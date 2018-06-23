«Будем воевать против ИГ и «Нусры»: крупная группировка Свободной сирийской армии перешла на сторону властей САР

Одно из крупных подразделений Свободной сирийской армии «Таджамауа аль-Вият аль-Умари» заявило о переходе на сторону правительственных сил САР. Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон. Отмечается, что группировка базируется в южной зоне деэскалации. Как подчеркнул лидер формирования Важди абу Слес, решение было принято, чтобы бороться против боевиков «Джабхат ан-Нусры»* и «Исламского государства»**.

В САР на сторону властей перешла крупная группировка Свободной сирийской армии (ССА) «Таджамауа аль-Вият аль-Умари». Об этом заявили в российском Центре по примирению враждующих сторон. Переход состоялся в южной зоне деэскалации, которая охватывает приграничные с Иорданией районы провинций Дераа и Кунейтра.

«22 июня после переговоров представителей российского Центра по примирению враждующих сторон и сирийских властей с боевиками Свободной сирийской армии в южной зоне деэскалации лидер крупной группировки «Таджамауа аль-Вият аль-Умари» Важди абу Слес заявил о переходе на сторону сирийского правительства», — цитирует РИА Новости сообщение.

Как пояснил сам глава формирования, решение было принято с целью присоединения к борьбе против террористов «Джабхат ан-Нусры» и «Исламского государства».

«Возглавляемая мной группировка теперь вместе с сирийской армией будет сражаться против боевиков «Джабхат ан-Нусра» и ИГ на юге Сирии», — сказал он.

Важди абу Слес также добавил, что все подконтрольные группировке территории автоматически передаются в ведение правительственных войск. Так, к ним перешли населённые пункты Дейр-Дама, Аш-Шиях и часть города Джаддаль.

Как подчеркнули в Центре по примирению враждующих сторон, силы Дамаска к вечеру 22 июня вошли в первые два населённых пункта — Дама и Аш-Шиях.

Что представляет собой ССА

Свободная сирийская армия является самой боеспособной и многочисленной группировкой оппозиции в Сирии. Она была организована офицерами, дезертировавшими из Вооружённых сил САР в 2011 году. Её создателем выступил бывший полковник сирийской армии Рияд аль-Асад. ССА добивается свержения в стране действующего режима. Под её флагами, по разным данным, воюют около 45 тыс. человек. Большая часть из них — арабы-сунниты.

При этом ССА не является целостной силой и состоит из разных вооружённых формирований. В их распоряжении есть стрелковое оружие, гранатомёты, миномёты, бронированная техника и даже танки, которые они в своё время отбили у правительственных сил.

Reuters

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По многочисленным данным, финансовую и политическую поддержку ССА оказывают страны западной коалиции, среди которых США, Германия, Франции, Турция, а также государства Персидского залива — Саудовская Аравия и Катар. Они характеризуют Свободную сирийскую армию как «умеренную» и «светскую» оппозицию.

Решая чужие задачи

Между тем неоднократно сообщалось о преступных действиях боевиков ССА по отношению к гражданскому населению, а также провокациях, которые они совершали по указке своих спонсоров. В частности, 11 июня российские военные заявляли о планах ССА организовать провокации с использованием химикатов в сирийской провинции Дейр эз-Зор.

«По информации, подтверждённой по трём независимым каналам в Сирии, командование так называемой Свободной сирийской армии при содействии военнослужащих американских сил специальных операций готовит серьёзную провокацию с использованием отравляющих веществ в провинции Дейр эз-Зор», — сообщал официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Он отметил, что ведомстве узнали о доставке боевиками баллонов с хлором в населённый пункт Хакль Аль-Джафра. Они должны были послужить реквизитом для имитации очередной «химической атаки режима против мирного населения». А последняя должна была стать новым поводом для ещё одного удара по Сирии со стороны американской коалиции.

С учётом всей предоставленной информации в Минобороны РФ предупредили о недопустимости использования подобных провокаций для препятствования урегулированию ситуации на территории Сирийской Арабской Республики.

За место в Сирии

Ранее, в апреле, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США всячески способствуют усилиям вооружённой сирийской оппозиции по созданию автономии на юге Сирии. Причём содействие им в этом оказывает ещё и «Джабхат ан-Нусра».

Боевики ССА также при поддержке Вашингтона нередко проводят атаки на позиции правительственных сил. При этом сами американцы предостерегают Дамаск от военного наступления на территории юго-запада страны, где концентрируются значительные силы Свободной сирийской армии.

«Мы вновь заявляем, что любые военные действия сирийского правительства против юго-западной зоны деэскалации могут привести к расширению конфликта. Мы ещё раз подтверждаем, что США примут решительные и надлежащие меры в ответ на нарушения сирийского правительства в этой области», — заявляли в Госдепартаменте США.

* «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.