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«Будем работать против русских»: глава ЦРУ полагает, что Москва «вмешивается» в американские выборы десятилетиями

08 января 2018, 11:09  •  210 • В мире
Директор ЦРУ Майкл Помпео заявил, что Россия на протяжении нескольких десятилетий вмешивается в избирательные кампании в Соединённых Штатах. По его словам, не станут исключением и выборы в конгресс 2018 года. Глава спецслужбы пообещал сделать всё возможное, чтобы не допустить внешнего давления. Советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер также уверен в подрывной деятельности Москвы. По его данным, осенью Россия «вмешивалась» в референдум в Каталонии, а теперь ведёт деструктивную работу в Мексике, где летом состоятся выборы президента. Впрочем, ни Помпео, ни Макмастер вновь не привели никаких доказательств. Как в Вашингтоне ищут российский след в любом голосовании — в материале RT.
 
Reuters
 

«Подорвать западную демократию»

В интервью телеканалу CBS директор Центрального разведывательного управления США Майкл Помпео заявил, что Россия и «другие противники» продолжают вмешиваться в американский избирательный процесс. Глава спецслужбы испытывает опасения, что Москва постарается и в будущем влиять на политическую ситуацию в Соединённых Штатах. При этом чиновник убеждён, что российская сторона предпринимала попытки вмешаться в президентские выборы в США в 2016 году. Более того, он полагает, что внешнее воздействие продолжалось десятилетиями.

«Это делалось десятилетиями. Я по-прежнему обеспокоен не только из-за россиян, но и из-за других попыток. У нас много противников, которые хотят подорвать западную демократию», — заявил Помпео.

При этом он заверил американских граждан, что спецслужбы постараются не допустить вмешательства в избирательный процесс на выборах в конгресс 2018 года. «Мы будем работать против русских и всех, кто угрожает результатам (выборов. — RT)», — пообещал глава ЦРУ.

«Дезинформация, пропаганда и киберинструменты»

 

Советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер также опасается «вмешательства» России в выборы, на этот раз — в мексиканские.

Он заявил, что Москва проводит «запутанные кампании по подрывной деятельности, дезинформации и пропаганде с применением киберинструментов». По его словам, Вашингтон наблюдает «начальные признаки российского вмешательства» в президентские выборы в Мексике, которые состоятся в июле. 

В качестве ещё одного примера «российского вмешательства» Макмастер привёл референдум о независимости в испанской Каталонии. Напомним, 1 октября 2017 года большинство проголосовавших высказались за отделение автономного региона от Испании.

«Через пять лет вы узнаете»

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в интервью телеканалу CBS прокомментировала расследование американских спецслужб, которые обвиняют Россию во «вмешательстве» в президентские выборы.

«И вы верите им (спецслужбам. — RT). Так же как верите, что в Ираке было оружие массового уничтожения. Разве вы в это не верили? Продолжайте верить, что «российское вмешательство» в американские выборы произошло. Через пять лет вы узнаете, что этого не было», — сказала Симоньян.

Она также подчеркнула, что телеканал RT не поддерживал в ходе предвыборной гонки 2016 года ни Дональда Трампа, ни Хиллари Клинтон. При этом главный редактор обратила внимание на то, что многие британские и французские СМИ агитировали за Клинтон, но их позицию в Вашингтоне не стали называть вмешательством.

  • globallookpress.com
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Напомним, 9 ноября 2017 года Министерство юстиции США потребовало от компании T&R Productions LLC, которая обслуживает RT America, в течение трёх дней зарегистрироваться в качестве иностранного агента.

«Мне кажется, пройдёт время, и им будет очень стыдно, им просто будет самим очень стыдно за свою оголтелость, истерику и прилюдное, публичное, на весь мир предательство своих собственных ценностей, в которые они, как выясняется, никогда и не верили», — прокомментировала действия Вашингтона Симоньян.

 

 «Даже смысла нет»

 

Российские власти неоднократно заявляли, что Москва не вмешивается во внутренние дела других государств. В частности, обвинения США в адрес Кремля неоднократно комментировал президент России Владимир Путин.

Так, в интервью телеканалу NBC российский лидер подчеркнул, что никаких доказательств «вмешательства» Москвы нет. Кроме того, по словам Путина, вмешательство во внутренние дела США не в интересах России.

«Президенты приходят и уходят, партии власти меняются, а основная политическая линия остаётся прежней. Поэтому по большому счёту России всё равно, кто будет президентом США, мы и так примерно знаем, что будет происходить. И в этой связи нам даже смысла нет никакого вмешиваться», — заявил Путин.

Во время съёмок фильма Оливера Стоуна «Интервью Путина» президент России в принципе усомнился, возможно ли оказать воздействие на избирательный процесс в США.

«Мы не занимались никакими хакерскими атаками. И трудно себе представить, чтобы любая другая страна, включая даже такую страну, как Россия, могла серьёзным образом как-то повлиять на ход избирательной кампании и на её результаты», — сказал Путин.

Москва также неоднократно отмечала, что Вашингтон не представил никаких доказательств предполагаемого «российского вмешательства».

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