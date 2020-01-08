«Будем защищать себя от любой агрессии»: в Иране готовы принять меры в случае ответа США на удар по базам

Иран провёл военную операцию «Мученик Сулеймани» в ответ на убийство Вооружёнными силами США генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). По американским военным базам в Ираке были нанесены ракетные удары. Как сообщил КСИР, жертвами нападения стали 80 человек, но в Америке эту информацию не подтвердили. В Тегеране подчёркивают, что приняли «соразмерные меры самообороны» в соответствии с Уставом ООН. По словам главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, республика не стремится к войне, но «будет защищать себя от любой агрессии». Китай и страны Запада призвали стороны к проявлению сдержанности и решению возникших проблем дипломатическим путём.

В ночь на среду, 8 января, Иран провёл в отношении военных объектов Соединённых Штатов Америки в Ираке военную операцию под названием «Мученик Сулеймани», ставшую ответом на авиаудар американских войск в ночь на 3 января в окрестностях аэропорта в Багдаде, в результате которого был убит генерал Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани.

«Храбрые бойцы вооружённых сил КСИР в ходе успешной операции, получившей название «Мученик Сулеймани», выпустили десятки ракет класса «земля — земля» и разрушили военно-воздушную базу террористических оккупационных сил США, известную как Аль-Асад», — говорится в заявлении.

Жертвами ракетных ударов стали 80 американских военных, также были разрушены 104 инфраструктурных объекта на военных базах, приводят иранские СМИ данные Корпуса стражей Исламской революции. В то же время американские телеканалы со ссылкой на различные источники заявляют об отсутствии каких-либо жертв.

Атаке подверглись по меньшей мере две военные базы в Ираке, где расположен персонал ВС США и международной коалиции: в Аль-Асаде и Эрбиле. Согласно данным иракской армии, в общей сложности на объекты были направлены 22 ракеты, 15 из них ударили по авиабазе в провинции Анбар, ещё две ракеты не сдетонировали, а оставшиеся поразили базу в Иракском Курдистане.

«Никаких потерь среди иракских вооружённых сил не зафиксировано», — говорится в заявлении ВС Ирака.

По словам министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, Тегеран осуществил «соразмерные меры самообороны в соответствии со ст. 51 Устава ООН (право на индивидуальную или коллективную самооборону. — RT)», поскольку атаковал объекты, с которых производились нападения на иранских граждан.

«Мы не стремимся к эскалации или войне, но будем защищать себя от любой агрессии», — написал он в Twitter.

Стоит отметить, что схожим образом поступили США, Великобритания и Франция, когда 14 апреля 2018 года нанесли ракетные удары по правительственным объектам Сирии, которые якобы использовались для производства химического оружия. Предварительно Вашингтон обвинил Дамаск в применении отравляющих веществ в Думе. Россия опровергала эти сообщения, подчёркивая их сфабрикованный характер, а президент САР Башар Асад в интервью RT указывал на то, что эта история была придумана как предлог для нападения. Также в ноябре 2019-го портал WikiLeaks опубликовал письмо одного из сотрудников ОЗХО своему начальству, в котором утверждается, что в процессе подготовки доклада о предполагаемой химатаке 7 апреля 2018 года в Думе допускались серьёзные искажения фактов.

Кроме того, в Twitter-аккаунте убитого Касема Сулеймани после ударов Ирана по американским военным базам в Ираке появилось сообщение с хештегом «Суровое возмездие» и картинкой с надписью «Я буду противостоять вам».

#SevereRevengepic.twitter.com/jFYkAAArgX — Ghasem Soleimany Ideology (@ghasemsoleimane) January 8, 2020

Позднее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в ходе обращения заявил, что этой ночью Иран «дал США пощёчину». Он отметил, что все народы Ближнего Востока отвергают присутствие Соединённых Штатов в регионе.

«Военного ответа в данном случае недостаточно. Важно, чтобы американскому присутствию — корню проблем в регионе — пришёл конец», — подчеркнул он.

В свою очередь, министр обороны Ирана Амир Хатами выразил надежду на то, что произошедшее «станет запоминающимся уроком для США». По его словам, администрация Соединённых Штатов при президентстве Дональда Трампа превратилась «в террористическое правительство».

