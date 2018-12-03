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«Будем приветствовать действия»: как в Москве ответили на слова Трампа о необходимости прекратить «гонку вооружений»

03 декабря 2018, 23:39  •  56 • В мире
Москва будет приветствовать реальные действия США на пути к прекращению «гонки вооружений». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее глава Белого дома Дональд Трамп выразил уверенность, что в будущем он начнёт переговоры по этому вопросу с российским и китайским лидерами Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Впрочем, Песков также напомнил, что намерения США выйти из Договора РСМД, как ранее отмечал Путин, лишь увеличивают напряжённость на мировой арене. В Госдуме сомневаются, что действия Трампа будут совпадать с его заявлениями.
 
AFP © Brendan Smialowski
 

Москва будет приветствовать реализацию американских заявлений о том, что Вашингтон готов к обсуждению прекращения «гонки вооружений». Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Белого дома Дональда Трампа, заявившего о желании в будущем сесть за стол переговоров с Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином и остановить гонку вооружений.

«Если действия наших американских визави будут коррелироваться с такими заявлениями — это наверняка в Москве будут только приветствовать», — цитирует Пескова РИА Новости.

В связи с этим он напомнил о комментарии Путина по поводу возможного выхода Соединённых Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

«Путин говорит о том, что такой выход может спровоцировать гонку вооружений и может спровоцировать ситуацию, которая приведёт к дестабилизации обстановки», — пояснил представитель Кремля.

Песков также добавил, что на отменённой по инициативе Трампа встрече на саммите G20 в Аргентине два мировых лидера должны были обсудить ситуацию вокруг ДРСМД.

Ранее, 3 декабря, американский президент Дональд Трамп заявил, что текущую «гонку вооружений» необходимо остановить посредством переговоров лидеров России, Китая и США. Глава Белого дома также назвал «безумными» расходы страны на нужды Министерства обороны.

«Я уверен, что в какой-то момент в будущем председатель Си и я — вместе с российским президентом Путиным — начнём обсуждать реальное прекращение того, что стало масштабной и неконтролируемой гонкой вооружений. США потратили $716 млрд в этом году. Безумие!» — написал Трамп в Twitter.

Между тем в августе американский лидер при подписании закона о бюджете Пентагона, наоборот, выразил удовлетворение выделением столь крупной суммы на оборону.

«Мы пытались достать деньги, но они годами не давали нам денег на армию. У нас $700 млрд. А в следующем году, уже утверждено, у нас есть $716 млрд, чтобы дать вам лучшие самолёты и корабли, танки и ракеты в любой точке Земли», — заявил Трамп перед солдатами 10-й горной дивизии США на военной базе Форт Драм в штате Нью-Йорк.

В октябре глава Белого дома вовсе пригрозил наращивать ядерный потенциал США до тех пор, пока РФ и КНР «не придут в себя». По его словам, Соединённые Штаты имеют «больше денег, чем кто-либо», а потому другие страны не смогут тягаться с Вашингтоном.

Наряду с этим Трамп сообщил о намерении Соединённых Штатов выйти из Договора РСМД, который был заключён 8 декабря 1987 года. Согласно документу, стороны отказались от применения и разработки любого вида баллистических и крылатых ракет дальностью от 500 до 5500 км.

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По мнению США, Москва якобы нарушает условия соглашения. Между тем российская сторона отвергает обвинения Вашингтона в свой адрес. Более того, в России неоднократно отмечали, что Америка сама нарушает договор. В частности, речь идёт о размещении в Польше и Румынии пусковых установок систем ПВО, которые могут быть использованы для запуска крылатых ракета типа «Томагавк».

«Решение Соединённых Штатов о выходе из указанного договора, безусловно, не может остаться и не останется без ответа с нашей стороны», — пояснял президент Владимир Путин.

Как отмечал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в Вашингтоне уже не изменят решение о выходе из ДРСМД — американцам осталось лишь определиться с моментом запуска процедуры.

Между тем даже главные европейские союзники США — Великобритания, Германия, Франция — призывают их остаться в договоре РСМД, который имеет принципиальное значение для обеспечения евро-атлантической безопасности.

«Прослеживается политика двойных стандартов»

Россия изначально выступала против различного рода гонок вооружений, поскольку это вредит мировой стабильности и развитию экономики государств. Об этом заявил RT зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин.

«Другой вопрос, насколько слова Трампа будут совпадать с его реальными делами. К сожалению, у него во многих вопросах прослеживается политика двойных стандартов. Сейчас он заявляет о недопустимости гонки вооружений, но ранее объявил о выходе из Договора РСМД. Вместо того чтобы встретиться с президентом России, он нашёл повод, чтобы не встречаться. Все эти вопросы в конечном итоге могут завести в тупик. Дональду Трампу необходимо делать определённые шаги, а не просто заявления», — подчеркнул парламентарий.

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Подобные заявления свойственны действующему главе Белого дома. Такое мнение выразил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк.

«С одной стороны, мы видим, что он разрушает устоявшуюся структуру глобальной безопасности и стратегической стабильности, более того, принимает целый ряд концептуальных документов стратегического характера в США. Трамп, скорее всего, действительно будет способствовать тому, что нас ждёт очередная гонка вооружений и возникновение военно-политической напряжённости. Однако он пытается использовать практику двойных и тройных стандартов, когда после разного рода жёстких и одиозных заявлений необходимо снизить накал в информационном пространстве», — подчеркнул эксперт.

В то же время американский лидер пытается показать себя политиком, мыслящим на перспективу, который якобы заботится о мировом сообществе. Но, к сожалению, это всего лишь риторика, считает Данюк.

«Не приходится рассчитывать, что за подобного рода словами последуют реальные перемены в военном планировании США или во внешнеполитической деятельности. Это всего лишь неотъемлемый атрибут любого американского политика, который пытается, прикрываясь заботами о глобальной безопасности, отстаивать свои интересы, осуществляя всё возможное, чтобы эта безопасность была поставлена под угрозу. Это уловка, чтобы просто сыграть в очередной раз на широкую аудиторию», — полагает Данюк.

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