«Будем максимально импортозамещаться»: как Россия развивала и будет развивать внутреннее производство

Импортозамещение в России получило новый импульс. Первые практические шаги в этом направлении на государственном уровне начали предприниматься около 10 лет назад. В текущей ситуации другого выхода, кроме как ускоренного развития собственной промышленности и экономики, не остаётся, отмечают эксперты. В правительстве уверены, что дальнейшее импортозамещение по всем направлениям в конце концов приведёт к повышению независимости и самостоятельности всех отраслей.

Специальная операция по защите Донбасса и последовавшие за её началом беспрецедентные санкции против России с уходом множества крупных западных производителей и разрывом устоявшихся логистических цепочек окончательно подтвердили обоснованность давней ставки российских властей на импортозамещение.

При этом серьёзную поддержку этому процессу на государственном уровне в России стали оказывать ещё до обострения внутриполитической ситуации на Украине и воссоединения Крыма с Россией в 2014 году.

Именно с целью снижения продовольственной зависимости от других стран была реализована принятая правительством РФ в июле 2012 года «Госпрограмма развития сельского хозяйства на 2013-2020 годы». Она предусматривала масштабную финансовую поддержку отечественного агропромышленного комплекса, которая должна была стимулировать производство сельхозпродукции.

Как признают большинство экспертов, на фоне остальных отраслей экономики именно достижения в сфере российского сельского хозяйства за последние годы выглядят заметнее всего.

«На развитие отечественного сельского хозяйства с момента введения первых санкций положительное влияние оказало несколько факторов: во-первых, ответные меры России, что позволило подчистить рынок от нежелательных конкурентов, во-вторых, программы государственной поддержки, которые в агропроме были более успешными, нежели в других секторах экономики, в-третьих, благоприятная конъюнктура мирового рынка», — рассказывает RT один из авторов представленного в прошлом году исследования «Сделано в России: в чём удалось добиться импортозамещения», заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ Дмитрий Завьялов.

«Надо отметить, что за дело взялись крупные компании, благодаря инвестициям и наращиванию мощностей которых удалось совершить достаточно быстрый рывок, который вряд ли можно было получить за счёт мелких фермеров», — подчёркивает эксперт.

По его словам, хорошо развивалось производство молочной продукции, сыров, овощей, но лучше всего получилось импортозаместить свинину и птицу.

«Очевидно, что обеспечить себя полным ассортиментом овощей и фруктов в принципе невозможно — ну не растут у нас в таком количестве, например, цитрусовые. Однако сейчас вопрос не столько в количестве, сколько в качестве продукции и сдерживании продуктовой инфляции — здесь решение может быть только за счёт внутренней конкуренции, с участием малого и среднего аграрного бизнеса», — добавил Завьялов.

АГН «Москва»

© Сандурская Софья

Согласно исследованию экспертов РЭУ им. Плеханова, за годы действия программы импорт свинины в Россию снизился почти в 10 раз, говядины — в 2,5 раза, мяса птицы — вдвое. Молочных продуктов завозить стали на 20% меньше, овощей — на 27%. В натуральном выражении с 2014 по 2020 год закупать продовольствие заграницей стали меньше на треть.

Между тем, Завьялов признаёт, что в других отраслях экономики импортозамещение происходило не так успешно.

«Помимо сельского хозяйства есть очевидные успехи в пищевой промышленности, промышленном производстве, нацеленном на массового потребителя, — объясняет он. — Однако всё, что связано с машиностроением, IT, развитием высокотехнологичных производств осталось почти без изменений. До сих пор нет серьёзных успехов в сфере критической информационной инфраструктуры (КИИ). Запрет на экспорт в Россию товаров, использующих произведённую или разработанную в США электронику, грозит не только рынку потребительских товаров, но и сектору телекоммуникаций, который может остаться без оборудования и без программного обеспечения. Функционирование зарубежного ПО в условиях жёстких санкций — отдельный вопрос, поскольку в целом доля закупок у отечественных поставщиков для госкомпаний всё еще на 15-20% ниже, чем предписано. По софту у нас есть свои производители, есть таланты, способны разработать и поддерживать ПО под запросы конкретных компаний».

«Почти на все зарубежные IT-решения есть те или иные отечественные аналоги, начиная от офисных, заканчивая мессенджерами, платформами для конференций, системами организации командной работы и проектной деятельности», — говорит Завьялов.

По его словам, ещё до текущего кризиса на рынок регулярно пытались выйти множество IT-стартапов, «предлагающих решения, схожие с теми, что есть в арсенале мейджоров»: «Тогда реальной возможности с ними бороться у них не было. Сейчас ситуация может в корне измениться».

