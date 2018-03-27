Брюссель зовет талибов устраивать "мирную жизнь" в Европе

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ЕС поддержит семьи сложивших оружие талибов для возвращения к мирной жизни, заявила Могерини.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что Брюссель готов поддержать талибов, принявших решение сложить оружие. Она говорит, что помощь будет оказана и членам их семей - "в адаптации к мирной жизни". Заявление Могерини сделала в ходе международной конференции по Афганистану.

- Мы можем работать с людьми, сложившими оружие, и поддержать их семьи, чтобы они могли найти свое место в гражданской жизни, - говорит Могерини.

В общем и целом дипломат выразила надежду, что талибы услышат призыв ЕС и "проявят смелость, приняв предложение мира".

Добавим, террористическая организация "Талибан" запрещена в России и других странах мира.