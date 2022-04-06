Буча: почему приходится верить

Осторожно, в тексте есть фотографии мертвых тел. 18+

Кадры из пригорода Киева Бучи, откуда вышли российские войска, шокировали весь мир. Трупы людей в гражданской одежде, которые лежат прямо на улицах. У некоторых связаны руки за спиной. Некоторые убиты выстрелом в затылок. Они умерли беззащитными. Некоторые трупы пытались сжечь на обочинах дорог. Другие побросали в общую могилу. Трупы находили во дворах, в колодцах, в подвалах, в подъездах. Это были тела не военных, а мирных жителей.

Благодаря фотографам AFP и Reuters кадры из Бучи увидел весь мир. И мир содрогнулся. Открылась картина очевидных военных преступлений, потому что расстрел человека с завязанными руками невозможно оправдать ничем. Даже на войне, где одни люди убивают других людей, такое против правил. Весь мир в ужасе от Бучи — за исключением миллионов людей в России, которые не верят или не хотят верить увиденному. К сожалению, как бы ни хотелось, чтобы эти кадры были фейком или фальшивкой, теперь все меньше сомнений в случившемся. А оправдания российского МИДа и Минобороны выглядят нелепо и только усугубляют подозрения. Давайте попробую объяснить, почему весь мир сегодня не сомневается в том, что случилось в Буче.

Вадим Гирда / AP Photo

Хронология

29 марта после переговоров в Стамбуле Россия объявила о «кардинальном сокращении военной активности» на киевском и черниговском направлениях. В переводе на обычный язык это означало отступление. Вскоре российские войска начали покидать пригороды Киева. 1 апреля в украинских СМИ появилась информация, что город Бучу «покинули российские оккупанты». Мэр города Анатолий Федорук заявил, что россияне ушли из Бучи 31 марта. Его видео у здания городской думы Бучи, согласно метаданным, было записано 1 апреля в 15:48. Как говорят местные жители, на время оккупации мэр уехал из города и вернулся уже после освобождения Бучи.

При этом в тот же день 1 апреля российский военный телеканал «Звезда» сообщил, что российские десантники и морпехи несколько суток «сдерживали действия сил неприятеля на направлении Гостомель — Буча – Озера» и в итоге «смогли взять под полный контроль территорию от реки Ирпень по направлению к Киеву, общей протяженностью пять километров». Река Ирпень протекает по восточному краю Бучи с севера на юг, то есть из сообщения официального российского источника следует, что вплоть до 1 апреля российские войска находились в Буче (как минимум на окраине города), в том числе осуществляли «зачистку населенных пунктов с дальнейшей задачей закрепиться в них».

Буча и Киев. Google Maps

Столь детальное описание хронологии важно, потому что одним из аргументов против вины Вооруженных сил РФ сегодня служат якобы имеющиеся несостыковки во времени. Российские пропагандистские ресурсы, в частности, обращают внимание, что, дескать, Буча была оставлена еще 30 марта, а сообщения о трупах на улицах появились лишь 3 апреля, и такой временной разрыв может указывать на подготовку провокации. Однако этот аргумент не выдерживает критики. Как мы видим, украинские силы появились в Буче лишь 1 апреля, до этого там еще были российские морпехи и ВДВ. И в тот же день 1 апреля в украинских телеграм-каналах появились первые видео из Бучи, на которых уже видны трупы на улицах (метаданные указывают дату съемки 1 апреля, 16:40). То есть никакого временного зазора, указывающего на подготовку провокации, нет.

Трупы двигаются? Нет

Другим аргументом против того, что показанное в Буче правдиво, были некоторые странности на первых видео из этого города. Официальный телеграм-канал Минобороны РФ репостнул сообщение связанного с российской пропагандой ресурса «Война с фейками», который утверждал, что трупы людей на улицах Бучи «двигают руками» или даже «садятся». Однако просмотр тех же видео покадрово и в высоком качестве показывает, что трупы совершенно точно не «садятся» и не «шевелят» руками. В одном случае мертвое тело на долю секунду перекрывается каплей на стекле, в другом положение покойного словно чуть смещается из-за асферического зеркала заднего вида. Посмотрите короткий видеоролик «Медиазоны», где это показано очень наглядно.

