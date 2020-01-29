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«Будем двигаться в направлении экстрадиции»: каковы перспективы россиян, обвиняемых в Кабо-Верде в контрабанде кокаина

29 января 2020, 21:09  •  104 • В мире
В Кабо-Верде идёт судебный процесс над 11 российскими моряками, которые были задержаны в конце января прошлого года. Они были членами экипажа судна, на борту которого власти страны нашли более 9,5 тонны кокаина. Теперь их обвиняют в контрабанде наркотиков и участии в преступном сообществе. В интервью RT депутат Госдумы Алексей Веллер, принимающий активное участие в судьбе моряков, рассказал, что сторона защиты сконцентрируется на втором пункте, поскольку отрицать сам факт перевозки запрещённых веществ сложно, даже если команда принимала в этом участие против своей воли. При этом Веллер отметил, что в случае вынесения обвинительного приговора российская сторона будет добиваться экстрадиции своих граждан.
 
© Посольство Российской Федерации в Республике Кабо-Верде
 

В Прае, столице расположенного в Атлантическом океане небольшого государства Кабо-Верде, на этой неделе стартовал судебный процесс над 11 российскими моряками с судна ESER, на борту которого власти страны около года назад нашли 9,57 тонны кокаина. Изначально были задержаны 12 россиян, но один из них, Сергей Животов, несмотря на перевод из тюрьмы в обычную больницу, скончался в середине января 2020 года после продолжительной болезни.

Морякам, как следует из сообщения российского посольства в Кабо-Верде, предъявлены обвинения в контрабанде наркотиков и участии в организованном преступном сообществе.

«Защиту граждан РФ осуществляет местный адвокат, нанятый российской стороной», — отмечается в заявлении.

Напомним, что следовавшее из Панамы в марокканский Танжер судно вообще не должно было останавливаться в Кабо-Верде, но в ходе рейса произошло ЧП — скончался один из членов экипажа. Для отправки тела на родину и соблюдения всех формальностей капитан шедшего под панамским флагом ESER решил зайти в ближайший порт, Праю.

По прибытии, 31 января 2019 года судно было досмотрено. 

В трюме местные силовики обнаружили 260 мешков с кокаином, ориентировочная стоимость которого оценивается примерно в $1,5 млрд. Позже стало известно, что информацию о грузе местным властям предоставили в MAOC — совместном центре нескольких европейских стан, который координирует их усилия по борьбе с наркотрафиком.

С самого начала задержанные категорически отрицали свою вину в сговоре с владельцами судна и груза, заявляя, что не знали о содержимом мешков.

За всё время нахождения под стражей россиян регулярно навещали представители посольства РФ, отмечавшие, что моряки содержатся в нормальных условиях, а доступ к ним возможен в любое время.

Депутат Госдумы Алексей Веллер следит за судьбой задержанных россиян. Ранее он лично навещал их в Кабо-Верде, помогая в решении различных вопросов, в том числе финансовых. В беседе с RT Веллер рассказал о том, что сейчас происходит с россиянами и каковы их перспективы в начавшемся судебном процессе.

Парламентарий считает, что оспаривать само обвинение в контрабанде наркотиков сложно, поэтому защита сосредоточится на другом, более тяжком обвинении в участии в организованном преступном сообществе. Если суд признает россиян виновными по этой статье, им грозит длительный срок заключения.

«Перевозка наркотиков, вольная или невольная, — это установленный факт. Поэтому основная адвокатская стратегия, которую мы совместно вырабатывали, заключается в том, чтобы «отбить» их участие в организованном преступном сообществе, чего, я абсолютно уверен, на самом деле не было. Адвокат настроен оптимистично, он считает, что ему это удастся. Остаётся набраться немного терпения и надеяться на него», — заявил Веллер, отметив, что местный защитник — достаточно опытный юрист.

  • © vesselfinder.com

Депутат предположил, что судебный процесс над моряками может занять несколько недель.

«Точных сроков, конечно, никто не знает, но у них, по сравнению с Россией, всё проходит достаточно сжато», — отметил депутат.

Веллер рассказал, что загрузка мешков, со слов самих россиян, производилась в открытом море с двух лодок.

«Недалеко стояла ещё третья лодка, она близко не подходила, но, по утверждению наших моряков, там были вооружённые люди. Груз выгрузили на палубу, потом команда перетащила эти мешки в трюм. В сопроводительных документах ни о каком кокаине речь, естественно, не шла. Двое владельцев судна, испанец и мексиканец, установлены. Властями Кабо-Верде они объявлены в международный розыск», — рассказал он.

Веллер положительно охарактеризовал работу российских дипломатов в Кабо-Верде.

«Я бы оценил их работу на пятёрку, потому что они вышли далеко за рамки своих служебных обязанностей. Моей задачей было обеспечивать финансирование этого процесса из России и придать этому вопросу политической значимости и у нас, и в Кабо-Верде. Но я очень благодарен и послу, и консульским работникам, которые регулярно навещали моряков. Мы организовывали и дополнительное питание, и обмен письмами, и обмен документами, и прямой контакт с родственниками. Так что могу сказать в их адрес только тёплые слова», — заявил он.

Веллер также рассказал RT, что судьба моряков обсуждалась в Москве в прошлом году на встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и его коллеги из Кабо-Верде Луиша Фелипе Тавареша. В частности, поднимался вопрос о том, чтобы после суда россияне смогли бы отбывать наказание на родине.

«Соответствующего двустороннего договора между Россией и Кабо-Верде нет, но существует международная конвенция, которая даёт нам основание после вынесения приговора поднять вопрос об экстрадиции моряков. Я думаю, в этом направлении мы и будем дальше двигаться. Эта позиция в том числе и МИД России. Будем ждать решения суда и определяться с дальнейшими шагами», — подытожил он.

Сестра одного из задержанных в Кабо-Верде моряков заявила RT, что у родных нет никакой дополнительной информации о происходящем сейчас в Кабо-Верде.

«О начале суда я узнала из СМИ. С братом последний раз мы общались давно. Сейчас просто ждём, чем всё закончится. В их виновность, конечно же, не верим. Ребята пошли в обычный рейс, как многие моряки в Мурманске», — заявила она.

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