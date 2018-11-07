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Брюссельская капуста: ЕС призывает Сербию снизить «зависимость» от российского газа
07 ноября 2018, 07:24 • 64 • В мире
ЕС призывает Сербию бороться с «зависимостью от поставок российского газа». Об этом говорится в докладе комитета по иностранным делам Европарламента, с текстом которого ознакомился RT. Кроме того, в ЕС выражают обеспокоенность в связи с военным сотрудничеством Сербии с Россией и Белоруссией, а также рекомендуют Белграду «обеспечить большую согласованность» между своей и европейской внешней политикой. При этом в Европарламенте напоминают, что Белград получает финансовую помощь от ЕС. Эксперты отмечают, что руководство Евросоюза ищет способы давления на сербское руководство, пытаясь получить от него «политическую лояльность» в обмен на дотации. При этом в самом Белграде не раз заявляли о заинтересованности республики во всесторонних контактах с Москвой и нежелании присоединяться к антироссийским санкциям.
globallookpress.com © Sascha Steinach
В ЕС призывают Сербию бороться с «зависимостью от поставок российского газа». Об этом говорится в докладе комитета по иностранным делам Европарламента, с текстом которого ознакомился RT.
«(Европарламент. — RT) призывает Сербию разработать энергетическую политику, направленную на снижение зависимости от поставок российского газа», — подчёркивается в докладе Европарламента.
Так, Сербии предлагается стимулировать инвестиции в возобновляемые источники энергии, а также «диверсифицировать источники выработки электроэнергии в стране с ориентацией на другие возобновляемые виды».
Эксперты отмечают, что сотрудничество Сербии с Россией в вопросах поставок газа объясняется в первую очередь тем, что это выгодно Белграду.
«Только мы можем предложить Сербии энергоресурсы по приемлемой цене. Это факт объективной действительности. Цены трубопроводного газа из России в текущем году в среднем на $30—40 дешевле, чем цены СПГ. Но тем не менее в ЕС продолжают гнуть линию, что нужно снижать зависимость», — подчеркнул в разговоре с RT заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.
Евросоюз, говоря о «зависимости Сербии от поставок российского газа», пытается добиться политической лояльности от республики, тогда как Сербия опирается на экономические причины, покупая газ у России, отметил в разговоре с RT ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Напомним, в прошлом году стало известно, что Москва и Белград прорабатывают возможность подключения Сербии к строительству газопровода «Турецкий поток».
А в мае этого года президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна нуждается в российском газе и потому поддерживает строительство «Турецкого потока».
«Мы нуждаемся в приобретении газа. Если Украина перекроет газопровод, то Сербия и Турция будут связаны ещё сильнее», — заявил лидер Сербии.
Славянское братство
Как говорится в документе Европарламента, особую обеспокоенность у ЕС также вызывает военное сотрудничество Сербии с Россией и Белоруссией.
«Однако (Европарламент. — RT) обеспокоен продолжающимся военным сотрудничеством Сербии с Россией и Белоруссией», — говорится в докладе.
Напомним, что оборонная политика Сербии основана на военном нейтралитете. Согласно принятой в 2007 году парламентской резолюции, страна обязана сохранять нейтралитет и не вступать в какие-либо военные блоки.
Несмотря на «обеспокоенность» Евросоюза, Сербия не раз подчёркивала свою заинтересованность в военно-техническом сотрудничестве с Москвой. Так, в 2016 году Вучич, который тогда занимал пост премьер-министра, заявил, что Россия в рамках военно-технической помощи подарит Сербии шесть истребителей МиГ-29 и десятки единиц бронетехники.
О заинтересованности двух стран в развитии военного сотрудничества также заявлял министр обороны России Сергей Шойгу.
«Наши регулярные встречи подтверждают ещё раз нашу заинтересованность в продвижении того сотрудничества, которое налажено и налаживается между нами как в военной, так и в военно-технической сфере», — отметил глава Минобороны России.
