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Будем ли воевать? Лукашенко ответил белорусам на главный вопрос
22 июня 2021, 22:50 • 203 • Политика
Лукашенко ответил на вопрос белорусов: "Будем ли воевать?". По словам президента Белоруссии, война уже идёт.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к жителям страны, чтобы ответить на вопрос, который сейчас у многих на устах. Глава государства рассказал, будет ли война с Западом.
Лукашенко отметил, что война, по сути, уже идёт. Просто в современных реалиях война начинается не с границ государства, а изнутри. Речь идёт о так называемых цветных революциях.
- сказал Лукашенко, выступая с мемориала защитникам Брестской крепости.
Белорусский лидер добавил, что сценарий уже был прописан, а роли распределены. Однако Белоруссия оказалась сильнее и мудрее. И поэтому Белоруссия остаётся суверенной и сама определяет свою судьбу.
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