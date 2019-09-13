Будем работать "по-советски": Удар "регуляторной гильотины" пощадил 8-часовой рабочий день

Указанный декрет, вместе со многими другими правовыми актами СССР и РСФСР, прекратит своё действие с 1 февраля 2020 года. В связи с этим многие издания успели с тревогой написать о том, что "регуляторная гильотина" лишит граждан России права на восьмичасовой рабочий день.

Однако эта норма зафиксирована и в Трудовом кодексе Российской Федерации. Поэтому никто отменять сам 8-часовой день не будет, отметил Чуйченко. Кроме того, внесение таких изменений - не прерогатива правительства, добавил он.

"Восьмичасовой рабочий день установлен Трудовым кодексом, это требование, установленное законом, а именно - продолжительность рабочего времени. Мы наделим соответствующие службы правом осуществления надзора и контроля за временем труда, но это не значит, что мы можем в рамках своих полномочий установить качественные и количественные характеристики, это всё компетенция закона, что касается трудовых отношений", - цитирует слова вице-премьера "РИА Новости".

Напомним, отсечение устаревших норм - так называемая регуляторная гильотина - является лишь частью запланированной реформы контрольно-надзорной деятельности (КНД) и не ограничится только советскими актами. Её основой должны стать два закона - "О госконтроле" и "Об обязательных требованиях".

Предполагается полный пересмотр обязательных требований, предъявляемых к бизнесу, который будет включать отсечение устаревших норм, а также исключение дублирующих норм и их актуализацию. Ревизия нормативных основ КНД должна завершиться к 2021 году, в ней участвует 33 ведомства.