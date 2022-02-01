«Будем настаивать на честном разговоре»: Лавров заявил, что Россия не позволит США «замотать» вопрос о безопасности

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия будет настаивать на объяснении, почему Запад отказывается выполнять свои обязательства в вопросах гарантий безопасности. Министр указал, что эти предложения трактуются Западом исключительно выборочно и в свою пользу. Комментируя телефонный разговор с госсекретарём США Энтони Блинкеном, Лавров заявил, что Россия не позволит «замотать» эту тему. Вместе с тем министр обратил внимание на готовность Соединённых Штатов обсуждать ключевые параметры и другие «важные, но второстепенные вопросы».

Россия будет настаивать на честном объяснении, почему Запад не хочет выполнять обязательства по безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам разговора с госсекретарём Энтони Блинкеном.

По словам Лаврова, это тема, которую Москва не позволит «замотать».

«Будем настаивать на честном разговоре и объяснении, почему свои обязательства Запад выполнять не хочет вовсе или исключительно выборочно и в свою пользу», — сказал министр.

Он добавил, что Блинкен согласился, что в этом вопросе «есть предмет для дальнейшего разговора». По словам Лаврова, теперь российская сторона завершает межведомственное согласование поступивших от США ответов, в перспективе документ представят президенту России.

Комментируя позицию США, министр отметил, что Вашингтон предпочёл концентрироваться на «по-своему важных, но второстепенных вопросах».

Среди них Лавров упомянул переговоры о взаимном неразмещении ударных вооружений, включая ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования, транспарентность в сфере проведения учений, меры предотвращения инцидентов между боевыми самолётами, кораблями и другие «шаги по укреплению доверия».

«По ключевому вопросу, который побудил нас обратиться с инициативами к США и Североатлантическому альянсу, реакция была негативная. Имею в виду наши требования о том, чтобы все добросовестно выполняли договорённости о неделимости безопасности, которые были достигнуты в рамках ОБСЕ в 1999 году в Стамбуле и в 2010 году в Астане», — сказал Лавров.

Министр пояснил, что эти договорённости предусматривают не только свободу выбора союзов, но и предписывают избегать любых шагов, которые будут укреплять безопасность какого-либо государства за счёт ущемления безопасности других.

«По этому ключевому вопросу мы увидели в реакции и США, и НАТО крайне отрицательное отношение. Они возводят во главу угла исключительно принцип свободы выбора союзов, полностью игнорируя условие, которое было на высшем уровне согласовано, о недопустимости ущемлять при этом безопасность других государств», — сказал Лавров.

Вместе с тем в сообщении Госдепартамента по итогам разговора указано, что Блинкен вновь призвал Россию к «немедленной деэскалации».

В преддверии телефонного разговора официальный представитель Госдепа Нед Прайс говорил, что Энтони Блинкен в ходе беседы с Сергеем Лавровым обозначит волнующие США моменты и продолжит обсуждение вопросов, по которым возможен взаимный прогресс.

«Взаимный — то есть такой (прогресс. — RT), при котором будет уделяться внимание и будут подвижки по тем проблемам безопасности, которые беспокоят Соединённые Штаты и которые мы разделяем с нашими европейскими союзниками и партнёрами; во-вторых же, в соответствии с диаграммой Венна по тем вопросам, которые, как все мы считаем, могут заслуживать внимания, будут искаться пути рассмотрения опасений, заявляемых Москвой», — сказал американский дипломат.

Генератор напряжённости

1 февраля посольство России в США отреагировало на претензии Госдепартамента по поводу ситуации вокруг Украины. Российские дипломаты подчеркнули, что американская сторона продолжает снабжать Киев «современными наступательными вооружениями», поддерживая стремление правительства Владимира Зеленского решить проблему Донбасса силовым путём.

В дипмиссии также указали, что перемещения ВС на собственной земле — суверенное право государства, которое не несёт угрозы другим странам, тогда как США, нарушив принцип неделимости безопасности, подобрались со своей военной инфраструктурой вплотную к российским рубежам.

«Таким образом, генератором напряжённости является не Москва, а Вашингтон. Мы не собираемся пятиться назад и вставать по стойке смирно, внимая угрозам американских санкций», — говорится в сообщении.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности международной организации констатировал, что страны Запада стараются «не допустить естественного братского сосуществования» Москвы и Киева, провоцируя эскалацию ситуации, продолжая разговоры о «российском вторжении».

«Происходящее сегодня — ещё одна попытка вбить клин между Россией и Украиной. Из-за геополитических игр наши соседи страдают вот уже семь лет. Украинцам активно промывают мозги, культивируют русофобские и радикальные настроения, приучая к мысли о том, что для светлого будущего Украине нужно не налаживать отношения с соседями, а любой ценой стремиться в Евросоюз и НАТО», — пояснил дипломат.

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Между тем пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Вашингтон уже подготовил новые финансовые меры воздействия на Москву на случай якобы возможной «российской агрессии».

«Могу подтвердить, что мы выработали конкретные пакеты санкций как для представителей российских элит, так и для членов их семей на случай дальнейшего вторжения России на Украину. Эта работа проводится согласованно с союзниками и партнёрами», — сказала она.

По её словам, эти лица «приближены или входят в ближайшее окружение Кремля» и «играют определённую роль в принятии государственных решений» либо причастны к «дестабилизирующему поведению Кремля».

Она также сообщила, что эти рестрикции являются лишь одним пунктом работы над тем, чтобы «ударить по России со всех направлений».

Как сообщает CNN, в частности, под санкции подпадут некоторые лица, которые фигурировали в секретном докладе, направленном американским Минфином в конгресс в 2018 году, передаёт ИноТВ. При этом агентство Bloomberg сообщает, что американские сенаторы могут согласовать антироссийские санкции на этой неделе.