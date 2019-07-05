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Бубка отверг обвинения в коррупции при выборе столицы ОИ-2016

05 июля 2019, 14:54  •  66 • Украина
Олимпийский чемпион в прыжках с шестом член Международного олимпийского комитета (МОК) Сергей Бубка прокомментировал информацию, согласно которой он получил деньги в обмен на голос за Рио-де-Жанейро при выборе столицы летней Олимпиады 2016 года.
 
РИА Новости
 

«Я полностью отвергаю обвинения экс-губернатора Рио-де-Жанейро, отбывающего заключение за коррупцию. Господин Ламин Диак никогда не связывался со мной по поводу выборов столицы Игр-2016. Мои адвокаты написали господину Диаку и попросили его объяснить обвинения господина Кабрала, который в своих заявлениях ошибочно утверждает, что господин Диак мог получить мой голос», — написал Бубка в своём Twitter.

Он также отметил, что призовёт своих адвокатов использовать все юридические методы, которые есть в их распоряжении, для защиты его прав.

5 июля появилась информация, что Попова и Бубку обвинили в коррупции при выборе столицы Олимпиады-2016. Об этом на суде заявил бывший губернатор бразильского штата Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал.

Ранее Попов заявил, что не голосовал за Рио-де-Жанейро при выборе столицы ОИ-2016.

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