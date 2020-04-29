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«Будем на нём какое-то время стоять»: глава Подмосковья сообщил о выходе региона на плато по заболеваемости COVID-19

29 апреля 2020, 22:05  •  59 • В России
Московская область вышла на плато по динамике заражений коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявил глава региона Андрей Воробьёв. Он отметил, что в последнее время суточный прирост количества больных составлял 5–7%. Вместе с тем в России продлён запрет на въезд в страну иностранных граждан до тех пор, пока не улучшится эпидемиологическая ситуация. Кроме того, тема борьбы с COVID-19 обсуждалась в ходе совещания Совбеза РФ.
 
РИА Новости © Алексей Филиппов
 

Динамика заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в Московской области вышла на плато. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьёв в эфире телеканала «Россия 1».

«На плато мы вышли, наверное, это плато. По поводу роста — это 5—7%. Я думаю, что мы будем на нём какое-то время стоять, потом снижением продолжится», — сказал Воробьёв.

Московская область занимает второе место в России по количеству подтверждённых случаев заболевания коронавирусом нового типа. За последние сутки зафиксировано 686 новых случаев инфицирования. Общее количество заражённых составляет 10 917 из них 389 выздоровели и 90 умерли.

Андрей Воробьёв также рассказал о проводимой работе по улучшению системы здравоохранения Московской области. По его словам, почти каждый день в регионе увеличивается число койкомест для больных. Также заключён контракт на поставку 1 млн защитных костюмов для медиков.

«В каждом муниципалитете есть главный врач, он головой отвечает, чтобы все учреждения были «закрыты» по средствам индивидуальной защиты. Месяц назад мы использовали порядка 6—7 тыс. защитных костюмов, бахил и респираторов. Сегодня это количество увеличилось до 20 тыс. Мы делаем закупки в неделю — 200, 300 тыс.», — добавил глава региона.

Губернатор заверил, что в Московской области есть всё необходимое, включая лекарства, для борьбы с коронавирусной инфекцией. Говоря о предстоящих майских праздниках, Воробьёв призвал жителей продолжать соблюдение установленных правил, которые «сегодня просто необходимы и спасают жизни».

«Погода, как мы знаем, будет хорошая, поэтому нужно держать ухо востро в том плане, что должен быть контроль. Если вы говорите про шашлыки, то этого мы не должны допустить, поэтому будут усиленные бригады патрулирования», — добавил Воробьёв.

Также на russian.rt.com Карта RT: распределение случаев заболевания COVID-19 по регионам России

Накануне в Московской области был продлён до 11 мая режим повышенной готовности. Такое решение было принято после того, как президент России Владимир Путин объявил о пролонгировании периода нерабочих дней в стране до 11 мая (с учётом майских праздников), поскольку пик заболеваемости СОVID-19 в стране ещё не пройден.

В общей сложности в России, по состоянию на 29 апреля, зарегистрировано 99 399 случаев заражения коронавирусом, из них выздоровели и были выписаны 10 286 пациентов, скончались 972 человека. Регионом с наибольшим количеством заболевших остаётся Москва — в столице насчитывается 50 646 случаев инфицирования.

Согласно последним прогнозам специалистов Сингапурского университета технологий и дизайна, распространение коронавирусной инфекции COVID-19 в России на 100% может прекратится 4 августа, при этом отметки 97% вероятно, удастся достичь уже к концу мая.

Вместе с тем правительство России продлило запрет на въезд в страну иностранных граждан до того момента, пока в стране не улучшится эпидемиологическая ситуация, связанная с коронавирусом.

«До 30 апреля включительно для иностранных граждан действует ограничение на въезд в нашу страну. Я подписал распоряжение о продлении этого срока до тех пор, пока борьба с инфекцией не будет завершена, и эпидемиологическая ситуация не улучшится», — заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

Глава правительства также сообщил, что пока нет возможности сказать, когда будут полностью сняты ограничения, введённые из-за коронавируса. При этом на ряд категорий иностранцев, в частности, специалистов, занимающихся техническим обслуживанием импортного оборудования, запрет на въезд распространяться не будет.

«Такая мера позволит снизить негативное влияние ограничений на деятельность российских промышленных предприятий, включая те, которые производят оборудование для борьбы с коронавирусной инфекцией», — пояснил Мишустин.

Добавим, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 стала одной из тем заседания Совета Безопасности РФ. В нём, помимо главы государства и премьер-министра, участвовали заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев и секретарь СБ Николай Патрушев, руководитель администрации Кремля Антон Вайно, министры Сергей Лавров, Владимир Колокольцев, Сергей Шойгу, руководители ФСБ Александр Бортников и СВР Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

«Состоялся обстоятельный обмен мнениями о ходе борьбы с коронавирусом с упором на ситуацию в регионах РФ, где в последние дни увеличиваются темпы прироста числа инфицированных», — констатировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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