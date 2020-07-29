Будем ли мы воевать с Турцией, если начнется битва между Арменией и Азербайджаном

Бахнуть по атомной электростанции

Большая драка, как водится, может начаться с одного неосторожного слова. Особенно когда речь идет о горячих кавказских парнях, которые взращивают ненависть друг к другу десятилетиями. Она может на время угаснуть, но вспыхнуть с новой силой из-за, казалось бы, незначительного инцидента. Как перепалка на овощном рынке из-за неаккуратно поставленной телеги из-под картошки.

Вот и стрельба на товузском направлении армяно-азербайджанской границы началась из-за заплутавшего «уазика», случайно заехавшего на территорию Армении. А там ведь только повод дай. И вот уже стороны обмениваются аргументами ствольной артиллерии и угрозами, одна апокалиптичнее другой.

Карта конфликта.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

В армянских СМИ всерьез рассуждают на тему возможности удара по плотине азербайджанского Мингечевирского водохранилища, чтобы устроить противнику локальный «всемирный потоп» (на месте грузин я бы серьезно занервничал, потому что зацепило бы и их).

Баку в ответ устами пресс-секретаря минобороны, то есть лица вполне официального, грозит взять да и бахнуть по Мецаморской атомной электростанции (тут впору туркам слегка напрячься: накроет и их, как пить дать).

В обеих странах прошли многотысячные митинги, на которых не нюхавшая пороха молодежь призывала к войне. Правда, как отметил Ильхам Алиев, «в военкоматы обратилось около 150 человек, в том числе 60 из Товуза, где сейчас идут боевые действия, - тогда как перед аллеей Шехидов накануне собрались тысячи».

В воздухе повисла зловещая пауза, разрываемая автоматными очередями и дипломатическими пикировками. Так будет ли большая война в Закавказье?

Кто спровоцировал обострение

В этой 30-летней истории вражды Еревана с Баку и гипертрофированное чувство победителя, получившего Нагорный Карабах и прилегающие районы, и уязвленность проигравшего. Азербайджан в последние годы наращивал свою военную мощь с такой одержимостью, словно готовился к третьей мировой войне. Раздутый военный бюджет, новинки вооружений, израильские беспилотники и иностранные инструкторы. Думается, где-то на подкорке каждого азербайджанца зудит желание реванша, поэтому народ на военные траты шибко не роптал. А когда у тебя появляется много оружия, всегда есть соблазн его использовать.

Ереван тоже время даром не терял, обновляя свою технику, прекрасно понимая, что рано или поздно азербайджанская винтовка выстрелит. При этом у Армении всегда был козырь - членство в Организации договора о коллективной безопасности, которое гарантирует защиту в случае нападения. Правда, об ОДКБ Ереван вспоминает, только когда припекает.

В 2018 году, когда на волне «бархатной революции» к власти в Армении пришел Никол Пашинян, он сразу провозгласил курс на сближение с Западом. А против генсека ОДКБ - на тот момент армянского генерала Юрия Хачатурова - и бывшего президента Армении Роберта Кочаряна открыл уголовные дела, больше похожие на политические. И еще долго не давал назначить нового генсека, парализуя работу органов ОДКБ. Парадокс в том, что сегодня у Москвы отношения с Баку чуть ли не теплее, чем с Ереваном. Однако обязательства по ОДКБ никто не отменял.

- С точки зрения здравого анализа Азербайджану, может быть, и выгодно было бы обострить конфликт с Арменией, - поделился с «КП» первый зампред Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. - А вот Еревану в принципе не нужна попытка изменения статуса кво. Еще в 90-е годы армяне де-факто отвоевали Нагорный Карабах у Азербайджана. И заняли еще несколько районов, соединяющих Карабах с Арменией. Любой пересмотр итогов той войны может оказаться не в их пользу. Поэтому логично, что Армения за прошедшие годы и не отличалась наращиванием военной и реваншистской пропаганды. Пальма первенства в этом деле всегда принадлежала Баку, который тоже можно понять: там чувствуют обиду за прошлый проигрыш.

Фото: Рушан КАЮМОВ

Расклад сил

Считается, что армия у Азербайджана на сегодня более сильная и современная, нежели у Армении, к которой автоматически плюсуются и войска Нагорного Карабаха. По численности танков, БТР и артиллерии Баку, может, и уступает Еревану. Зато способен обеспечить себе господство в воздухе. При этом у Азербайджана есть десятки ударных беспилотников, которых у Армении нет. Впрочем, по мнению военных экспертов, беспилотники не способны обеспечить перелом в возможной войне.

