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«Будем смотреть по эпидемиологической обстановке»: организаторы сообщили об отмене шествия «Бессмертного полка» 26 июля

16 июля 2020, 23:55  •  24 • В России
Шествие «Бессмертного полка» не состоится в запланированную дату 26 июля. Об этом рассказала пресс-секретарь объединённого общественного движения «Бессмертный полк России» Ольга Байбулова. Заявки на проведение акции будут подаваться сразу же, как только позволит эпидемиологическая ситуация в стране.
 
РИА Новости © Павел Лисицын
 

Шествие «Бессмертного полка» не состоится в запланированную дату 26 июля. Об этом рассказала пресс-секретарь объединённого общественного движения «Бессмертный полк России» Ольга Байбулова.

«Шествие 26 июля точно не состоится. Когда оно пройдёт, будем смотреть по эпидемиологической обстановке», — приводит её слова ТАСС.

Уточняется, что заявки на проведение акции будут подаваться сразу же, как только позволит эпидемиологическая ситуация в стране.

Сопредседатель центрального штаба движения, народный артист СССР Василий Лановой выступил с предложением провести шествие 9 мая 2021 года.

«Десятки миллионов людей уже приняли участие в памятных мероприятиях, призванных прославить наших отцов, дедов и прадедов. 9 мая, 22 и 24 июня мы вспоминали их подвиг, чествовали живых и почтили память ушедших. Может быть, стоит подумать и провести шествие в полноценном формате в День Победы 9 мая 2021 года?» — заявил он.

Ранее помощник президента Владимир Мединский рассказывал, что решение о переносе акции обсуждается. Он подчеркнул, что в первую очередь необходимо оценить возможные риски для участников, так как их здоровье «превыше всего».

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В связи с пандемией коронавирусной инфекции акция «Бессмертный полк» в 2020 году была перенесена с 9 мая на 26 июля — День Военно-морского флота России. Непосредственно 9 мая, в День Победы, акция прошла в режиме онлайн. Согласно данным организаторов, участие в ней приняли около 3 млн человек.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ему неизвестно о каких-либо новых предложениях Владимира Путина относительно переноса проведения шествия.

«Мы знаем о предыдущей инициативе главы государства, и мне неизвестно о каких-то его новых предложениях в этой связи. Если таковые будут, то президент их озвучит», — сказал Песков журналистам.

16 апреля Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу, руководителям силовых ведомств и органам власти всех уровней перенести подготовку к любым массовым мероприятиям, запланированным в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне, в связи с эпидемиологической ситуацией.

«Сейчас перед нами непростой, прямо скажем, тяжёлый выбор. И дата 9 мая для нас святая, и жизнь каждого человека бесценна. Но риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, ещё чрезвычайно высоки. И это не даёт мне право начинать сейчас подготовку к параду и другим массовым мероприятиям», — заявил российский лидер.

В минувшем году в мероприятиях «Бессмертного полка» приняли участие 10 млн человек только на территории РФ. Кроме того, с каждым годом к движению присоединяется всё больше стран мира. В 2019-м акции прошли на всех континентах.

Напомним, что парады Победы, которые традиционно проводятся во многих городах России 9 мая, в 2020-м были перенесены на более поздний срок из-за пандемии коронавируса. В России в конце марта был введён ряд ограничений, которые необходимы для предотвращения распространения инфекции среди населения. Руководство страны приняло решение отказаться от организации большинства мероприятий, посвящённых годовщине победы в Великой Отечественной войне. 9 мая в столице состоялся авиапарад, в котором было задействовано около 75 летательных аппаратов Вооружённых сил РФ.

29 мая Путин подписал указ о проведении военных парадов и салютов в честь победы в Великой Отечественной войне 24 июня. Этот день был объявлен нерабочим с сохранением заработной платы.

В указе подчёркивалось, что парады и салюты — «знак благодарности потомков победителям фашистских захватчиков» и «дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны».

Помимо этого, Путин приказал провести военно-морской парад на главных базах Военно-морского флота России 26 июля.

«Бессмертный полк» — общественная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья, чтобы увековечить память участников и жертв Великой Отечественной войны. В её рамках каждый год 9 мая или в ближайшие даты участники шествия проходят колонной, неся транспаранты с фотографиями своих родственников-ветеранов. 

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