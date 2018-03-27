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Брюссель зовет талибов устраивать "мирную жизнь" в Европе
27 марта 2018, 11:54 • 174 • Политика
ЕС поддержит семьи сложивших оружие талибов для возвращения к мирной жизни, заявила Могерини.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что Брюссель готов поддержать талибов, принявших решение сложить оружие. Она говорит, что помощь будет оказана и членам их семей - "в адаптации к мирной жизни". Заявление Могерини сделала в ходе международной конференции по Афганистану.
В общем и целом дипломат выразила надежду, что талибы услышат призыв ЕС и "проявят смелость, приняв предложение мира".
Добавим, террористическая организация "Талибан" запрещена в России и других странах мира.
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