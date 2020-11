«Будет бороться за каждый голос»: есть ли у Трампа шансы изменить исход президентских выборов в США • 10 • В мире Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден заявил, что одержал победу на выборах главы государства. Действующий американский лидер Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что его соперник «торопится незаслуженно выдать себя за победителя». Глава Белого дома подчеркнул, что во время голосования были зафиксированы нарушения, а значит, «выборы ещё далеки от завершения». Эксперты пока воздерживаются от окончательных выводов относительно финального исхода текущей президентской кампании — для этого необходимо дождаться завершения подсчёта голосов и судебных разбирательств. Президентские выборы в США, штат Висконсин Reuters © Bing Guan В субботу, 7 ноября, кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден объявил себя избранным главой государства. «Америка, для меня огромная честь, что меня выбрали руководить нашей великой страной. Нам предстоит напряжённая работа, но я обещаю вам следующее: я буду президентом для всех американцев, независимо от того, голосовали вы за меня или нет. Я оправдаю возложенные на меня надежды», — написал он на своей странице в Twitter. America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.



The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.



I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8 — Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020 Он также отметил, что «польщён доверием», которое американский народ оказал ему «и избранному вице-президенту Камале Харрис». Кроме того, Байден также заявил, что «с окончанием выборной гонки нашей стране пришло время оставить позади злобу и жёсткую риторику и сплотиться». Ожидается, что в 20:00 (4:00 по московскому времени) политик выступит с обращением к нации. Как сообщают американские СМИ, новости о предполагаемой победе Джо Байдена (официально результаты выборов ещё не объявили) вызвали бурную реакцию среди его сторонников — в Нью-Йорке, Чикаго, Атланте, Филадельфии и Вашингтоне американцы уже празднуют победу кандидата от Демпартии. Несмотря на то что официальные результаты президентских выборов в США ещё не объявлены, Байдена с победой уже поздравили несколько западных политиков, среди которых президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, глава правительства Испании Педро Санчес, канцлер Германии Ангела Меркель, глава МИД ФРГ Хайко Маас, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, генсек НАТО Йенс Столтенберг и ряд других. Предварительные результаты президентской кампании в США оценила и спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси, назвав возможную победу Байдена «исторической». Напомним, ранее несколько американских СМИ, включая CNN, NBC, AP и Fox News, сообщили о победе Джо Байдена на выборах. По их данным, кандидат от Демократической партии набрал более 270 голосов выборщиков — этого достаточно для победы. «Выборы далеки от завершения» Действующий глава Белого дома, в свою очередь, опубликовал официальное заявление, в котором говорится, что «законно отданные голоса решают, кто станет президентом, а не новостные организации». «Всем нам известно, почему Джо Байден торопится незаслуженно выдать себя за победителя и почему дружественные ему СМИ изо всех сил пытаются ему помогать: они не хотят, чтобы правда вышла наружу. Всё очень просто — эти выборы ещё далеки от завершения. Джо Байден ещё официально не признан победителем ни в одном из штатов, не говоря уже о крайне колеблющихся штатах, в которых будет производиться обязательный пересчёт голосов, или штатах, где у нашего предвыборного штаба есть обоснованные юридические претензии, которые могут выявить окончательного победителя», — заявил Трамп. По словам американского лидера, его предвыборный штаб «приступит к рассмотрению дела в суде с тем, чтобы обеспечить полное соблюдение норм избирательного права и удостовериться, что президентом станет законный победитель». «Я не успокоюсь, пока для американских граждан не будет осуществлён честный подсчёт голосов, которого они заслуживают и которого требует демократия», — подчеркнул Трамп. Отметим, ранее в своём Twitter глава Белого дома сообщал о нарушениях во время выборов. «Десятки тысяч голосов, незаконно принятые после 8 часов вечера во вторник в день выборов, в корне и запросто меняют результаты голосования в Пенсильвании и некоторых других штатах с небольшим разрывом между кандидатами. Отдельно хочу заметить, что наблюдателей в нарушение закона не допустили к процессу подсчёта сотен тысяч голосов...» — констатировал Трамп. По его словам, «это также может повлиять на исход голосования во многих штатах, включая Пенсильванию». Президентские выборы в США, штат Висконсин

© Bing Guan Стоит также отметить, что до того, как Байден объявил о своей победе, Трамп написал в Twitter, что выиграл выборы «с большим отрывом». Действующий президент США также подчеркнул, что рассчитывает вернуть себе лидерство в ряде штатов по итогам судебных разбирательств. «Вечером в день выборов у меня был столь серьёзный отрыв во всех этих штатах, но спустя несколько дней он необъяснимым образом исчез. Возможно, по мере продвижения наших судебных разбирательств этот отрыв вернётся», — написал глава Белого дома на своей странице в Twitter. Впоследствии адвокат американского лидера Рудольф Джулиани заявил, что у команды Трампа есть порядка 90 свидетелей по связанным с выборами искам. Судебные тяжбы Как сообщала газета New York Post, ранее Республиканская партия подала в Верховный суд США иск, чтобы запретить чиновникам штата Пенсильвания предпринимать какие-либо действия с бюллетенями, полученными по почте после дня выборов.

