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«Будет бороться за каждый голос»: есть ли у Трампа шансы изменить исход президентских выборов в США
08 ноября 2020, 01:40 • 10 • В мире
Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден заявил, что одержал победу на выборах главы государства. Действующий американский лидер Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что его соперник «торопится незаслуженно выдать себя за победителя». Глава Белого дома подчеркнул, что во время голосования были зафиксированы нарушения, а значит, «выборы ещё далеки от завершения». Эксперты пока воздерживаются от окончательных выводов относительно финального исхода текущей президентской кампании — для этого необходимо дождаться завершения подсчёта голосов и судебных разбирательств.
Президентские выборы в США, штат Висконсин Reuters © Bing Guan
В субботу, 7 ноября, кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден объявил себя избранным главой государства.
«Америка, для меня огромная честь, что меня выбрали руководить нашей великой страной. Нам предстоит напряжённая работа, но я обещаю вам следующее: я буду президентом для всех американцев, независимо от того, голосовали вы за меня или нет. Я оправдаю возложенные на меня надежды», — написал он на своей странице в Twitter.
Он также отметил, что «польщён доверием», которое американский народ оказал ему «и избранному вице-президенту Камале Харрис».
Кроме того, Байден также заявил, что «с окончанием выборной гонки нашей стране пришло время оставить позади злобу и жёсткую риторику и сплотиться».
Ожидается, что в 20:00 (4:00 по московскому времени) политик выступит с обращением к нации.
Как сообщают американские СМИ, новости о предполагаемой победе Джо Байдена (официально результаты выборов ещё не объявили) вызвали бурную реакцию среди его сторонников — в Нью-Йорке, Чикаго, Атланте, Филадельфии и Вашингтоне американцы уже празднуют победу кандидата от Демпартии.
Несмотря на то что официальные результаты президентских выборов в США ещё не объявлены, Байдена с победой уже поздравили несколько западных политиков, среди которых президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, глава правительства Испании Педро Санчес, канцлер Германии Ангела Меркель, глава МИД ФРГ Хайко Маас, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, генсек НАТО Йенс Столтенберг и ряд других.
Предварительные результаты президентской кампании в США оценила и спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси, назвав возможную победу Байдена «исторической».
Напомним, ранее несколько американских СМИ, включая CNN, NBC, AP и Fox News, сообщили о победе Джо Байдена на выборах. По их данным, кандидат от Демократической партии набрал более 270 голосов выборщиков — этого достаточно для победы.
«Выборы далеки от завершения»
Действующий глава Белого дома, в свою очередь, опубликовал официальное заявление, в котором говорится, что «законно отданные голоса решают, кто станет президентом, а не новостные организации».
«Всем нам известно, почему Джо Байден торопится незаслуженно выдать себя за победителя и почему дружественные ему СМИ изо всех сил пытаются ему помогать: они не хотят, чтобы правда вышла наружу. Всё очень просто — эти выборы ещё далеки от завершения. Джо Байден ещё официально не признан победителем ни в одном из штатов, не говоря уже о крайне колеблющихся штатах, в которых будет производиться обязательный пересчёт голосов, или штатах, где у нашего предвыборного штаба есть обоснованные юридические претензии, которые могут выявить окончательного победителя», — заявил Трамп.
По словам американского лидера, его предвыборный штаб «приступит к рассмотрению дела в суде с тем, чтобы обеспечить полное соблюдение норм избирательного права и удостовериться, что президентом станет законный победитель».
«Я не успокоюсь, пока для американских граждан не будет осуществлён честный подсчёт голосов, которого они заслуживают и которого требует демократия», — подчеркнул Трамп.
Отметим, ранее в своём Twitter глава Белого дома сообщал о нарушениях во время выборов.
«Десятки тысяч голосов, незаконно принятые после 8 часов вечера во вторник в день выборов, в корне и запросто меняют результаты голосования в Пенсильвании и некоторых других штатах с небольшим разрывом между кандидатами. Отдельно хочу заметить, что наблюдателей в нарушение закона не допустили к процессу подсчёта сотен тысяч голосов...» — констатировал Трамп.
По его словам, «это также может повлиять на исход голосования во многих штатах, включая Пенсильванию».
Стоит также отметить, что до того, как Байден объявил о своей победе, Трамп написал в Twitter, что выиграл выборы «с большим отрывом».