В 2017 году в Белоруссии одобрили проект закона о ратификации соглашения с Сербией о военно-техническом сотрудничестве. Уже в апреле 2018 года стало известно, что Сербия получила от Белоруссии четыре истребителя МиГ-29.
С 2015 года проводятся российско-белорусско-сербские учения «Славянское братство». Так, в июне 2018 года военные России, Белоруссии и Сербии отработали действия по применению коалиционной тактической группы при выполнении миротворческих и контртеррористических операций.
Между тем Сербия также является партнёром НАТО, однако входить в военный блок не планирует. Так, в октябре 2018 года сербский лидер во время общения с президентом России Владимиром Путиным заявил, что республика не собирается становиться частью НАТО.
«Я сказал Путину, что у нас приличные отношения со всеми военными союзами, в том числе и с НАТО, но у Сербии нет никакой инспирации, никакого стремления и никакого желания быть частью НАТО», — заявил Вучич.
К укреплению отношений Белграда с Москвой и Минском привело затягивание решения о членстве Сербии в Евросоюзе, отметил военный эксперт и редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.
«Сербия вынуждена искать возможности поддержания своего суверенитета и укрепления, поэтому наладила вновь исторические связи с Россией и Белоруссией, что не обрадовало Европейский союз... Затягивание членства Сербии во всех структурах привело к тому, что республика выбирает самостоятельный путь», — подчеркнул военный эксперт в беседе с RT.
«Ищут способы давить на Сербию»
Кроме того, как отмечается в документе, ЕС в очередной раз призывает Сербию повысить согласованность в своей внешней политике с европейскими государствами, «в том числе в отношении России».
«(Европарламент. — RT) призывает Сербию обеспечить большую согласованность с политикой Евросоюза в области безопасности и с его внешнеполитическим курсом, в том числе в отношении России, также являющейся членом ООН», — говорится в докладе Европарламента.
При этом в документе подчёркивается, что Сербия получает помощь от ЕС с 2014 года, общая сумма которой к 2020 году составит €1,5 млрд.
«В предшествующий вступлению в Евросоюз период Сербия получает помощь, предусмотренную Механизмом содействия претендентам на вступление в ЕС (IPA II) с суммой ожидаемых ассигнований €1,5 млрд за 2014—2020 годы», — говорится в документе.
Евросоюз неоднократно призывал Белград согласовывать свою внешнюю политику с европейскими странами. Так, ещё в 2017 году глава делегации ЕС в Белграде Сем Фабрици заявил, что ЕС ожидает от Сербии дополнительных усилий по согласованию внешней политики страны и политики безопасности с позицией Евросоюза.
В свою очередь, президент Сербии Александр Вучич в августе 2017 года заявлял о большом давлении на страну из-за близких отношений с Россией.
«Мы сегодня под большим давлением великих держав. Я впервые говорю об этом таким образом. Больше невозможно появиться где-либо на Западе, чтобы вас не спросили о России», — подчеркнул глава Сербии.
ЕС пытается любыми способами вынудить Белград изменить свою политику в отношении России, практически «шантажируя» его возможным прекращением финансовой помощи, уверены эксперты.
«Безусловно, Евросоюз пытается сегодня любыми способами заставить Сербию изменить свою внешнюю политику в отношении России. В данном случае указывают на то, что материальная помощь может быть прекращена. Поэтому в Еропарламенте говорят о суммах и обстоятельствах, при которых они были выделены, и всячески обуславливают вступление в Евросоюз очень серьёзными, недостойными для независимого государства условиями», — подчеркнула в разговоре с RT руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова.
По её словам, у Сербии и России сложились крепкие экономические, политические и военные отношения, от которых Белград не станет отказываться под давлением ЕС. Кроме того, Сербия не раз подчёркивала, что не будет поддерживать антироссийские санкции.
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