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«Выглядит неправдоподобно». Нет

Но спустя сутки после первых публикаций все эти покадровые разборы видео оказались уже и не нужны, потому что западные журналисты опубликовали сотни мегабайт фото- и видеоконтента из Бучи. Мертвые тела теперь можно увидеть с самых разных ракурсов и в самых мелких подробностях. Вот лишь пара ссылок: видео CNN и видео The New York Times. А еще в Буче работали журналисты BBC, Reuters, AFP и многих других СМИ с репутацией, которая складывалась десятилетиями. Если вы настроены конспирологично и считаете, что все западные СМИ сговорились против России и совместно сфабриковали кадры из Бучи (хотя любой независимый специалист в медиа скажет, что такое трудно представить), посмотрите кадры не западного, а турецкого агентства Anadolu из Мотыжина (это еще один город в пригороде Киева, где также обнаружены тела убитых гражданских).

На всех этих фото и видео можно найти опровержения тем контраргументам, которые вбрасывала российская пропаганда или просто люди, не желающие верить в то, что российские войска могли сотворить подобное. «У трупов закрыты лица», — говорили одни. Пожалуйста — на фото и видео достаточно тел с открытыми лицами. «У трупов цвет кожи слишком живой», — говорили другие. На этих кадрах множество тел с кожей самых разных цветов, вероятно, в зависимости, от времени смерти. «Окоченевшие трупы выглядят иначе», — утверждали третьи. На фото и видео множество тел, застывших в самых разных позах. Сфабриковать такое количество кадров просто невозможно.

Тело мужчины в колодце

Что говорят очевидцы

Журналисты не только фотографировали и снимали видео. Они общались с местными жителями, которые находились в Буче во время оккупации. Интервью опубликовано уже немало, будет еще больше. Я предлагаю вам выдержки из текстов, опубликованных на «Медузе», польском русскоязычном сайте «Вот так» и на сайте агентства Reuters. Эти рассказы многословны, полны подробностей и довольно убедительны. Вы также можете найти немало видео людей из Бучи, которые рассказывают приблизительно то же самое. Рассказы не противоречивы. Приведу несколько выдержек.

Екатерина Украинцева, депутат думы Бучи: «В домах они срывали все двери, в частных секторах проводили обыски, искали атошников. Кто-то слил [российской армии] базу ветеранов АТО и их семей. Я сама вхожу в сообщество родственников погибших, у меня в 2014-м погиб брат. Появились люди [жители города], которые добровольно показывали, где искать военных и их семьи, [а также] просто патриотов. У нас семья есть: парень был сыном погибшего ветерана АТО. Нашли сына и расстреляли. Еле забрали тело, чтобы похоронить». (Meduza)

Кристина, жительница Бучи: «Это были страшные дни. Когда ни твой двор, ни твой дом, ни даже твоя жизнь тебе не принадлежат. Нет света, воды, газа. Выходить запрещено, если выйдешь — расстреливают. В наш двор заехала вражеская техника. 5 марта выбили окна, ворвались и забрали телефоны. 6-го забрали папу и мужа на допрос. Нашли переписки и звонки в тероборону (мы пытались уехать и хоть чуть-чуть узнать о ситуации). Они смотрят все — посты, телеграм-каналы, и, если ты писал что-то, что им не понравится, — тебе смерть. Вокруг хаты расстреливают людей, какие же это страшные звуки. Даже страшнее звука бомбы. Только сидишь в подвале и молишься, чтобы вернули родных». (Insider).

Владислав Козловский, житель Бучи: «Нас поставили на колени и начали «шмонать». У меня были с собой деньги, часы. Все забрали, как и у остальных, то есть просто ограбили. Кого-то из людей они знали, проверяли документы и, если человек участвовал в АТО (так в Украине называют период боевых действий в Донецкой и Луганской областях с 2014 по 2018 год) или был записан в теробороне, сразу расстреливали. Проверяли и татуировки, «нациков» искали. На самом деле расстреливали даже тех, у кого был официальный герб Украины. Стреляли либо в затылок, либо в сердце. Среди них были русские и, скорее всего, буряты, это я понял по внешности» (Vot tak).

Или вот пространный фрагмент из публикации Reuters: «…Татьяна Владимировна рассказала об испытаниях, выпавших на ее долю от российских войск в этом городе в 37 км к северо-западу от Киева. Ее и ее мужа, бывшего украинского морского пехотинца, выволокли из квартиры, когда российские войска устроили в их доме командный пункт. Солдаты держали их в плену в многоквартирном доме, где они жили. По ее словам, русские, приехав в город, спрашивали людей, кто они такие, и требовали предъявить документы.

