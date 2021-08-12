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Будет больно: в России предостерегли Запад от участия в "Крымской платформе"

12 августа 2021, 10:45  •  74 • Политика
Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/ www.globallookpress.com
Эти государства рискуют попасть в список недружественных РФ
Участие разных стран в украинском саммите "Крымская платформа" может обернуться для них болезненными последствиями. Об этом предупредил вице-премьер правительства полуострова Георгий Мурадов. 
Политик в разговоре с РИА "Новости" указал на то, что саммит – "это не просто провокация". Мурадов предложил четко обозначить, какие последствия ждут тех, кто рискнет в нем поучаствовать. По его словам, ведь таким образом эти государства поставят поставят под сомнение территориальную целостность РФ. 
Так, Мурадов полагает, что наказать участвующие страны можно было бы арестом активов, запрет на посещение нашей страны, а также внесения их в список недружественных России государств. Впрочем, подобные вопросы решаются на уровне федеральных властей, уточнил политик. 
Украина отчаянно хочет обсудить с другими странами вопрос "возвращения" полуострова во время "Крымской платформы", которая должна состояться 23 августа. Киев отправил приглашения Вашингтону, Торонто, Лондону и ЕС. 
Любопытно, что, похоже, мечтам Украины не суждено сбыться. Так, канцлер ФРГ Ангела Меркель прибудет в столицу Незалежной накануне саммита, 22 августа. Канцлер ФРГ пробудет в Киеве всего сутки и на "Крымскую платформу" оставаться не намерена. 
А США отправили представлять свою страну министра транспорта, открытого гея Питера Буттиджича, что эксперты восприняли как сигнал Украине. 

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