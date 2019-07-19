«Будем делать всё от нас зависящее»

Для России чрезвычайно важен вопрос полноформатного восстановления отношений Москвы и Киева. Об этом президент Владимир Путин заявил на встрече в Петербурге с одним из лидеров украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком. Глава государства подчеркнул, что полноценное урегулирование конфликта на юго-востоке соседней страны возможно исключительно в случае прямого контакта киевской власти с представителями ДНР и ЛНР. В этот же день Владимир Путин провел переговоры со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Выступая на пленарном заседании IV Форума регионов России и Белоруссии, лидеры договорились выработать приемлемые для двух стран пути развития интеграции.

«Партия мира»

На встрече с российским президентом глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что накануне он представил в Европарламенте план мирного урегулирования в Донбассе, основанный на Минских соглашениях. По его словам, это выступление завершило монополию «партии войны», которая была у власти при Петре Порошенко, а евродепутаты услышали точку зрения другой части Украины — точку зрения «партии мира».

— То, что ваше предложение основано на Минских соглашениях, мы приветствуем вдвойне и, безусловно, будем поддерживать любые политические силы, которые двигаются в этом направлении, — отметил российский лидер. — Вопрос полноценного восстановления российско-украинских отношений также для нас является чрезвычайно важным, и мы будем сотрудничать с любой политической силой, в том числе и с вашей политической силой, по восстановлению полноформатных отношений между Россией и Украиной.

При этом полноценное урегулирование на юго-востоке Украины возможно «исключительно в случае прямого контакта» официальной киевской власти с представителями ДНР и ЛНР, подчеркнул президент.

— Ни один конфликт в мире в новейшей истории не решался без прямых переговоров конфликтующих сторон, — сказал Владимир Путин. — Мы со своей стороны тоже будем делать всё от нас зависящее для того, чтобы этот процесс шел необходимыми темпами и с нужным качеством.

По словам Виктора Медведчука, на Украине многие с надеждой и вдохновением восприняли телефонные переговоры российского лидера с Владимиром Зеленским. Политик привел данные соцопросов, согласно которым 70% жителей страны выступают за прямые переговоры глав двух государств, а еще 55% поддержали бы диалог Киева с руководством самопровозглашенных республик.

Сигнал элитам

В своем заявлении Владимир Путин обратился не только к Виктору Медведчуку и его партии, но и ко всем украинским элитам, считает политтехнолог Дмитрий Фетисов.

— Кремль показывает готовность к решению спорных вопросов в формате равноценного диалога и хочет увидеть такое же желание у официального Киева, — пояснил эксперт «Известиям». — При этом в Москве доверяют Медведчуку и хотели бы, чтобы именно он участвовал в переговорном процессе со стороны Украины.

Без прямого диалога конфликтующих сторон никаких подвижек в разрешении конфликта в Донбассе не будет, отметил в разговоре с «Известиями» и директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

— Если Владимир Зеленский сможет сесть за стол переговоров с лидерами ЛНР и ДНР и о чем-то договориться, Россия со своей стороны готова быть посредником и гарантом вместе с европейцами, — сказал он.

Москва была всегда готова к конструктивному диалогу с руководством Украины, напомнил эксперт Центра актуальной политики Виктор Олевич. При этом, по его словам, у России нет иллюзий относительно внутри- и внешнеполитических приоритетов Владимира Зеленского и его администрации.

Развитие интеграции

Встрече Владимира Путина с украинским политиком предшествовали переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко. В этот же день оба лидера также приняли участие в пленарном заседании VI Форма регионов России и Белоруссии, который с 16 по 18 июля проходил в Таврическом дворце Санкт-Петербурга.

В ходе двусторонней встречи главы государств договорились выработать приемлемые для двух стран пути развития интеграции.

— В этом году у нас юбилей в декабре (8 декабря исполняется 20 лет со дня образования Союзного государства России и Белоруссии. — «Известия»), поэтому мы с Александром Григорьевичем и решили проанализировать всё, что сделано в рамках Союзного договора, что не сделано, по каким причинам, и выработать приемлемые для наших стран пути дальнейшего развития нашей интеграции, — начал беседу Владимир Путин.

Белоруссия является стратегическим и самым близким партнером России, подчеркнул он. Сотрудничество с Минском осуществляется по всем направлениям: в сфере безопасности, военного дела, обороны и экономики.

Александр Лукашенко отметил, что его мысли созвучны со словами президента РФ. Белорусский лидер высказал озабоченность тем, что порой сторонам приходится затягивать решение «каких-то вопросов по объективным, субъективным причинам», при этом настала пора «уже не просто говорить, а принимать решения».

Урегулировать все спорные моменты на уровне правительств президент Белоруссии предложил до предстоящего 20-летия Союзного государства.

Выступая на пленарном заседании российско-белорусского Форума регионов, Владимир Путин отметил, что объем взаимной торговли Москвы и Минска в 2018 году вырос на 10% и составил $30,5 млрд. Российский лидер подчеркнул, что РФ прочно удерживает первое место по размеру накопленных прямых капиталовложений в белорусскую экономику — почти $4 млрд.

Страны договорились по принципиальным вопросам развития интеграционных процессов в рамках Союзного государства, подчеркнул в своем выступлении Александр Лукашенко. Он напомнил, что производственная кооперация российских и белорусских предприятий для Минска «осознанная политика».

— Интеграция между нашими странами является наиболее глубокой. Но, как бывает между близкими, периодически возникают противоречия в понимании смыслов Союзного государства, — сказал «Известиям» гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Прошедший форум должен активизировать интеграционные усилия регионов двух соседних государств, считает и профессор кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Горин.

— Вместе с тем отношения двух стран не являются безоблачными, — отметил эксперт. — Проблемы с транзитом российской нефти через Белоруссию, поставками белорусских продуктов в Россию, разногласия по поводу цен на российский газ порой дополняются политическими разногласиями.

Открытый город

В Петербурге Владимир Путин встретился и с врио губернатора региона Александром Бегловым. Руководитель Северной столицы доложил главе государства об инициативах городского правительства, направленных на расширение социальной поддержки петербуржцев.

Александр Беглов рассказал президенту, что с 1 января 2020 года жители блокадного Ленинграда, которые родились или прожили там хотя бы один день, будут получать социальную поддержку из бюджета города.

— Эта норма сегодня действует только для тех жителей, которые прожили в осажденном городе не менее четырех месяцев, — подчеркнул он. — Это наш бюджет, и обращались и ленинградцы-блокадники, и вы указывали на это, поэтому мы с 1 января 2020 года восстанавливаем эту справедливость.

На встрече президент также пообещал подписать указ о введении режима электронной визы на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Ранее с просьбой ввести его с 1 октября к главе государства обратился врио губернатора.

Электронная виза будет действовать в течение 30 дней с момента оформления с разрешенным сроком пребывания в России до восьми суток, получить ее смогут граждане 18 государств.