- Можно, конечно, разобрать в подробностях, у кого какая система ПВО, сколько танков и самолетов. Но я скажу так: решающего преимущества, которое бы гарантировало победу, нет ни у одной из сторон, - сказал «КП» главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. - Особенно учитывая сложные горные условия театра военных действий. Здесь в принципе нет направлений, на которых можно было бы развернуть группировку и провести масштабное наступление, прорвать оборону… Да Азербайджан сегодня номинально имеет общее военное превосходство. Но оно не решающее.

Кто союзники

Россия в этом конфликте традиционно выступает миротворцем, пытаясь усадить противников за стол переговоров. Однако если горячие головы в Баку так и не остынут, и Азербайджан решится на масштабную операцию против Армении, Москва будет вынуждена реагировать жестко.

- Россия просто обязана выполнить свои обязательства по Договору о коллективной безопасности, - считает Константин Затулин. - Как и другие страны ОДКБ. Мы против расширения границ конфликта, но все его участники должны четко понимать, чем они рискуют. Мы бы очень не хотели, чтобы Баку или Ереван использовали это обострение по своим внутриполитическим причинам. А это очевидно - тут и пандемия, и экономический кризис. Есть соблазн отвлечь народ от проблем войной.

Масло в огонь подливает и Турция, у которой с армянами отношения, мягко говоря, исторически не сложились.

- Анкара немедленно вспомнила лозунг «Две страны, один народ» (турки и азербайджанцы - родственные народы. - Ред.). Продолжаются демонстративные заявления, что все военные силы Турции - в распоряжении Азербайджана, - говорит Затулин. - Как это можно трактовать, если не подстрекательство к разжиганию конфликта в этом взрывоопасном регионе?

Турки уже заявляют, что готовы предоставить азербайджанцам свои ударные беспилотники, работу которых они продемонстрировали в Сирии и Ливии. А курдские СМИ сообщают, что Анкара собирается перебросить на помощь Азербайджану боевиков из Сирии. Звучит экзотично. И хочется верить, что президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву хватит опыта не прибегать к помощи террористов. Однако сама возможность столкновения Армении и ОДКБ с одной стороны и Азербайджана с Турцией с другой пугает.

- Политики всех заинтересованных стран, надеюсь, отдают себе отчет, что стоит на кону и что может быть выброшено за борт, если у кого-то возобладают эмоции и желание продемонстрировать себя, - говорит Затулин. - Но вопрос, выполнит или не выполнит Россия свои обязательства, сейчас предмет спекуляций как в Азербайджане, так и в Армении. Безусловно, в случае агрессии против официального союзника Москва выполнит свои обязательства. Но это не значит, что на каждый финский нож мы должны бросаться с криком «За Родину!». Мы не допустим того, чтобы нами манипулировали...

- Вариант крупномасштабной войны выглядит фантастическим, - уверен Виктор Мураховский. - В случае развернутых боевых действий, даже если не наносить удары по атомным станциям и водохранилищам, а бить по городам и электростанциям, это будет чрезвычайно тяжелое испытание для мирного населения обеих стран. Возможностей сильно испортить жизнь своим гражданам и у Баку, и у Еревана хватает. Но вот шансов победить нет ни у кого. Поэтому надо договариваться хотя бы о прекращении огня. А может, и переложить решение по Нагорному Карабаху на будущие поколения.

СПРАВКА «КП»

С Нагорного Карабаха начался распад СССР

Первый вооруженный конфликт Азербайджана и Армении из-за Нагорного Карабаха произошел в феврале 1988 года, тогда случилась артиллерийская перестрелка. Тот конфликт стал первым вооруженным столкновением внутри Советского Союза. Многие эксперты считают, что именно с него начался распад СССР.

К тому моменту уже несколько месяцев в Карабахе было неспокойно, начались свары на национальной почве между «республиками-сестрами». Парламент Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) обратился к Горбачеву с просьбой передать автономию из Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР. Горбачев пытался уладить все миром, но действовал неторопливо и неуклюже.

Страсти накалялись, полилась кровь, азербайджанцы побежали из Армении и Карабаха, а армяне - из Баку. Ереван выиграл войну начала 90-х, силой отделив от Азербайджана не только сам Карабах, но и районы между ним и Арменией. Азербайджан, конечно, не смирился с потерей территории. И вот уже более 30 лет республики враждуют.

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