Она сказала, что боец ​​российских войск, который, по ее мнению, был из полуавтономной Чечни, предупредил, что «порежет нас». Она не сказала, как узнала, что он чеченец. Агентство Reuters отправило запрос о комментарии в офис лидера Чечни Рамзана Кадырова, сторонника Кремля, но не получило ответа.

Татьяна, назвавшаяся по имени и отчеству, но не назвавшая фамилию, была освобождена после четырех суток задержания. Ее мужа не было видно несколько дней, пока ей не сообщили о телах в подвальном подъезде дома, где она жила с мужем. «Я узнала его по кроссовкам, брюкам. Он выглядел изуродованным, тело было холодным», — сказала она. «У моего соседа до сих пор есть фотография его лица. Он был убит выстрелом в голову, изуродован, замучен». Агентство Reuters просмотрело фотографию, которая показала, что лицо и тело были сильно изуродованы. Информационное агентство не смогло установить, было ли пулевое ранение».

Таких свидетельств и интервью в мировых медиа сегодня уже десятки. Множество журналистов разных СМИ опросили множество разных жителей Бучи и те рассказали им об оккупации и расстрелах разные, но при этом схожие, не противоречивые истории. Если это не доказательство, то что должно являться доказательством?

Сгоревшие останки семьи (предположительно). Фото опубликовал украинский журналист Денис Казаньский

Помимо журналистов, сообщения о возможных военных преступлениях фиксировали и правозащитные организации. В опубликованном предварительном отчете Human Rights Watch говорится, что организация проинтервьюировала несколько человек, как по телефону так и лично, которые подтвердили информацию о расстрелах гражданских лиц в Буче.

В официальном докладе есть, например, такой фрагмент: «4 марта российские войска в Буче, примерно в 30 км к северо-западу от Киева, захватили пятерых человек и казнили одного из них. Свидетель сообщил Human Rights Watch, что солдаты поставили пятерых мужчин на колени на обочине дороги, натянули футболки через голову и выстрелили одному из мужчин в затылок. «Он [упал], — сказал свидетель, — и женщины [присутствовавшие на месте происшествия] закричали».

(В скобках добавлю, что если вы сомневаетесь в объективности Human Rights Watch и считаете, что организация замечает только военные преступления россиян, то вот их заявление относительно возможного военного преступления, совершенного украинскими военнослужащими).

Почему не скрыли следы?

Еще один аргумент, который иногда звучит от не верящих в произошедшее Буче, — то, что даже если бы россияне совершили подобные преступления, они бы наверняка постарались скрыть следы преступлений. Не могли же они просто бросить трупы на улицах?

Но, во-первых, преступление не так просто скрыть. Даже убийство одного-единственного человека в мирное время оставляет множество улик. А если еще и нужно избавиться от тела, то это вообще превращается в задачу, которая не под силу многим преступникам. Теперь представьте, что вам надо избавиться от десятков тел и множества улик в условиях военного хаоса и при очень ограниченном времени (приказ об отступлении из-под Киева, насколько нам известно, был неожиданным). Как это сделать? Тела не растворишь в кислоте, не расчленишь. Их можно попытаться сжечь — и, судя по найденным обожженным трупам на обочинах, в ряде случаев это пытались сделать. Тела можно закопать. (Как видно из спутниковых снимков Maxar, первая братская могила в Буче появилась еще 10 марта, ее вырыли сами жители города. По словам главы города, там зарыли около 280 человек). Но если ты потеряешь контроль над территорией, могилы могут вскрыть, найти тела и другие улики.

Тела в братской могиле. Мотыжин

На самом деле, любое преступление против человечности оставляло множество улик. Даже когда у организаторов и исполнителей было куда больше ресурсов, времени, навыков и ума. Катынь, Холокост, более локальные примеры геноцида — от всего этого осталось множество улик и свидетельств. При том, что с тех пор технический и научный прогресс принес множество дополнительных методов доказывания преступлений — от камер мобильных телефонов до анализа ДНК. Спрятать массовое убийство не так просто.