В результате инстанция временно обязала чиновников в Пенсильвании, ответственных за проведение выборов и подсчёт голосов, отделить все бюллетени, которые пришли по почте после дня голосования. «Все бюллетени, полученные по почте после 20:00 3 ноября, должны отделяться и содержаться в «безопасном, надёжном и запечатанном контейнере отдельно от других бюллетеней», а также голоса во всех подобных бюллетенях в случае их подсчёта должны считаться отдельно», — говорилось в постановлении суда. Прежде в предвыборном штабе Трампа уточняли, что намерены в Пенсильвании «пресечь действия должностных лиц, ответственных за организацию выборов и принадлежащих к Демократической партии, стремящихся скрыть процесс подсчёта и обработки голосов от наблюдателей-республиканцев». Как сообщил в своём официальном заявлении замглавы штаба Трампа Джастин Кларк, американский лидер добивается «приостановки подсчёта, пока не будет обеспечена реальная прозрачность и республиканцы смогут гарантировать, что весь подсчёт производится честно и в соответствии с законом». Стратегия переизбрания Дональда Трампа помогла победить Кларк тогда также отметил, что штаб будет добиваться того, чтобы Трамп выступил в качестве одной из сторон в рассматриваемом Верховным судом деле, которое касается установления сроков получения бюллетеней, поданных по почте. Штаб действующего главы государства также подал судебный иск о приостановке подсчёта голосов в Мичигане, но он уже был отклонён. Аналогичный документ с требованием ко всем округам штата «отделить все бюллетени, прибывшие с опозданием, от всех законно поданных бюллетеней» был подан и в Джорджии. Верховный суд США

© Erin Scott «Слово за судебной системой» Между тем, как отмечают аналитики, несмотря на объявленные предварительные результаты выборов, официальные итоги ещё не подведены. «Ещё не полностью завершён подсчёт голосов. Процедура должна быть доведена до конца. Слово ещё за судебной системой. Пока однозначные выводы делать рано», — сказал в интервью RT заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров. С его точки зрения, «вероятность вбросов после 3 ноября действительно возросла». «Поэтому республиканцы и исходят из того, что большинство присланных почтой бюллетеней, особенно тех, которые приходили после того, как избирательные участки закрылись, нужно аннулировать», — пояснил аналитик. Он также полагает, что решения Верховного суда «действительно способны выступить неким фактором в пользу Трампа». «Верховный суд может сыграть в этом определённую роль, поскольку он вправе не признать выборы в отдельных штатах, постановить пересчёт голосов и признать недействительными те бюллетени, которые пришли на участки после 3 ноября. Если всё это произойдёт, ситуация в отдельных штатах может измениться в пользу Трампа», — спрогнозировал эксперт. Впрочем, по его словам, «у республиканцев и главы Белого дома должны быть веские основания и доказательства, чтобы данная инстанция могла принять ряд положительных для Трампа решений». «Не исключено, что юристы американского лидера смогут найти свидетельства нарушений, поскольку, по разным данным, в этом году их было достаточно много. И они могут быть расценены как фальсификации», — говорит Сидоров. Овальный кабинет, Белый дом

© Carlos Barria При этом аналитик обратил внимание на «серьёзный козырь», которым располагают демократы. «Это улица, которая очень активно выступает в том числе за Байдена. Требование демократов учитывать каждый голос призвано оказывать давление в том числе на судебные органы и на политический истеблишмент», — отметил эксперт. При этом, по его словам, Трамп сейчас «борется за власть всеми удобными способами и будет продолжать в том же духе». «Демократы тоже хотят вытолкнуть действующего главу Белого дома из президентского кресла любой ценой, поэтому ставки крайне высоки», — констатировал Сидоров. Как подчеркнул в беседе с RT научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, сейчас Трамп «демонстрирует, что будет бороться за каждый голос, разбираться в суде и оспаривать результаты». «Он стремится показать, что демократы ведут нечестную игру за счёт массовых фальсификаций, используют голоса «мёртвых душ», голосуют по несколько раз. Действующий глава Белого дома пойдёт до конца», — заключил аналитик. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

