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«Будем отвечать и далее, но не инициировать»: Белоруссия приняла ограничительные меры против Литвы, Латвии и Эстонии
29 сентября 2020, 21:50 • 38 • В мире
Белоруссия утвердила санкции в ответ на ограничения, введённые в отношении Минска властями Литвы, Латвии и Эстонии. В республике подчеркнули, что будут и дальше отвечать на подобные шаги со стороны других государств, однако инициировать санкции первой страна не намерена. Также ограничения против белорусского руководства вводят Великобритания и Канада. Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ЕС в ситуации с Белоруссией планирует проводить политику давления на Минск и вести диалог с Москвой. Российский лидер Владимир Путин указал, что Минск оказался в непростой ситуации в условиях беспрецедентного внешнего давления.
Reuters © Vasily Fedosenko
Белоруссия приняла ответные меры на санкции, введённые властями Литвы, Латвии и Эстонии, сообщил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.
Глаз отметил, что в санкционные списки по Литве, Латвии и Эстонии внесены примерно по 100 чиновников из каждой страны, которым запрещён въезд в Белоруссию.
В конце августа прибалтийские республики ввели санкции против Лукашенко и ещё 29 высокопоставленных политиков страны. Вскоре Литва, Латвия и Эстония расширили санкционный список.
29 сентября стало известно, что санкции против Лукашенко и ряда представителей президентской администрации и белорусских силовых ведомств ввели Великобритания и Канада.
Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Победу на них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовали 80,1% избирателей.
После обнародования предварительных результатов выборов в Белоруссии начались масштабные акции протеста, которые на ранних этапах сопровождались столкновениями демонстрантов с силовиками. Участники митингов требовали ухода Лукашенко с поста главы государства и проведения новых выборов.
На фоне этих событий ряд западных государств заняли жёсткую позицию по отношению к белорусскому руководству. В ЕС анонсировали санкции против Минска, однако главы МИД европейских государств не смогли согласовать эти рестрикции из-за отсутствия единого мнения. Вместе с тем Евросоюз отказывается признавать Лукашенко легитимным главой государства.
Позднее глава Франции Эммануэль Макрон сделал несколько высказываний о ситуации в Белоруссии. Французский лидер 27 сентября заявил, что президенту Белоруссии Александру Лукашенко нужно отказаться от своего поста.
«Происходящее в Белоруссии — это кризис власти, причём власти авторитарной, которая никак не может принять логику демократии и держится на месте силой. Ясно, что Лукашенко должен уйти», — сказал тогда Макрон.
Отметим, что белорусские СМИ опубликовали ответ Лукашенко на слова Макрона. Лидер Белоруссии указал, что, следуя «собственной логике», Макрон должен был сам уйти в отставку ещё в 2018 году, когда на улицах Парижа начались масштабные акции «жёлтых жилетов».
Несколько дней спустя Макрон рассказал, что ЕС в ситуации с Белоруссией намерен проводить политику давления на Минск и вести диалог с Россией. По его словам, ЕС стремится подтолкнуть Минск к согласию на посредничество ОБСЕ.
«Мы говорили об этом с президентом России Владимиром Путиным. Теперь наша цель заключается в том, чтобы такое посредничество состоялось в ближайшие дни или недели», — цитирует ТАСС главу государства.
Макрон полагает, что Белоруссия «нуждается в таком процессе, который бы обеспечил мирный переход власти».
Как отметил французский лидер, это позволило бы обеспечить освобождение тех, кто находится в тюрьме «за свою политическую деятельность», провести «свободные выборы под международным наблюдением».
«С этой целью мы, с одной стороны, намерены проводить политику давления на Минск с помощью санкций. А с другой — вести диалог с Россией», — подчеркнул Макрон. По мнению французского лидера, на данном этапе не получится добиться результатов «без участия президента Путина».
По мнению Путина, на Белоруссию оказывается беспрецедентное внешнее давление, но её отношения с Россией не подвержены конъюнктуре.
Он отметил, что у государств есть прочный фундамент на основе общей истории, культурных, духовных и родственных связей. Отношения между двумя странами Путин назвал братскими.
По словам Путина, межрегиональные связи являются «одним из важнейших компонентов братских, добрососедских, подлинно союзнических отношений России и Белоруссии, построенных на принципах равноправия и учёта интересов друг друга».
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