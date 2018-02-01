Брюссельская вещательная корпорация: BBC обвинили в системном предвзятом освещении вопроса брексита

Британскую телерадиовещательную корпорацию BBC обвинили в «системной предвзятости» при освещении вопроса выхода Соединённого Королевства из Евросоюза. Выступая в палате лордов, бывший глава Консервативной партии Норман Теббит заявил, что BBC поддерживает «иностранную организацию под названием Евросоюз», и призвал компанию к беспристрастности. Обвинения прозвучали после публикации результатов двух исследований британских аналитических институтов. Они показали, что подавляющее большинство гостей популярных новостных передач BBC выступали против брексита, тогда как при обсуждении других проблем такого дисбаланса не наблюдалось. В то же время, судя по данным опросов, значительная часть британцев поддерживает выход страны из ЕС.

Британскую телерадиовещательную корпорацию BBC обвинили в предвзятом отношении к вопросу брексита — выхода Соединённого Королевства из Евросоюза. Причём прозвучало это заявление из уст бывшего главы Консервативной партии лорда Нормана Теббита.

«Откровенно говоря, ВВС поддерживает иностранную организацию под названием Евросоюз, — заявил консерватор, выступая в палате лордов. — Прекратите это безобразие, вы обязаны быть беспристрастными».

Его точку зрения поддержали и другие члены верхней палаты парламента. Так, по словам экс-главы Партии независимости Соединённого Королевства (UKIP) Малкольма Пирсона, BBC намеренно подрывает результаты деятельности министра по выходу Великобритании из ЕС Дэвида Дэвиса.

«Недавно господин Дэвис рассказал мне, что его работа в Брюсселе становится ещё сложнее, поскольку каждый раз, когда он добивается там небольшого успеха, он тут же дискредитируется BBC», — заявил Пирсон.

«Очевиден системный и долгосрочный дисбаланс»

Заявления высокопоставленных политиков последовали за публикацией доклада британского Института экономических проблем (IEA), из которого следует, что почти 70% гостей популярных передач BBC на протяжении последних двух лет выступали против брексита.

Проведённый анализ показал наличие серьёзного дисбаланса в отношении к брекситу со стороны участников двух ключевых дискуссионных программ на BBC (Question Time и Any Questions). С июня 2016 года лишь 184 из 578 (31,8%) гостей эфира выступали в поддержку брексита.

«IEA провёл анализ состава экспертных групп программ Any Questions и Question Time с июня 2016 года по декабрь 2017-го. Хотя по большинству показателей, как представляется, отсутствует какая-либо политическая или мировоззренческая предвзятость, по одному вопросу очевиден довольно системный и долгосрочный дисбаланс: позиция участников дискуссии по членству Британии в ЕС», — говорится в докладе.

Напомним, референдум о членстве Великобритании в Европейском союзе прошёл 23 июня 2016 года. В ходе плебисцита 51,89% проголосовавших выступили за выход из ЕС. Этот исход, в частности, стал причиной досрочной отставки премьер-министра Дэвида Кэмерона, выступавшего против брексита.

В Институте экономических проблем подчеркнули: исходя из результатов референдума, сторонники брексита долгое время были недостаточно представлены в эфире обеих программ, что «указывает на системную предвзятость».

Доклад IEA был обнародован менее чем через неделю после публикации масштабного исследования британского института по изучению гражданского общества Civitas, озаглавленного «Брюссельская вещательная корпорация: Как мнения в поддержку брексита были маргинализированы в новостной повестке BBC».

Выяснилось, что, несмотря на желание существенного числа простых британцев покинуть ЕС, которое в течение почти 20 лет фиксировали многочисленные опросы общественного мнения, эта позиция последовательно маргинализировалась BBC.

Анализ новостной картины BBC с 1999 года показал, что лишь незначительная часть гостей ключевых новостных программ были сторонниками брексита. В то же время констатируется стойкое нежелание исследовать этот вопрос и то, какие возможности может открыть брексит для Великобритании.

Приведённые данные показывают, что лишь 132 из 4275 (3,1%) гостей эфиров BBC в 2005—2015 годах высказывались в поддержку выхода из Евросоюза.

Выступающие против брексита демонстранты напротив здания британского парламента в Лондоне

Reuters

«У вещателя есть обязательства перед аудиторией»

Комментируя итоги проведённого исследования, генеральный директор британского Института экономических проблем Марк Литтлвуд в эфире RT заявил, что его очень удивили полученные результаты.

«Мы анализировали всех гостей и принимали во внимание не только их позицию относительно референдума по выходу из ЕС. Мы смотрели на пол, партийные предпочтения и политические воззрения — целый набор критериев. Количество женщин и мужчин было примерно одинаковым, баланс наблюдался и в этническом плане. То же можно сказать про разнообразие политических позиций участников. Среди приглашённых были сторонники как правых, так и левых взглядов», — рассказал глава IEA.

