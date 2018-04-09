«Будем делать то, что выгодно стране»: Турция не откажется от приобретения С-400 из-за антироссийской политики США

Турция не намерена отказываться от покупки у России зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф». Об этом президент республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил во время выступления в Анкаре на экономическом форуме. Эти слова прозвучали на фоне обсуждения новых антироссийских санкций, введённых Вашингтоном в отношении Москвы. Эрдоган отметил, что в вопросе безопасности руководство страны намерено принимать самостоятельные решения. Ранее на встрече с Владимиром Путиным турецкий лидер договорился ускорить процесс поставки ЗРК.

Турция не станет отменять сделку по зенитно-ракетным комплексам С-400, которые закупает у России. Об этом сказал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на экономическом форуме в Анкаре. Он отметил, что руководство государства самостоятельно принимает решения в вопросах, касающихся её безопасности.

«Тема С-400 кого-то беспокоит. Почему? Турция сама решает свою судьбу​​​. Что выгодно для страны, то мы и будем делать. И этот шаг мы сделали», — цитирует РИА Новости Эрдогана.

Его заявление прозвучало на фоне обсуждения новых антироссийских санкций, которые ввели США в отношении 38 физических и юридических лиц, среди которых — «Рособоронэкспорт» и РУСАЛ. Пакет ограничений приняли в пятницу, ссылаясь на химическую атаку, которая якобы произошла в сирийском городе Дума в Восточной Гуте.

Выбор в пользу лучшего

Эксперты считают, что позиция Турции по вопросу приобретения ЗРК связана с нацеленностью Анкары на проведение собственной политики и нежеланием следовать навязываемому извне курсу. Помимо этого Анкара заинтересована в том, чтобы у неё на вооружении стояли самые современные комплексы. В частности, такого мнения придерживается военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«В первую очередь это демонстрация того, что Турция — суверенная страна и делает только то, что в его национальных интересах. Но это и подчёркивание курса развития отношений с Россией, а также желание иметь лучшую в мире систему противовоздушной обороны. ЗРК типа С-400 больше ни у кого нет», — заявил Литовкин в беседе с RT.

Многовекторность интересов Анкары отметил и руководитель центра исламских исследований Института инновационного развития Кирилл Семёнов.

«Турция показывает, что может и готова переходить на иные виды вооружения, демонстрирует независимость от США. Конечно, это и шаг навстречу Москве. Турецкая сторона показывает, что готова к взаимодействию с Россией в сфере закупок вооружения. Также показательно, что партнёрство России и Турции подкреплено военно-техническим сотрудничеством», — сказал он в интервью RT.

При этом Семёнов подчеркнул, что Анкара остаётся союзницей Соединённых Штатов по НАТО.

«С одной стороны, Турция демонстрирует многовекторность своего курса или попытки его многовекторности, так как ясно, что она является членом Североатлантического альянса. Эти действия показывают некую самостоятельность Анкары в тех или иных решениях, но понятно, что полной самостоятельности в сфере обороны она не сможет добиться. Кроме С-400, Турция намерена перевооружаться в том числе и на американские системы ПВО. С-400 будет служить в качестве дополнения», — добавил эксперт.

Беспокойство НАТО

Отметим, что в марте в Североатлантическом альянсе заявляли, что российские комплексы «Триумф» в Турции могут представлять угрозу блоку. Такое мнение высказывал руководитель военного комитета НАТО Пётр Павел. По его словам, опасность состоит в том, что после поставок комплекса ЗРК российские военные будут осуществлять инструктаж, и в конечном итоге к ним может попасть информация альянса.

«Ценность системы заключается в её базе данных, а она должна будет заполняться на территории страны — члена НАТО по всем активам союзников, представленным в Турции», — заявлял Павел в комментарии изданию Breaking Defence.

При этом в Госдепартаменте США даже намекали на возможность введения санкций против Анкары в случае, если она не откажется от сделки с РФ.

«Мы не предсказываем введение санкций, но я буду удивлена, если санкции не будут наложены впоследствии», — говорила официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт 15 февраля.

Однако опасения НАТО и посулы Вашингтона не оказывают влияния на Анкару. Как напоминал Эрдоган, российские комплексы и так уже есть в системе Североатлантического альянса. Речь идёт о ЗРК С-300, размещённых в Греции. При этом, подчеркнул президент, нареканий со стороны союзников по блоку это никогда не вызывало.

В сжатые сроки

Напомним, что, согласно договорённостям между Москвой и Анкарой, поставки С-400 «Триумф» в Турцию должны начаться в 2020 году. Однако во время визита в страну президента РФ Владимира Путина турецкой стороной был поднят вопрос об ускорении этого процесса.

«Что касается ускоренной по срокам поставки С-400, то это мы сделали по просьбе наших турецких партнёров и друзей. Мы ускорили производство и договорились по ценам, что чрезвычайно важно», — заявил Путин 3 апреля.

Он также подчеркнул, что контракт о поставках ЗРК является приоритетом в военно-технической сфере сотрудничества между двумя странами.