«Иранский ответ будет пропорционален тому, что предпримет Америка», — добавил он.

Накануне парламент Ирана принял законопроект о включении Пентагона в список террористических организаций. Согласно документу, к террористам причисляются «все члены Пентагона и связанные с ним учреждения, организации и командиры, а также лица, отдавшие приказ убить генерал-лейтенанта... Касема Сулеймани».

При этом глава Белого дома после иранского удара по военным объектам США в Ираке сказал, что «всё в порядке», а более развёрнутое заявление будет сделано 8 января.

«Иран запустил ракеты по двум военным базам в Ираке, сейчас проходит оценка того, есть ли пострадавшие и ущерб. Всё нормально! У нас самые сильные и лучше всех оборудованные вооружённые силы в мире!» — написал Трамп в Twitter.

Между тем сенатор-республиканец Линдси Грэм назвал иранские удары «актом агрессии» и пригрозил лишить Тегеран «нефтяного бизнеса» при продолжении атак.

В свою очередь, сенатор-демократ Бен Кардин заявил о необходимости предотвращения дальнейшей эскалации.

«Ситуация крайне серьёзна, однако в условиях, когда нет информации о погибших, у президента Трампа появляются более широкие возможности для деэскалации напряжённости в отношениях между США и Ираном, — отметил он. — Нашим национальным интересам не отвечает война с Ираном, и мы должны найти дипломатические возможности для того, чтобы предотвратить её».

«НАТО ждёт реакции Вашингтона»

Мировое сообщество после ракетных ударов Ирана призвало Тегеран и Вашингтон к проявлению сдержанности и дипломатическому решению конфликта.

По словам официального представителя Министерства иностранных дел КНР Гэн Шуана, Иран и США должны урегулировать разногласия «на базе принципа взаимного уважения» и диалога.

В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указала на необходимость прекращения использования сторонами оружия.

В ночь на 8 января Иран провёл ракетные удары по военным объектам США в Ираке

© IRIB / AFP; Ari Jalal/Reuters

При этом с осуждением действий Тегерана выступили министры иностранных дел Германии и Великобритании Хайко Маас и Доминик Рааб. Наряду с этим ТАСС со ссылкой на дипломатический источник сообщает, что страны НАТО ожидают реакции Вашингтона, после чего сделают собственные заявления.

«США принимают самостоятельные решения по Ирану, не консультируясь с НАТО, как это было со всеми последними авиаударами. В этих условиях альянс ждёт реакции Вашингтона», — сказал другой дипломат на условиях анонимности.

«Лучше остановиться»

Дональд Трамп совершил достаточно большую как стратегическую, так и политическую ошибку, решив ликвидировать иранского генерала КСИР Касема Сулеймани, считает заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. По его словам, действия американской стороны могут привести к серьёзному вооружённому конфликту, который выльется в локальный, а затем в крупномасштабный.

«Надеюсь, что этого не произойдёт, но такие риски существуют. Иран сегодня не настроен на войну с США, вместе с тем из его заявлений следует, что он готов принять меры для самообороны. Дорога для мирного урегулирования существует, она ещё не закрыта полностью. Я лично возлагаю надежду на ООН, которая должна сказать своё веское слово. Думаю, что в настоящее время нужно садиться за стол переговоров, потому что эскалация напряжённости высокая и ни к чему хорошему этому не приведёт», — заявил собеседник RT.

Как считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, разговоры в социальных сетях о якобы начале крупномасштабного военного конфликта не имеют под собой оснований.

«Нет никакой третьей мировой войны, никто ни по кому никаких ядерных ударов наносить не будет. Американской военной машине противостоять могут единичные государства, и в отношении этих государств США ничего не делает: Россия, Китай, Индия», — подчеркнул парламентарий в беседе с RT.

В свою очередь, председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков считает, что «большая война практически неминуема», если США предпримут ответные действия. Сенатор также полагает, что Дональд Трамп разрывается между желанием «спасти лицо и репутацию США как сверхдержавы» и нежеланием начинать в год выборов новую войну.

«Она не будет популярной в США и, скорее всего, будет стоить Трампу победы на выборах. Лучше остановиться», — написал Пушков в Twitter.