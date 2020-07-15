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Бубонная чума добралась до США: "2020, остановись уже наконец!"
15 июля 2020, 08:00 • 58 • В мире
Бубонная чума добралась до США. Смертельное заболевание диагностировали у белки в штате Колорадо. Ранее случаи заражения у людей были зарегистрированы в Монголии и Китае. "2020, остановись уже наконец!" - написал один из Telegram-каналов.
В Колорадо в центральной части США была найдена белка с бубонной чумой. Об этом сказано в обращении представителей департамента здравоохранения местного округа.
У животного, обнаруженного в Моррисоне, взяли анализы, которые в итоге подтвердили наличие у него смертельного заболевания. Результаты проверки стали известны специалистам ещё 11 июля.
При этом представители местных властей подчёркивают, что это уже не первый такой эпизод в округе Джефферсон в американском штате Колорадо.
Тревожную новость, пришедшую из Соединённых Штатов, прокомментировал Telegram-канал "Выпускайте Кракена!".
Напомним, ранее случаи бубонной чумы также были зарегистрированы в Монголии и Китае.
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