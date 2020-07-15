Бубонная чума добралась до США: "2020, остановись уже наконец!"

В Колорадо в центральной части США была найдена белка с бубонной чумой. Об этом сказано в обращении представителей департамента здравоохранения местного округа.

У животного, обнаруженного в Моррисоне, взяли анализы, которые в итоге подтвердили наличие у него смертельного заболевания. Результаты проверки стали известны специалистам ещё 11 июля.

При этом представители местных властей подчёркивают, что это уже не первый такой эпизод в округе Джефферсон в американском штате Колорадо.

Тревожную новость, пришедшую из Соединённых Штатов, прокомментировал Telegram-канал "Выпускайте Кракена!".

2020, остановись уже наконец! - написал автор ресурса.

Напомним, ранее случаи бубонной чумы также были зарегистрированы в Монголии и Китае.