я лично за то, чтобы у нас сократили другие длинные каникулы. А 31 декабря люди всё равно в большинстве своём не работают. Зачем имитировать какую-то занятость? День фактически нерабочий, и надо сделать его официально нерабочим», — заметил парламентарий.

Хронология вопроса

Напомним, в октябре 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому 31 декабря 2021-го станет выходным днём.

«В новом году (2021-м. — RT) 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря соответственно», — говорилось в сообщении на сайте кабмина.

Позднее, в декабре, глава Минтруда Антон Котяков говорил, что в соответствии с поручением президента министерство разработает поправки в Трудовой кодекс, которые позволят сделать 31 декабря выходным днём.

Он также подчёркивал, что в 2020-м Владимир Путин рекомендовал руководителям субъектов РФ объявить выходным последний день года.

«Что касается определения выходным днём 31 декабря 2020 года, то юридически такое право есть у каждого отдельного работодателя в отношении своих сотрудников. Президент России рекомендовал в тех субъектах, где такое решение ещё не принято, сделать это. Губернаторы ряда субъектов РФ уже объявили 31 декабря дополнительным выходным. Такие решения могут оформляться в том числе и решением региональной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений», — говорил он в интервью агентству «Интерфакс».

Напомним, что 23 декабря в ходе совместного заседания Госсовета и Совета по нацпроектам лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов обратился к главе государства с просьбой объявить 31 декабря 2020 года выходным днём, поскольку Новый год в России традиционно является семейным праздником.

В свою очередь, президент России обратил внимание на то, что 31 декабря обычно бывает «очень своеобразная работа». Он также отметил, что на федеральном уровне в соответствии с действовавшим на тот момент законодательством невозможно утвердить последний день уходящего года выходным.

«Поэтому я обращаю внимание на предложение Сергея Ивановича Неверова и рекомендую: в тех субъектах, где такое решение ещё не принято, сделайте это», — заявил Путин.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



11
Источник
Похожие новости
02 июня 2021, 13:10
Иллюзия неограниченного выбора: почему сегодня сложнее выйти замуж
02 июня 2021, 18:40
«Лёгкое и мобильное средство поражения»: зачем в России создаётся малокалиберная система залпового огня
02 июня 2021, 22:20
Фейк или утечка: что известно о слитых в сеть разговорах «проректора ВШЭ» с гадалкой
03 июня 2021, 14:50
«Всё вынесли, что-то вообще украли»: у москвички и её родных пытаются отнять квартиру
03 июня 2021, 13:00
«Первая партия использовалась для вакцинирования врачей»: Асад сделал прививку от COVID-19 «Спутником V»
03 июня 2021, 23:05
«В законодательстве был пробел»: как эксперты оценили инициативу о введении штрафа за превышение средней скорости
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 июня 2021, 07:35
Украинец в прямом эфире назвал «палача» отношений России и Украины
02 июня 2021, 09:35
"Огромный кусок России уже захвачен": чем нам это грозит
30 мая 2021, 00:55
"Да там ПВО ещё направить!": Украинец раскричался в эфире, защищая Белоруссию
02 июня 2021, 01:20
«Отныне вам не щит…»
29 мая 2021, 13:55
США намерены компенсировать Украине запуск "Северного потока - 2"
29 мая 2021, 06:35
«А нас за что?»: Минск наносит Киеву ответный удар
30 мая 2021, 05:30
В Египте умер экс-глава Службы внешней разведки Украины Виктор Гвоздь. Утонул или убили?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.