«Что касается оборудования, то тут мы зависим от зарубежных поставщиков. За последние несколько лет законодатели и участники рынка так и не смогли урегулировать все разногласия по сценарию — жёсткий или мягкий — перевода на российские аналоги объектов КИИ, зато теперь наиболее вероятен именно жёсткий сценарий с принудительным переходом на отечественные аналоги в сжатые сроки», — полагает специалист.

«Все предприятия продолжат работу»

Несмотря на всю сложность текущей экономической ситуации, в правительстве РФ оптимистично оценивают перспективы отечественной экономики и не сомневаются, что трудности в конечном итоге удастся преодолеть. Такой же оптимистичный настрой касается и перспектив импортозамещения.

«Главная задача сегодня — обеспечить работу заводов и фабрик с акцентом на ускорение импортозамещения. По всем отраслям определены комплектующие и сырьё, необходимые для производства конечной продукции. Часть номенклатуры мы уже производим и будем наращивать её объём. Для этого правительство предусмотрело дополнительные средства для Фонда развития промышленности. Льготные займы задействуем и для вывода в серию уже разрабатываемых продуктов», — рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров на недавнем совещании членов кабмина с Владимиром Путиным.

«Приоритетами для опережающего импортозамещения являются авиастроение, энергетическое машиностроение, радиоэлектроника, реабилитационная индустрия. И конечно, фармацевтика: в последние десять лет в этой отрасли мы нарастили компетенции и производственные мощности, и ситуация с пандемией это лишний раз подтвердила. Построено около 60 современных заводов», — добавил Мантуров.

Все предприятия, в том числе с иностранным участием, продолжают работу в нынешних условиях и выражают готовность оставаться на нашем рынке.

«Следующий этап импортозамещения нацелен на формирование независимости по биологическим и химическим субстанциям, сырью и оборудованию. Это позволит обеспечить все потребности страны по препаратам для лечения социально значимых заболеваний, таких как онкологические, сердечно-сосудистые, орфанные, ВИЧ, диабет и ряд других. Буквально за последние два года у нас построены заводы по синтезу субстанций в Москве, Санкт-Петербурге, Кургане и Братске. Они продолжают расширять как мощности, так и свой номенклатурный ряд. Остальной объём сырья для отрасли мы пока сможем импортировать из дружественных для нас стран — это Китай и Индия, которые, кстати, являются основными поставщиками для всего мира», — подчеркнул министр.

Дмитрий Завьялов также отмечает, что в целом ряде отраслей производстсво ещё зависит от импортной составляющей, и перестройка экономики потребует как значительных усилий, так и некоторого времени.

«Производство ряда критически важных технологий у нас не было локализовано — например, производство элементной базы для микроэлектроники у нас не продвинулось, а это один из основных технологических ресурсов. Российские процессоры «Байкал» и «Эльбрус» встали из-за прекращения поставок полупроводников из Тайваня», — констатирует эксперт.

По его словам, ситуация в автопроме сейчас примерно такая же: «Есть «Нива» и «УАЗ», у которых минимальный уровень зависимости от импорта, но по всем остальным моделям и компаниям-производителям мы зависим от комплектующих».

По словам эксперта, в пищевой отрасли в России около 60-70% импортного оборудования, в нефтепереработке — 60-65%, в фармацевтике — 80%, в машиностроении — 75-80%.

«В той же фармацевтике полностью импортозаместить зарубежное оборудование и расходные материалы не получится. А вот производство лекарств локализовать можно. Хотя запретов на поставки медицинских изделий и препаратов в Россию нет, но есть сложности с оплатой и логистикой, поэтому полноценное развитие собственной отрасли с повестки дня не снимается», — констатирует эксперт.

«Продовольственная безопасность обеспечена»

Несмотря на ряд очевидных сложностей, вызванных прежде всего масштабом и глубиной западных санкций, а также резким разрывом налаженных логистических цепочек, в правительстве РФ активно работают над решением наиболее актуальных вопросов.

На том же совещании с президентом члены кабмина рассказали о положении дел в своих отраслях и многие из них отметили, что неблагоприятные внешнеполитические факторы и возникшие сложности фактически уже стали или в конечном итоге станут стимулом для скорейших положительных преобразований в экономике.