Действующий президент США также подчеркнул, что рассчитывает вернуть себе лидерство в ряде штатов по итогам судебных разбирательств.
«Вечером в день выборов у меня был столь серьёзный отрыв во всех этих штатах, но спустя несколько дней он необъяснимым образом исчез. Возможно, по мере продвижения наших судебных разбирательств этот отрыв вернётся», — написал глава Белого дома на своей странице в Twitter.
Впоследствии адвокат американского лидера Рудольф Джулиани заявил, что у команды Трампа есть порядка 90 свидетелей по связанным с выборами искам.
Судебные тяжбы
Как сообщала газета New York Post, ранее Республиканская партия подала в Верховный суд США иск, чтобы запретить чиновникам штата Пенсильвания предпринимать какие-либо действия с бюллетенями, полученными по почте после дня выборов.
В результате инстанция временно обязала чиновников в Пенсильвании, ответственных за проведение выборов и подсчёт голосов, отделить все бюллетени, которые пришли по почте после дня голосования.
«Все бюллетени, полученные по почте после 20:00 3 ноября, должны отделяться и содержаться в «безопасном, надёжном и запечатанном контейнере отдельно от других бюллетеней», а также голоса во всех подобных бюллетенях в случае их подсчёта должны считаться отдельно», — говорилось в постановлении суда.
Прежде в предвыборном штабе Трампа уточняли, что намерены в Пенсильвании «пресечь действия должностных лиц, ответственных за организацию выборов и принадлежащих к Демократической партии, стремящихся скрыть процесс подсчёта и обработки голосов от наблюдателей-республиканцев». Как сообщил в своём официальном заявлении замглавы штаба Трампа Джастин Кларк, американский лидер добивается «приостановки подсчёта, пока не будет обеспечена реальная прозрачность и республиканцы смогут гарантировать, что весь подсчёт производится честно и в соответствии с законом».
Кларк тогда также отметил, что штаб будет добиваться того, чтобы Трамп выступил в качестве одной из сторон в рассматриваемом Верховным судом деле, которое касается установления сроков получения бюллетеней, поданных по почте.
Штаб действующего главы государства также подал судебный иск о приостановке подсчёта голосов в Мичигане, но он уже был отклонён. Аналогичный документ с требованием ко всем округам штата «отделить все бюллетени, прибывшие с опозданием, от всех законно поданных бюллетеней» был подан и в Джорджии.
«Слово за судебной системой»
Между тем, как отмечают аналитики, несмотря на объявленные предварительные результаты выборов, официальные итоги ещё не подведены.
С его точки зрения, «вероятность вбросов после 3 ноября действительно возросла».
«Поэтому республиканцы и исходят из того, что большинство присланных почтой бюллетеней, особенно тех, которые приходили после того, как избирательные участки закрылись, нужно аннулировать», — пояснил аналитик.
Он также полагает, что решения Верховного суда «действительно способны выступить неким фактором в пользу Трампа».
«Верховный суд может сыграть в этом определённую роль, поскольку он вправе не признать выборы в отдельных штатах, постановить пересчёт голосов и признать недействительными те бюллетени, которые пришли на участки после 3 ноября. Если всё это произойдёт, ситуация в отдельных штатах может измениться в пользу Трампа», — спрогнозировал эксперт.
Впрочем, по его словам, «у республиканцев и главы Белого дома должны быть веские основания и доказательства, чтобы данная инстанция могла принять ряд положительных для Трампа решений».
«Не исключено, что юристы американского лидера смогут найти свидетельства нарушений, поскольку, по разным данным, в этом году их было достаточно много. И они могут быть расценены как фальсификации», — говорит Сидоров.
При этом аналитик обратил внимание на «серьёзный козырь», которым располагают демократы.
«Это улица, которая очень активно выступает в том числе за Байдена. Требование демократов учитывать каждый голос призвано оказывать давление в том числе на судебные органы и на политический истеблишмент», — отметил эксперт.
При этом, по его словам, Трамп сейчас «борется за власть всеми удобными способами и будет продолжать в том же духе».
Как подчеркнул в беседе с RT научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, сейчас Трамп «демонстрирует, что будет бороться за каждый голос, разбираться в суде и оспаривать результаты».
«Он стремится показать, что демократы ведут нечестную игру за счёт массовых фальсификаций, используют голоса «мёртвых душ», голосуют по несколько раз. Действующий глава Белого дома пойдёт до конца», — заключил аналитик.
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