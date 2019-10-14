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«Будет человечным решением»: адвокат ожидающего экстрадиции Буркова — о возможном обмене на осуждённую в РФ израильтянку

14 октября 2019, 21:54  •  37 • В России
Россиянина Алексея Буркова, который четыре года сидит в израильской тюрьме, могут обменять на осуждённую в России за контрабанду наркотиков израильтянку Нааму Иссахар, если об этом договорятся власти двух стран. Об этом в интервью RT заявил адвокат Буркова Михаэль Ирони. По его словам, принятое Верховным судом Израиля решение об экстрадиции россиянина в США, где его обвиняют в мошенничестве с кредитными картами и хакерской деятельности, не мешает обмену, поскольку до сих пор не подписано министром юстиции.
 
© Фото из личного архива / Instagram / _inaama
 

Как сообщал RT, семья арестованного в 2015 году в Израиле по запросу США россиянина Алексея Буркова просит дипломатов инициировать его обмен на израильтянку Нааму Иссахар, приговорённую 11 октября в России к семи с половиной годам колонии за контрабанду наркотиков. В администрации премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что такой обмен невозможен, поскольку россиянин должен быть выдан США. При этом израильские власти просят президента России Владимира Путина помиловать Иссахар. 

— Недавно офис премьер-министра Израиля выпустил заявление, в котором говорится, что обменять Иссахар на Буркова невозможно, поскольку есть решение Верховного суда Израиля о его экстрадиции в США. Это действительно непреодолимое препятствие?

— Это не так. Верховный суд лишь рассматривает вопрос о том, можно ли в принципе экстрадировать человека, достаточно ли запрашиваемой стороной предоставлено улик против него. А выдавать или нет, решает министр юстиции. И это уже никак не связано с самими обвинениями — это сугубо политический вопрос, учитывающий отношения между странами. В случае с Бурковым такого решения ещё нет — министр Амир Охана до сих пор не подписал ордер.

— Регламентировано ли по времени подписание этого решения? Или это может растянуться на годы?

— Не регламентировано, но я думаю, что речь идёт скорее о нескольких месяцах.

— Почему израильские власти до сих пор не рассмотрели запрос об экстрадиции Буркова, направленный Генпрокуратурой России? Влияет ли на это то, что между Россией и Израилем нет соглашения об экстрадиции?

— Нет. Дело в том, что американцы первыми направили запрос на выдачу — он был рассмотрен и удовлетворён судом. Однако есть Европейская конвенция, по которой Бурков может и должен быть экстрадирован в Россию: Израиль регулярно выдаёт россиян домой, опираясь на этот документ. На мой взгляд, базовых улик для принятия израильскими властями решения о выдаче Буркова России достаточно.

— Под уликами вы имеете ввиду чистосердечное признание, которое Бурков отправил российским правоохранителям, находясь уже под арестом в Израиле?

— Да, именно так. Если Бурков и совершил преступление, то находясь в России, поэтому и судить его нужно там, а не в США, где на справедливое разбирательство рассчитывать не приходится.

— Почему России и Израилю до сих пор не удалось договориться об обмене?

— Не знаю. Это вопрос правильнее адресовать дипломатам. Тем более что между Израилем и Россией хорошие отношения.

— Как вы сами относитесь к идее обмена Иссахар на Буркова? Это возможно на практике?

— Это реально, только если руководители двух стран договорятся. Это должны решить Нетаньяху и Путин.

— Можете назвать все статьи, по которым Бурков обвиняется американцами?

— Мошенничество с кредитными картами, хакерство, кража информации.

— Хотелось бы узнать подробнее об обвинениях.

— Я не могу об этом говорить, потому что израильским судом наложен запрет на разглашение информации.

— Сколько лет тюрьмы ему грозит в США по этим обвинениям?

— Я даже думать не хочу, сколько он получит в США, это десятки лет. Гораздо больше, чем получила Иссахар в России. А если бы Буркова, например, осудили в Израиле по местным законам, то он бы уже отсидел и вышел на свободу.

— Нарушает ли Израиль какие-либо законы тем, что держит Буркова четыре года в тюрьме?

— Нет, не нарушает. Но стоит отметить, что в случае с Бурковым уже побиты все рекорды по длительности заключения в ожидании экстрадиции. И это не столько вина Израиля, сколько заслуга российских дипломатов, которые делали и продолжают делать всё возможное, чтобы не допустить его выдачи американцам. Надо отдать должное сотрудникам российского посольства — они с первых дней ареста очень поддерживают Буркова.

— Вы следили за делом Иссахар в России?

— Да, и я считаю, что приговор несоразмерен тому, что она совершила. Примечательно, что в Израиле, куда она везла наркотики, разрешено хранение до 15 грамм марихуаны для употребления в личных целях. Хранение до 30 грамм — это штраф.

— Как вы оцениваете реакцию израильской прессы на приговор Иссахар и вариант её обмена на Буркова?

— Конечно, израильтяне в шоке от приговора и очень хотят, чтобы она вернулась. Что касается Буркова, то люди в Израиле просто пока не очень понимают детали его ареста. Сам я, как израильтянин, очень надеюсь, что логика победит и обмен состоится — это будет правильным человечным решением.

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