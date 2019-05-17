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«Будем договариваться до последнего»: в России заявили о готовности обсуждать с Украиной транзит газа

17 мая 2019, 01:24  •  48 • Украина
В Минэнерго РФ ожидают, что договорённость по транзиту газа с Киевом будет достигнута до конца 2019 года. Об этом заявил замглавы ведомства Анатолий Яновский. Он отметил, что любое новое соглашение с Украиной не должно быть заключено в ущерб арбитражному разбирательству «Газпрома» с «Нафтогазом». Ранее Киев предлагал отказаться от части претензий к российской компании при условии подписания долгосрочного контракта на транзит газа.
 
© Gleb Garanich / Reuters
 

В Москве ожидают, что до конца текущего года достигнут договорённости с Киевом о транзите российского газа через украинскую территорию. Об этом заявил Анатолий Яновский.

Он заверил, что необходимость договориться у сторон есть — и этот процесс нужно довести до завершения.

На вопрос о том, смогут ли стороны уладить разногласия до конца года, Яновский ответил: «Да. Ну а как же! Договариваться надо? Надо. Будем договариваться до последнего». Слова замглавы Минэнерго приводит РИА Новости.

Яновский отметил, что новые договорённости по транзиту газа через Украину не должны быть заключены в ущерб судебному разбирательству между российским «Газпромом» и украинским «Нафтогазом».

«Они должны быть или будут достигнуты не в ущерб ведущемуся арбитражному разбирательству», — сказал Яновский.

Ранее Киев предлагал отказаться от части претензий к российской компании при условии подписания долгосрочного контракта на транзит газа.

Замглавы Минэнерго продолжил, что Украина ранее выступила за новый контракт в соответствии с европейским законодательством, однако эти нормы пока не введены в украинское право.

«А что за европейские правила? Которые должны были быть имплементированы в украинское законодательство, но до конца не имплементированы... Во-первых, добыча должна быть отделена от транспорта, то есть «Нафтогаз» должен быть разделён», — отметил Яновский.

По его словам, на Украине также должен появиться независимый регулятор, который устанавливает штрафы для транспортной системы.

«У них регулятор есть, но не независимый, он подчиняется правительству», — сказал Яновский. Он уточнил, что европейское законодательство также требует создания сетевого кодекса, который регламентирует процедуру бронирования мощностей. По мнению Яновского, «у них сетевой кодекс есть как закон, но в нём ничего нет».

По его словам, если Украина окажется не в состоянии реализовать реформу своего рынка газа до конца года, то должно рассматриваться альтернативное предложение. Яновский сказал, что в таком случае речь идёт о продлении текущего контакта с обсуждением объёмов и сроков.

После инаугурации Зеленского

Действующие соглашения между Россией и Украиной о транзите газа истекают в конце 2019 года. Возможность заключения новых соглашений обсуждается, крупные переговоры на этот счёт состоялись в январе в Брюсселе.

Во встрече участвовали министр энергетики РФ Александр Новак, председатель совета директоров «Газпрома» Алексей Миллер, глава МИД Украины Павел Климкин, глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, а также вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович.

По словам Новака, российская и украинская стороны подтвердили заинтересованность в обеспечении транзита газа в Европу. Однако глава МИД Украины Павел Климкин отметил, что его не устраивает продление существующих контрактов.

В мае в «Нафтогазе» выразили мнение, что переговоры Украины и России о новом контракте на транзит газа могут возобновиться только после инаугурации избранного президента Владимира Зеленского и его разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил глава компании Андрей Коболев.

«Сторона официально сообщила, что будет говорить только после того, как новый президент вступит в должность и состоится разговор между господином Зеленским и господином Путиным», — сказал он. По его информации, переговоры могут быть возобновлены в июне.

Коболев полагает, что на исходе переговоров скажутся позиция Германии, оказывающей влияние на запуск «Северного потока — 2», дальнейшие действия США по санкциям против России, а также способность «Нафтогаза» продолжать суд с «Газпромом».

Вместе с тем глава украинской компании заявил о высокой вероятности отказа России от транзита газа через Украину даже без учёта мощностей «Северного потока — 2».

«По нашим подсчётам, российская сторона имеет техническую возможность в следующем году не использовать украинский транзит, даже если не будет построен «Северный поток — 2». При этом он может выполнять минимальные объёмы поставки газа европейским потребителям в рамках существующих контрактов «Газпрома», — сказал Коболев.

С его точки зрения, вероятность того, что 1 января 2020 года будет полное прекращение транзита, «достаточно высокая».

  • globallookpress.com
  • © Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com

Говорить о параметрах будущих договорённостей пока трудно, считает директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. По его мнению, главные вопросы касаются зафиксированного в соглашении объёма транзита.

«Мы понимаем, что договор заканчивается 1 января 2020 года, и понимаем, что транзит через Украину в ближайшие несколько лет сохранится даже при строительстве «Северного потока — 2», хотя бы потому что проект надо завершить», — заявил RT эксперт.

По его словам, есть объективные основания для того, чтобы Россия и Украина продолжали транзитные отношения, но их развитие зависит от будущей власти в Киеве.

«Пока совершенно неясна позиция Зеленского. Газовая тема не стала главной в его избирательной кампании, и теперь мы не можем сказать, что будет с «Нафтогазом» и какой будет позиция украинской власти», — заключил эксперт.

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