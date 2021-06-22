Будем ли воевать? Лукашенко ответил белорусам на главный вопрос

Лукашенко ответил на вопрос белорусов: "Будем ли воевать?". По словам президента Белоруссии, война уже идёт.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к жителям страны, чтобы ответить на вопрос, который сейчас у многих на устах. Глава государства рассказал, будет ли война с Западом.

Лукашенко отметил, что война, по сути, уже идёт. Просто в современных реалиях война начинается не с границ государства, а изнутри. Речь идёт о так называемых цветных революциях.

Было сделано всё, чтобы взорвать общество изнутри. А они потом придут нас "спасать",

- сказал Лукашенко, выступая с мемориала защитникам Брестской крепости.

Белорусский лидер добавил, что сценарий уже был прописан, а роли распределены. Однако Белоруссия оказалась сильнее и мудрее. И поэтому Белоруссия остаётся суверенной и сама определяет свою судьбу.