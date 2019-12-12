Будь человеком: СФ поддержал наказание чиновников за оскорбление граждан

Совет Федерации поддержал законопроект о введении уголовной ответственности для чиновников за оскорбление россиян (отзыв есть в распоряжении «Известий»). Как сообщил автор инициативы, зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов, после того как в пользу этой меры 10 декабря высказался Владимир Путин, законопроект имеет большие шансы на принятие. Хотя ранее отрицательный отзыв на него направило правительство РФ и Верховный суд. В Совете по правам человека считают, что документ нужен, чтобы уравновесить права россиян. По мнению экспертов, принятие этой инициативы снизит негатив от закона, который наказывает граждан за неуважение чиновников.

Поддержать с поправками

Как рассказал «Известиям» Александр Старовойтов, ему был передан положительный отзыв Совета Федерации на его законопроект «О внесении изменений в Уголовный Кодекс в части установления дополнительной ответственности должностных лиц, лиц, занимающих государственные должности РФ или государственные должности субъекта РФ, а равно главы органа местного самоуправления». По словам парламентария, к документу есть ряд замечаний и он готов его доработать.

— Вы помните нашумевший законопроект об оскорблении гражданами власти. Мы тогда его внимательно изучили и пришли к выводу, что в России также должна появиться уголовная ответственность за оскорбления граждан чиновниками. Практически мы разработали зеркальную норму , — пояснил «Известиям» депутат.

По его словам, в конце апреля законопроект был внесен в Госдуму, но нижняя палата парламента не приняла его к рассмотрению из-за отсутствия официальных отзывов правительства и Верховного суда. Необходимые документы были запрошены, однако и кабмин, и суд на тот момент его инициативу не поддержали, сообщил Александр Старовойтов. Несмотря на это, законопроект вновь был внесен в Госдуму. В конце октября он получил поддержку заксобрания Санкт-Петербурга, а 10 декабря о необходимости наказания для госслужащих, которые хамят гражданам, сказал Владимир Путин.

— Если следовать доводам о том, что мы идем по пути декриминализации законодательства, то статью УК РФ 319 «Оскорбление представителя власти» нужно тоже отменять. Но если нет, то пусть норма будет зеркальной и чиновник несет ответственность за свои слова, — подчеркнул депутат.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

«Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству полагает возможным поддержать концепцию представленного проекта федерального закона», – говорится в официальном отзыве на инициативу за подписью его председателя Андрея Клишаса, который, к слову, стал автором закона о наказании граждан за неуважение чиновников.

При этом в документе Совфеда отмечается, что такое деяние, как оскорбление, было декриминализовано, а соответствующая статья 130 УК РФ «Оскорбление» была признана утратившей силу. Одновременно, уточняют сенаторы, Кодекс об административных нарушениях (КоАП) был дополнен статьей 5.61 «Оскорбление», предусматривающей ответственность за такое нарушение.

«Разделяя позицию автора законопроекта об актуальности поднятой тематики, в то же время обращаем внимание, что пояснительная записка к законопроекту не содержит статистических данных или данных правоприменительной практики, позволяющих сделать вывод о недостаточности существующего правового регулирования», — говорится в отзыве.

Также в комитете Совета Федерации считают важным, чтобы в пояснительной записке к законопроекту появилось мотивированное обоснование необходимости его принятия или одобрения документа. Кроме того, в верхней палате парламента полагают, что введение новой нормы может повлечь конкуренцию с положениями ч. 3 ст. 286 «Превышение должностных полномочий» Уголовного кодекса.

Зеркальная мера

10 декабря на заседании Совета по развитию гражданского общества Владимир Путин завил, что полностью разделяет позицию представителей СПЧ, которые обратили внимание главы государства на неподобающее поведение чиновников.

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Если человек пришел на работу в государственный орган или муниципальный и еще хамит там, людей оскорбляет, ему там не место. Я с этим полностью согласен. Как это отрегулировать в нормативной базе? Давайте подумаем. Я разделяю ваше мнение, — поддержал глава государства.

Как отметил в разговоре с «Известиям» член СПЧ Кирилл Кабанов, задавший Владимир Путину вопрос, все россияне должны быть равны перед законом.

–— Это написано в Конституции. Соответственно, если мы требуем от граждан трепетно и нежно относится к чиновникам, судьям и правоохранителям, то должна быть и зеркальная мера, — убежден правозащитник.

По словам Кирилла Кабанова, он готов вместе с другими членами СПЧ подключиться к юридической проработке законопроекта, который сегодня кому-то кажется спорным.

Такого же мнения придерживается и глава Института избирательных технологий Евгений Сучков. Эксперт считает, что законопроект Александра Старовойтова сегодня нужен самой власти. По крайней мере он уменьшит негатив от закона, который наказывает граждан за неуважение чиновников. Таким образом, это покажет, что в стране перед законом все равны.