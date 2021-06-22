Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Воюют против «оккупантов», а насилуют свои
Японцы предупредили Путина, увидев подарок Байдена: "Россия, не мешай…"...
Операция "преемник" и громкая отставка: пятёрку Путина в "ЕР"...
Натовский военачальник принёс извинения русским: "Вы были правы"
Главная / Политика

Будем ли воевать? Лукашенко ответил белорусам на главный вопрос

22 июня 2021, 22:50  •  203 • Политика
Лукашенко ответил на вопрос белорусов: "Будем ли воевать?". По словам президента Белоруссии, война уже идёт.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к жителям страны, чтобы ответить на вопрос, который сейчас у многих на устах. Глава государства рассказал, будет ли война с Западом.
Лукашенко отметил, что война, по сути, уже идёт. Просто в современных реалиях война начинается не с границ государства, а изнутри. Речь идёт о так называемых цветных революциях.
Было сделано всё, чтобы взорвать общество изнутри. А они потом придут нас "спасать",
- сказал Лукашенко, выступая с мемориала защитникам Брестской крепости.
Белорусский лидер добавил, что сценарий уже был прописан, а роли распределены. Однако Белоруссия оказалась сильнее и мудрее. И поэтому Белоруссия остаётся суверенной и сама определяет свою судьбу.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






203
Источник
Похожие новости
22 июня 2021, 21:00
Украинских болельщиков не пустили на стадион из-за Крыма
22 июня 2021, 21:00
Зачем Зеленский засобирался в Берлин: Названы главные темы переговоров
22 июня 2021, 21:00
История ничему не учит. 22 июня "третья сила" снова натравливает Германию на Россию
22 июня 2021, 22:50
Украина купила беспилотники для войны с Россией: Баранец назвал три способа их уничтожить
22 июня 2021, 22:50
Будем ли воевать? Лукашенко ответил белорусам на главный вопрос
22 июня 2021, 22:50
"Какой лицемер": Зеленскому в День памяти и скорби напомнили о марше в честь дивизии СС
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 июня 2021, 00:45
Россия может дать слабину? Одна реплика Байдена "подставила" весь саммит в Женеве
17 июня 2021, 20:55
"Есть лохи, а есть нечто": Госкомпании помахали России рукой
21 июня 2021, 12:55
Врач призвал "шугануть" донецких детей массированным ударом: "Координаты передал"
16 июня 2021, 20:10
"Вы слышите, слышите": Пресс-конференция Путина едва не сорвалась
17 июня 2021, 06:15
Зеленский запутался с вопросом нападения России, но пообещал не сдаться ей в Третьей мировой войне
20 июня 2021, 08:30
Анализ потерь украинской армии
18 июня 2021, 00:35
В Киеве узнали о разговоре Байдена с Путиным от Нуланд
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.