РИА Новости

© Владимир Путин

«Продовольственная безопасность нашей страны обеспечена. Россия полностью покрывает собственные потребности по всем основным видам продукции. Кроме того, отмечу, что мы готовы продолжать исполнять экспортные обязательства», — рассказал президенту министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

«Эта ситуация для нас — это окно возможностей. Мы сейчас должны оперативно пересмотреть все наши возможности по локализации производств, по изменению и созданию новых логистических цепочек, по изменению структур управления, и я надеюсь, что все предложенные меры позволят минимизировать потери в строительной отрасли и строительная отрасль будет одним из драйверов восстановления и развития экономики нашей страны», — заявил зампред правительства Марат Хуснуллин.

Господдержка IT и «Биржа импортозамещения»

Особую поддержку правительство в ближайшее время хочет оказать IT-индустрии. В начале марта Владимир Путин подписал указ о мерах по ускоренному развитию данной отрасли, создав для работающих в ней предприятий ряд преференций.

«Воздушный корабль»: чем уникален российский сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31БМ В частности, IT-компании на три года освободили от уплаты налога на прибыль и различных проверок, кроме того им будут доступны льготные кредиты по ставке не выше 3%, а их сотрудники получат отсрочку от призыва на военную службу и будут иметь возможность оформить льготную ипотеку.

«Распространим действующие налоговые преференции на создателей приложений для мобильных устройств. Они станут доступны и организациям, занимающимся реализацией и установкой, тестированием, а также сопровождением отечественных решений», — заявил по поводу принятия новых мер премьер-министр Михаил Мишустин.

По замыслу чиновников, инициированные меры среди прочего помогут и удержать в стране тех IT-специалистов, которые подумывают о переезде в другие страны.

Кроме того, в рамках поддержки импортозамещения в ближайшее время заработает цифровой онлайн-сервис «Биржа импортозамещения».

«В России достаточно производителей комплектующих, которые раньше не выдерживали конкуренции с иностранными поставщиками. Они готовы снабжать рынок своей продукцией, восстанавливая разорванные из-за санкций цепочки поставок. Поэтому правительством было дано поручение Минпромторгу и Минцифры создать цифровой сервис «Биржа импортозамещения». С помощью него будет обеспечено прямое взаимодействие между российскими производственными компаниями и заказчиками. Система также снизит бюрократические и административные нагрузки на предприятия. В дальнейшем цифровой сервис будет совершенствоваться. В базу постепенно включат не только отечественных, но и иностранных поставщиков, готовых продолжать или начать сотрудничество с Россией», — прокомментировал появление нового сервиса зампред правительства России Дмитрий Чернышенко.

Как говорится в сообщении на сайте кабмина, поручение разработать новую систему было дано в связи с повышением спроса на отечественную промышленную продукцию.

Вместе с Белоруссией

Ещё один конкретный шаг в сфере импортозамещения — решение развивать его вместе с Белоруссией, которая также столкнулась с сильным санкционным давлением. Об этом 14 марта договорились премьер-министры двух стран.

«Мы будем максимально импортозамещаться. Есть понимание, что мы должны обеспечивать собственную технологическую независимость», — заявил белорусский премьер Роман Головченко.

В первую очередь это касается сферы машиностроения и микроэлектроники. В двух странах уже сформированы рабочие группы по отраслям экономики, где будут решаться вопросы взаимных поставок необходимого сырья и комплектующих.

«Мы определим, кто что будет делать, в какие сроки и за какие средства. Важно сказать о том, что у российских коллег есть понимание, что на нас будет распространяться то финансирование, которое выделяется Российской Федерацией в рамках импортозамещения. Будут отрабатываться эти механизмы», — отметил Головченко.

Дмитрий Завьялов отмечает, что несмотря на ряд объективных трудностей, плюсом сложившейся ситуации является безальтернативность развития внутреннего производства.

«Очевидно, что в текущей ситуации бизнес начнёт прежде всего бороться с разрывом в цепях поставок, ища новых поставщиков, транспортные маршруты, пути обхода санкций. Это логично, поскольку более сложные решения требуют времени. Таким же очевидным является тот факт, что при отсутствии отечественной альтернативы сравнимого качества и цены, компании будут выбирать зарубежные аналоги», — говорит он.

По словам Завьялова, плюс сегодняшней ситуации заключается в том, что развитие внутреннего производства может оказаться либо единственной, либо однозначно более дешёвой альтернативой импортным аналогам.

Джастас Уолкер

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«Отличная иллюстрация сегодняшней ситуации — это знаменитая фраза американского фермера Джастаса Уолкера, который перебрался на Алтай. В 2014 году, отвечая на вопрос о том, почему надо покупать у него моцареллу российского производства, заявил: «Потому что не будет его, вашего итальянского сыра!» — вспоминает эксперт.