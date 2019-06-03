«Будем ночевать на площади»: в Хабаровске сироты объявили голодовку, добиваясь выдачи положенных им по закону квартир

В Хабаровске сироты, которые несколько лет не могут добиться предоставления положенного им по закону жилья, начали голодовку у здания администрации края. Протестующие намерены оставаться на площади Ленина до тех пор, пока власти региона не выделят им жилплощадь. Все участники акции уже обратились в суд и получили постановления о том, что государство обязано выдать им квартиры, однако это никак не изменило ситуацию. RT пообщался с объявившими голодовку сиротами.

В Хабаровске выпускники детских домов объявили голодовку, пытаясь привлечь внимание властей к проблеме с обеспечением сирот жильём. Акция протеста проходит на площади Ленина. Участники — сейчас их около десяти человек — собрались на площади ещё утром в понедельник, 3 июня.

По словам одной из протестующих, Екатерины Тупяковой, голодовка будет продолжаться до тех пор, пока администрация не даст сиротам положенное им по закону жильё. Вечером 3 июня одна из участниц акции протеста всё же покинула площадь: девушка потеряла сознание, и её увезли в больницу. Однако остальные участники голодовки расходиться не планируют.

«Мы собираемся заночевать здесь же, на площади, у нас есть спальные мешки. Ставить палатки нам по закону нельзя. Спать будем на лавочках», — рассказала Тупякова RT.

По её словам, у всех участников голодовки на руках есть решения суда о том, что по закону им должны выдать квартиры. Тупякова, например, стоит в очереди с 2012 года, а суд выиграла ещё в 2014 году, но с тех пор так и не получила жильё.

Делают что могут

К концу дня к участникам голодовки вышел губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Глава региона отметил, что не может прямо сейчас обеспечить всех сирот жильём. При этом Фургал заверил, что до конца года в Хабаровском крае сиротам будет передана 581 квартира — на эти цели, по его словам, выделили 861 млн рублей.

«15 июня вы получите список квартир, которые будут куплены и построены. И согласно списку квартир — список очередников. Край за один год не может полностью построить для всех — у нас в льготной очереди стоят многодетные, инвалиды, врачи, учителя, молодые семьи... И всем необходимы квартиры», — приводят слова губернатора местные СМИ.

Объявившие голодовку сироты признались RT, что уже не верят обещаниям властей, ведь подобные заявления звучат не в первый раз. Протестные акции сирот по поводу выдачи жилья начались ещё в августе прошлого года.

Некоторые из собравшихся 3 июня на площади Ленина не могут добиться квартиры уже больше десяти лет. Краевая администрация пытается поддерживать сирот, не имеющих собственного жилья, компенсируя им часть расходов за аренду квартир. Однако этих денег, по словам самих сирот, не хватает даже на то, чтобы снять самое скромное жильё.

Бесконечные переезды

Ютиться по съёмным квартирам приходится, например, 24-летней матери-одиночке Марии Ракетянской — координатору инициативной группы хабаровских сирот, которые не могут получить положенное им жильё. Её ребенку ещё не исполнилось и трёх лет. Мария стоит в очереди на получение квартиры с 2014 года, а в феврале она выиграла суд о предоставлении ей жилого помещения.

«Я стою на очереди больше четырёх лет. До суда я была в очереди на 2089 месте. Я выиграла дело, и после суда стала 789-й. Но такими темпами жильё я всё равно получу не раньше чем через пять лет», — вздыхает Мария.

Женщина отмечает, что Хабаровский край выделяет сиротам, дожидающимся своей очереди на квартиру, компенсацию в десять тысяч рублей. Однако на эти деньги в городе трудно снять даже комнату. Кроме того, женщины с детьми живут в постоянном страхе, что собственник жилого помещения попросит покинуть квартиру и им придётся срочно искать новое жильё.

«Эти скитания по углам, вечные переезды, да ещё с маленьким ребёнком на руках — всё это безумно тяжело», — призналась Ракетянская, добавив, что у многих сирот, до сих пор не получивших жилплощадь, уже есть собственные дети.

Временный дом

Вместе с другими протестующими на площади Ленина в Хабаровске своё право на квартиру пытается отстоять многодетная мать Анастасия Судакова. Женщина воспитывает троих детей, младшему сейчас всего полтора года, старшим — три и пять лет. Семья живёт в съёмной квартире, за которую платит муж Судаковой. Сама женщина сейчас в отпуске по уходу за ребёнком.

«Мой муж работает, но мы собираемся разводиться. Я пришла сюда, потому что в случае развода аренду квартиры просто не потяну, даже если муж будет платить алименты. К тому же сейчас у нас очень тяжёлая жизненная ситуация — мы переезжали с квартиры на квартиру, брали кредиты, всё это надо возвращать», — рассказала RT многодетная мать.

Во время встречи с протестующими губернатор края Сергей Фургал подчеркнул, что местные власти готовы помочь Судаковой и предоставить женщине временное жильё, пока она не получит квартиру. Однако сама Анастасия уверена, что ей могут дать разве что комнату в общежитии.

«Насколько я поняла, мне смогут дать комнату в общежитии, но жить там мы просто не сможем. Как я туда поеду с детьми, если там общий туалет, общие душ и кухня?» — недоумевает Анастасия.

Проверка СК

Неисполнение судебных решений о предоставлении жилья сиротам уже заинтересовало региональное управление Следственного комитета. Все участники голодовки в Хабаровске в своё время отстояли право на предоставление им жилья через суд, однако квартиры так и не получили.

«По факту нарушения прав лиц из числа детей-сирот следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю организована проверка на предмет наличия в действиях должностных лиц правительства Хабаровского края признаков преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность). По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в официальном сообщении, опубликованном на сайте надзорного ведомства.

Впрочем, Мария Ракетянская, четыре года пытающаяся получить положенную ей квартиру, утверждает, что сейчас в регионе есть сотни сирот, которым не дали жильё даже после судебных решений.

«Есть краевая очередь, она огромная, там почти 4,7 тыс. человек. Из них более трёх тысяч уже нуждаются в жилье, то есть им уже исполнилось 18 лет. И есть ещё очередь судебная, где свыше 800 человек стоят уже по судебным решениям», — рассказала женщина.

Сертификатов не дают

Хабаровские сироты неоднократно просили местные власти выдавать им не квартиры, а жилищные сертификаты, поскольку считают, что это позволит ускорить процесс получения жилья. Однако на встрече с протестующими губернатор Сергей Фургал сказал, что сертификаты сиротам давать не будут. По словам Марии Ракетянской, власти мотивируют отказ тем, что сирот могут обмануть при покупке квартиры.

Ещё одной проблемой для ожидающих своей очереди на жильё сирот стал вступивший в силу с 1 января 2019 года закон, согласно которому сиротам не могут выделять более 25% квартир в одном многоквартирном доме.

Предполагалось, что это ускорит социализацию выпускников детских домов, однако сами сироты констатируют, что новый закон приведёт лишь к росту очередей на квартиры.

«Построят дом на 279 квартир, а нам дадут в нём только 70, и то не факт», — объясняет Ракетянская.

Напомним, что с начала текущего года действуют новые правила формирования очереди сирот на жильё. Они должны частично помочь решению проблемы в будущем. В частности, права на собственную квартиру оставшиеся без родителей дети теперь будут заявлять заранее — с 14 лет. Таким образом, к моменту совершеннолетия вероятность наличия в жилом фонде необходимой площади будет выше.