Можно предположить, что военнослужащие и другие силовики, которые совершали военные преступления, не рассчитывали, что армии придется так быстро уходить из-под Киева. Возможно, поэтому Рамзан Кадыров публично пытался сорвать переговоры в Стамбуле и откровенно переживал, что Киев не будет взят? Ведь, по словам жителей Бучи, кадыровцы тоже были в городе и прославились особой жестокостью.

В конце концов, за полтора месяца войны мы увидели, что российская армия не смогла взять ни одного крупного украинского города, не смогла наладить снабжение и питание, не смогла избежать существенных потерь, не смогла пресечь мародерство, не смогла засечь и сбить украинские вертолеты, долетевшие до Белгорода, не смогла увезти тела собственных военнослужащих, не смогла уберечь свой большой десантный корабль и так далее. Почему мы должны думать, что эта армия окажется ловкой и умелой в таком специфичном виде деятельности как сокрытие улик массовых убийств в крайне сжатые сроки?

Может быть, украинцы сами сделали это?

Наконец, еще один аргумент, который взяла на вооружение российская пропаганда, — «сами украинцы сделали это». Эту версию, например, озвучил военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц: «Я предполагаю, что тероборона в первый день зачистки хватала всех подряд на улице, особенно тех, кто носил белую повязку на руке, и без суда и следствия расстреливала как агента российских войск». По его словам, белая повязка якобы является опознавательным знаком ВС РФ: «Это опознавательный знак российских войск, и так же на всякий случай повязывали подобные повязки местные жители, чтобы показать: я свой, в меня стрелять не надо».

Тут в пору привести цитату из книг Сьюзен Зонтаг «Смотрим на чужие страдания», написанную в 2003 году:

«На снимки, которые свидетельствуют о зверствах, совершённых твоей стороной, стандартная реакция такова: они сфабрикованы, зверств таких не было, а трупы привезены противником на грузовиках из морга и выложены на улице. Или, да, такое было, но враг учинил это сам над собой. Так, руководитель франкистской пропаганды утверждал, что 26 апреля 1937 года баски сами разрушили свой древний город и бывшую столицу Гернику, заложив динамит в водостоки (или, по позднейшей версии, сбросив бомбы, изготовленные на баскской территории) с тем, чтобы вызвать возмущение за границей и увеличить помощь республиканцам. Так же до самого конца сербской осады Сараева и даже после нее сербы у себя на родине и за границей утверждали, что боснийцы сами устроили жуткие побоища в очереди за хлебом в мае 1992 года и на рынке в феврале 1994-го — обстреляли центр своей столицы крупнокалиберными снарядами или заминировали город. Мол, эти кошмарные зрелища были организованы специально для иностранных корреспондентов, чтобы усилить международную поддержку Боснии».

Да, обвинить саму пострадавшую сторону в провокации, — распространенный ход. И на этой войне российская власть уже заявляла, что украинцы сами взорвали роддом и драмтеатр в Мариуполе и якобы сами стирают с лица земли свои города, чтобы обвинить в этом россиян. Казалось бы, чтобы поверить в такое, надо обладать довольно специфичным складом ума, но многие граждане нашей страны готовы принять подобное объяснение.

Представим на секунду, что версия правдивая. После выхода российских войск из Бучи туда заходят украинские военные. Мирные жители, сотрудничавшие с российскими военными, почему-то не догадались снять якобы выдающие их повязки, и украинские военные в гневе убили их как коллаборантов. При этом они убивали их по всему городу, в том числе в подвалах, часть успели зарыть в братские могилы, часть попытались сжечь, часть забросали мусором. После такого очевидного преступления военные решили не скрывать его, а пригласили в город журналистов и заявили, что это сделали российские войска. В таком случае им также пришлось бы в сжатые сроки подговорить множество мирных жителей повторять эту версию, в том числе необходимо было убедить в этом родственников убитых. Пришлось бы режиссировать общение множества разных жителей Бучи с множеством разных журналистов, чтобы версии были непротиворечивыми и убедительными. Для этого, вероятно, пришлось бы нанять очень хороших, почти гениальных, но при это никому неизвестных актеров, потому что интервью снимали на видео, и актерам пришлось бы очень убедительно изображать плачущих и трясущихся от отчаяния и бессилия людей.

Но и это не объясняет, почему многие трупы выглядят уже достаточно старыми, и не объясняет появление на спутниковых снимках братской могилы еще 10 марта.