Единственным существенным различием оказалось отношение к брекситу — 68 на 32% не в пользу сторонников выхода Великобритании из ЕС.

«Печально, что общенациональная вещательная корпорация так серьёзно нарушает баланс в подборе гостей для своих эфиров, причём этот перекос затрагивает вопрос, который сейчас стоит в Великобритании наиболее остро», — подчеркнул Литтлвуд.

По его словам, BBC тоже можно понять, поскольку практически весь политический и экономический истеблишмент Великобритании (75% парламентариев) выступал за сохранение членства в ЕС. За брексит же голосовали обычные британцы.

«На мой взгляд, журналисты BBC даже не попытались преодолеть этот естественный дисбаланс и в итоге не смогли объективно представить ситуацию... Брексит — это главная тема, поэтому здесь обязательно нужно найти баланс. Это не частная компания, все телезрители, живущие на территории Великобритании, платят BBC. У этого вещателя есть определённые обязательства перед аудиторией, и он их не выполняет, если не соблюдает баланс в данном вопросе. И это печально», — отметил глава IEA.

Он добавил, что высказываемое недовольство и кризис доверия могутт привести к упадку британской телерадиовещательной корпорации.

«BBC должен беспокоить тот факт, что депутаты парламента серьёзно сомневаются в том, что эту организацию можно считать политически нейтральной вещательной корпорацией, которая не только показывает разные точки зрения, но и соблюдает строгий баланс. BBC начинает терять доверие политиков и общества, поэтому скоро им придётся столкнуться с проблемой финансирования. Смогут ли они вообще существовать в такой ситуации?» — задался вопросом Литтлвуд.

Акция одного из противников брексита в Лондоне

Reuters

В заявлении BBC на этот счёт говорится, что ни Question Time, ни Any Questions не являются программами, посвящёнными единственному вопросу, а её участники должны каждую неделю рассматривать целый ряд проблем.

«За исключением политиков остальные эксперты — это политические обозреватели, журналисты и другие общественные деятели, представляющие различные точки зрения... Question Time и Any Questions с должной беспристрастностью дают своей аудитории возможность привлечь к ответу правительственных чиновников и оппозиционных политиков за то, как они проводят брексит», — говорится в сообщении.

Русская история

На этом фоне в Великобритании продолжается расследование «российского вмешательства» в референдум по брекситу. В середине января представители Facebook заявили о намерении расширить расследование предполагаемого влияния. И это несмотря на то что ранее в компании не нашли фактически никаких следов якобы влияния Кремля на британскую политику.

Напомним, по итогам расследования в Facebook сообщили, что «Россия и поддерживаемые ей группы» потратили на рекламу в преддверии брексита около $1. Эти три рекламных объявления демонстрировались в течение четырёх дней, а их суммарная аудитория составила порядка 200 жителей Соединённого Королевства.

При этом единства в позиции британских властей не наблюдается. Премьер-министр Тереза Мэй бездоказательно обвинила Москву в организации «активной кампании по кибершпионажу» и неоднократном вмешательстве в выборы по всему миру.

По словам главы кабинета министров, Россия также «стремится использовать информацию в качестве оружия,.. чтобы распространять фейковые новости, пытаясь посеять раздор на Западе и подорвать его институты».

В свою очередь, глава британского МИД Борис Джонсон, выступая в парламенте в начале ноября, подчеркнул: он не видел ни намёка на доказательства влияния Москвы на брексит или иные выборные процессы. Аналогичное заявление министр сделал в конце декабря по итогам переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.

«Я не хотел особенно останавливаться на этом, поскольку у нас нет никаких данных об успешном российском вмешательстве в наши британские демократические процедуры. Есть отдельные свидетельства попыток вмешательства, но об успешных мы не знаем — ни в референдум по брекситу, ни в предвыборную кампанию», — отметил Джонсон.

При этом в начале ноября 2017 года председатель комитета по цифровым технологиям, культуре, медиа и спорту британской палаты общин Дэмиан Коллинз потребовал у Twitter предоставить перечень имеющих отношение к России аккаунтов. В середине января парламентарию сообщили, что по итогам проверки 13 500 учётных записей, предположительно связанных с попытками влияния на референдум по брекситу, в России были зарегистрированы лишь 135, то есть 1%.

«Невозможность получить прямые ответы на эти вопросы... лишь усиливает обеспокоенность данной ситуацией», — посетовал Коллинз.

Однако британские власти не ограничились выражением разочарования в связи с отсутствием доказательств «российского вмешательства». Они пригрозили Facebook и Twitter санкциями, если те откажутся сотрудничать в расследовании этого дела.

Недавний опрос общественного мнения показал, что почти 70% британцев перестали доверять публикациям в социальных сетях, а больше половины жителей Соединённого Королевства опасаются поверить фейковым новостям.