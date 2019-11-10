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«Будем обращаться в суд»: на Украине выразили недовольство задержанием в Польше националиста Мазура

10 ноября 2019, 13:24  •  42 • Украина
Украина намерена просить польские власти освободить члена украинской националистической организации УНА-УНСО* Игоря Мазура. Накануне он был задержан в Польше после получения информации из Интерпола, сообщили в МИД страны. Как утверждают украинские и польские политики, суд в Польше рассмотрит вопрос об экстрадиции Мазура в Россию. Вице-спикер польского сейма Малгожата Госевская утверждает, что задержание произошло по «техническим причинам» и Варшава не станет передавать Москве «отважного гражданского активиста и ветерана войн в Донбассе, Грузии и Чечне». При этом российские официальные лица пока не подтверждали информацию, что Москва делала запрос об экстрадиции Мазура.
 
globallookpress.com © Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com
 

Украина намерена просить власти Польши об освобождении зампредседателя украинской националистической организации УНА-УНСО* Игоря Мазура (позывной Тополь). Об этом заявил посол страны в республике Андрей Дещица. По его словам, радикала задержали на пункте пропуска Ягодин — Дорогуск по запросу России через каналы Интерпола.

«Будем обращаться в суд с просьбой взять Игоря на поруки и освободить из-под стражи», — говорится в сообщении МИД Украины в Facebook.

В польском МИД отметили, что Польша обязана была задержать Мазура после того, как получила информацию от Интерпола.

Как сообщила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова, вопрос об избрании Мазуру временной меры пресечения для последующей экстрадиции в Россию будет рассмотрен прокуратурой в городе Хелм 10 ноября. При этом украинский омбудсмен назвала националиста сотрудником своего секретариата.

По данным украинского телеканала новостей «24», Мазур также является помощником народного депутата от партии «Голос» Соломии Бобровской, а в Польшу прибыл по приглашению вице-спикера польского сейма Беаты Мазурек.

Между тем представитель польского пограничного ведомства сообщил РИА Новости, что решение об экстрадиции будет принимать суд города Хелм, однако окончательное заключение вынесет министр юстиции Польши.

  • Игорь Мазур
  • Facebook
  • © @denisovaombudsman

По данным Следственного комитета России, Мазур воевал на стороне незаконных вооружённых формирований против федеральных сил России на территории Чеченской Республики в 1994—1995 годах.

Сам Мазур в интервью украинскому порталу «Мир» в 2018 году также подтверждал, что находился в стане чеченских боевиков в 1990-х.

«Мы не сидели постоянно на фронте. Скорее, были визитной карточкой. Находились в основном рядом со штабами, чтобы можно было показать зарубежным журналистам, что украинцы поддерживают чеченцев», — говорил он.

Относительно задержания в Польше Игоря Мазура высказался министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. По его словам, Москва якобы нарушила ст. 2 и 3 Устава Интерпола, по которым запрещается необоснованное преследование, а также вмешательство в дела военного, политического, религиозного и расового характера.

«В связи с приведённым фактом МВД Украины немедленно привлекло внимание Генерального секретариата Интерпола к очередной попытке Российской Федерации неправомерно использовать каналы и инструменты Интерпола для политически мотивированных преследований граждан Украины», — заявил Аваков.

Он выразил надежду, что польская сторона объективно рассмотрит дело, якобы «сфабрикованное в угоду Кремлю».

Между тем вице-спикер польского сейма Малгожата Госевская заявила, что задержание Мазура произошло по «техническим причинам», связанным со стандартной процедурой ордера Интерпола. Как утверждает Госевская, Варшава не станет поддаваться «на российскую провокацию» и «передавать отважного гражданского активиста и ветерана войн в Донбассе, Грузии и Чечне».

«Мы не можем быть актёрами российского сценария. Польша сделала то, что должна была сделать. Она задержала человека, который фигурирует в реестре, но для выяснения ситуации. Мы уже многое знаем. И я уверяю вас, что дорога в Россию не является открытой. Польские власти и суды тщательно расследуют это дело», — написала она в Facebook.

Обратим внимание, что вечером в субботу, 9 ноября, возле здания посольства Польши в Киеве состоялась акция протеста против задержания замглавы УНА-УНСО Игоря Мазура. По данным украинских СМИ, в ней приняли участие несколько десятков человек. Чтобы не допустить беспорядков, у диппредставительства были усилены наряды Национальной гвардии Украины.

  • Митингующие возле здания посольства Польши в Киеве
  • globallookpress.com
  • © Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com

Проверка для польской судебной системы

Представители украинских радикальных группировок и террористических организаций достаточно спокойно чувствуют себя в Польше, заметил в беседе с RT политолог, экономист Александр Дудчак. Он отметил, что у украинских переселенцев часто происходят стычки с местными жителями, которые демонстрируют своё негативное отношение к идеологии УНА-УНСО и прочим радикалам профашистского толка.

«Ситуация неоднозначная. С одной стороны, поляки должны были исполнять действующие в данном случае законы. Но Польша, вероятнее всего, будет продолжать антироссийскую политику», — заявил он.

Между тем глава Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко положительно оценил факт исполнения Варшавой международных соглашений, но напомнил, что вопрос об экстрадиции всё же будет решать суд Польши.

«Пока сложно сказать, каким будет решение. С одной стороны, в Польше есть большое количество людей, настроенных против украинских радикалов. С другой стороны, Варшава поддерживает Украину. Сам процесс по Мазуру будет проверкой того, как работает польская судебная система», — пояснил собеседник RT.

* «Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона» (УНА-УНСО) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

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