Кроме того, как говорят местные жители, белые повязки — это не отличительный знак российских войск, а отличительный знак мирных жителей. «Мирные жители в белых повязках ходили по городу, потому что нам сказали, что белые повязки — это повязки мирных людей. Мы ходили в них, и когда эвакуировались, все машины были обвязаны белыми повязками. И все люди на руки повязывали их. Ну, и русские, кстати, тоже были в них», — рассказывает в интервью изданию Astra житель Бучи Геннадий. У того же Александра Коца в телеграм-канале много фотографий российских военных не с белыми, а с серебристыми повязками из скотча.

Может ли быть такое, что Коц прав и украинцы сами расстреляли своих соотечественников? Во Вселенной случаются разные вещи. Это также могли сделать инопланетяне. Но все же будем оценивать вероятности. Российская армия спешно отступает из-под Киева, туда заходит украинская армия. Через считанные часы миру, в первую очередь журналистам уважаемых международных изданий, показывают трупы гражданских с признаками внесудебных казней. Учитывая все то, о чем было сказано выше, какова вероятность того, что трупы — результат действий российских силовиков, которые и ранее были замечены в пытках и незаконном насилии? И какова вероятность того, что это хитроумная и тщательно срежиссированная постановка украинцев? Принцип бритвы Оккама учит нас, что наиболее простое объяснение обычно оказывается верным. Но чтобы доказать это однозначно, требуется расследование, причем желательно с участием не только украинских следователей, но и международного сообщества. Результаты расследования должны быть публичны и доступны для изучения всем желающим.

Убитые в подвале в Буче

Реакция России

Как ни странно, реакция официальных властей России только усугубляет уверенность в том, что в Буче произошли военные преступления, которые российская сторона пытается скрыть. После многочасового молчания Минобороны РФ и МИД РФ безапелляционно заявили, что кадры из Бучи — фейк, «ни один мирный житель» не пострадал от насильственных действий.

Это нездоровая и подозрительная реакция. Следовало бы исходить из того, что преступления совершаются, в том числе и на войне. К сожалению, военнослужащим любых армий свойственно предаваться насилию, мародерству, жестокому разврату и так далее. Такие факты фиксируют во время любых крупных военных конфликтов. Широко известны, например, преступления американских военных во время Вьетнамской войны.

Давайте даже вынесем за скобки репутацию российских властей, которые заявляли, что Boeing MH-17 сбили украинцы, что Навальный сам себя отравил, а Россия не нападала на Украину. Нормальная реакция на сообщения о военных преступлениях — обещание провести расследование и проверить факты. Для этого нужно опросить свидетелей и подозреваемых, провести экспертизы фото- и видеоматериалов, по возможности связаться с потерпевшими или родственниками жертв. На это, естественно, требуется время. Если же официальные власти в Москве уже спустя несколько часов заявляют, что никаких преступлений под Киевом не было и ни один мирный житель не пострадал, это скорее говорит о том, что власти готовы прикрыть любые преступления и не собираются проводить никакого разбирательства.

Но в таком случае ответственность за преступления переходит уже на командование и на политические власти, которые становятся соучастниками. Как вы понимаете, пока я исхожу из того сравнительно оптимистичного предположения, что насилие в отношении гражданских в Буче было стихийной низовой инициативой, осуществлялось без команды сверху и не было осознанной политикой армии на оккупированных территориях. Хотя количество жертв заставляет думать о системном подходе. А это уже может быть признаком геноцида, одобренного на государственном уровне.

У российских вооруженных сил и властей в Кремле есть только один достойный выход из ситуации: необходимо согласиться на международное расследование, оказать ему содействие и помочь найти виновных, если таковые есть в числе российских военнослужащих и других силовиков. Только назвав конкретные имена, осудив определенных людей и наказав их на основании подтвержденных фактов, можно снять подозрения с российской армии как таковой. До осуждения конкретных преступников все Вооруженные силы РФ, а вместе с ними и вся Россия будут подозреваться в геноциде. Помимо того, что Россия виновна в начале войны в Украине как таковой.

Дополнение от 5 апреля, 6:00 мск. Газета The New York Times со ссылкой на спутниковые снимки Maxar Technologies сообщила, что некоторые тела убитых гражданских лиц лежали на улицах Бучи как минимум с 11 марта. Это опровергает заявление Минобороны РФ, что при нахождении в Буче российских войск ни один мирный житель не пострадал от насильственных действий.