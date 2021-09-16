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«Будем давать твёрдый отпор»: в МИД РФ ответили на доклад ЕП с призывом не признавать итоги выборов в Госдуму

16 сентября 2021, 22:25  •  150 • В мире
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва решительно осуждает попытки Европарламента манипулировать европейским общественным мнением в свете предстоящих выборов в Госдуму. Она отметила, что российская сторона будет давать отпор вмешательству в национальные демократические процессы в России. Ранее депутаты Европарламента одобрили доклад литовского депутата Андрюса Кубилюса с призывом к властям Евросоюза пересмотреть отношения с Россией. В документе, в частности, говорилось, что страны ЕС должны быть готовы не признавать итоги сентябрьских выборов в Госдуму.
 
© Global Look Press / AP
 

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Москве осуждают попытки членов ЕП манипулировать общественным мнением в контексте российских выборов в Госдуму.

«Мы решительно осуждаем систематические попытки евродепутатского корпуса манипулировать европейским общественным мнением и понимаем, что эти попытки ведут к окончательной дискредитации Европарламента как представительного органа Евросоюза», — сказала она в ходе брифинга, посвящённого вопросам внешней политики.

По словам Захаровой, «очевидно, что делать какие-то выводы на этот счёт в Европарламенте намерены на основе заключений тех организаций, которые просто либо самоустранились под надуманным предлогом от участия в мониторинге выборов в Государственную думу, либо вовсе не имеют к этому процессу никакого отношения».

«Недопустимому вмешательству в национальные демократические процессы Российской Федерации, как и ранее, мы будем давать твёрдый отпор», — добавила Захарова.

Ранее Европарламент утвердил доклад литовского депутата Андрюса Кубилюса с призывом к властям Евросоюза пересмотреть отношения с Россией. На сайте ЕП сообщается, что документ поддержали 494 парламентария, против выступили 103, ещё 72 воздержались.

В докладе идёт речь о рекомендации пересмотреть политику Евросоюза в отношении России и разработать стратегию в отношении Москвы. В частности, автор инициативы считает, что Брюссель должен «противодействовать угрозе безопасности», «бороться с вмешательством России в дела ЕС и стран «Восточного партнёрства», членами которого, в частности, являются Украина и Грузия.

Также он призывает вести с Кремлём «выборочный диалог» и поддерживать «демократическое общество».

Среди прочего в документе говорится, что страны ЕС должны быть готовы не признавать итоги предстоящих выборов в Госдуму, если будут констатированы «нарушения демократических принципов и международного права». Перечисленные в документе решения носят рекомендательный характер.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «суть этого документа может только вызывать сожаление».

По словам Пескова, «к великому сожалению, там не идёт речь о необходимости налаживания диалога, о необходимости решения существующих проблем и разногласий путём общения на различных уровнях и по различным каналам».

Пресс-секретарь добавил, что «единственное, на что можно сделать скидку, — это на то, что документ носит исключительно рекомендательный характер».

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с RT назвал доклад ЕП бесперспективным с точки зрения общей политики Евросоюза.

«Малые государства, в том числе Литва, пытаются навязать большим государствам антироссийские подходы, которые вредят развитию экономики Европы», — сказал депутат.

По его словам, сейчас необходимо объединять усилия, чтобы противостоять глобальным вызовам и обеспечивать устойчивое развитие всем регионам мира.

«Для нас, конечно, наибольшую важность имеет именно Европа и наши ближайшие соседи», — сказал Морозов.

По его мнению, «Литва просто пытается торговать русофобскими настроениями», чтобы получить в обмен какую-то поддержку со стороны Евросоюза.

«То есть, по сути, Литва занимается попрошайничеством. Это у них, конечно, уже вошло в привычку, но долго продолжаться не будет. Я уверен, что в Европе найдутся здравомыслящие политики и управленцы, которые понимают, что развитие взаимовыгодных отношений между Россией и Евросоюзом гораздо важнее сиюминутных политических разногласий», — добавил Морозов.

Сенатор Ольга Ковитиди в беседе с RT отметила, что доклад ЕП является очередным шагом планомерной и системной работы Запада в противостоянии России.

«ЕС стоит перестать жить за счёт эксплуатации темы, основанной на конфронтации, и перейти к взаимовыгодному сотрудничеству», — сказала Ковитиди.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал доклад ЕП «набором лозунгов и слоганов антироссийской направленности».

«Но для евродепутатов, многие из которых попали в парламент благодаря русофобской истерии на Западе, это лишняя возможность показать себя — мол, верен своим принципам», — сказал Бальбек в беседе с RT.

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