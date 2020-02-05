Будем строить дороги: Зеленский за счёт "агрессора" намерен подлатать инфраструктуру Незалежной

Полученные украинским "Нафтогазом" от "Газпрома" $2,9 млрд могут пойти на строительство дорог и на реализацию медицинских проектов. Такое предложение выдвинул президент Украины Владимир Зеленский.

Мы планируем дополнительно направить средства на строительство дорог - это наш инфраструктурный приоритет, - сказал он и добавил, что также намерен "построить более 200 приёмных отделений медицинской помощи по всей Украине.

Зеленский дал кабмину две недели на подготовку соответствующих документов для реализации необходимых проектов.

30 декабря 2019 года стало известно, что "Газпром" и "Нафтогаз" подписали протокол по газовому сотрудничеству. Стороны договорились о продлении соглашения о транзите российского газа через украинскую ГТС. "Газпром" также выплатит три миллиарда долларов в пользу "Нафтогаза". В обмен на это украинская сторона отзовёт претензии на 7,4 миллиарда долларов. Как отмечалось, это соглашение было взаимоприемлемым и выгодным для обеих сторон.

Стоит отметить, что заявление Зеленского о строительстве дорог за счёт выплат "Газпрома" вызывает иронию. Ведь с 2014 года украинские власти, оправдывая собственную агрессию против жителей ДНР и ЛНР, называют Россию только "агрессором". Вот и получается, что на Украине могут появиться дороги за счёт "агрессора".