Брюссельcкие мастера психических отклонений

Европа агрессивно продвигает «нетрадиционные» половые отношения в политику

Любой косой взгляд на представителей ЛГБТ стал оскорблением новой, «терпимой» нравственности, прижившейся в Европе. Почему?.. Ведь на счету у ЛГБТ нет ничего, что делало бы жизнь его представителей важной, значительной, приносящей пользу сегодня и дающей право гордиться ею в будущем. Памятуя о том, что главными покровителями гомосексуалистов и трансгендеров сегодня стали брюссельские чиновники, заглянем в коридоры Евросовета и иных управленческих служб ЕС, вершащих судьбы почти 750 миллионов человек в государствах, заложивших основы европейской – и современной мировой – цивилизации.

Половое самосознание ребенка формируется от года до 5-7 лет. Это регулируется биологическими механизмами, неподвластными нашей воле. Именно в этом возрасте легче всего формировать психику ребенка, насильно прививая ему не свойственную организму идентичность. Таких «мастеров» изменения направленности полового влечения и характера действий, вызывающих половое удовлетворение, в древности, бывало, сажали на кол. Тогда нравы были иные, и наши не очень цивилизованные предки считали, что те психические отклонения, о которых мы сейчас можем прочесть в учебниках по психиатрии, есть страшный грех.

А что сейчас? Сейчас сын индийского иммигранта и ирландской медсестры Лео Варадкар, давно не скрывающий своих «нетрадиционных» сексуальных наклонностей, стал главой либерально-консервативной партии Фине Гэл и до конца прошлого года являлся главой правительства Ирландии. Премьер-министром Исландии уже была лесбиянка Йоханна Сигурдардоттир, первая в мире глава правительства, вступившая в однополый брак. Гомосексуалист Элио ди Рупо был премьером Бельгии с 2011 по 2014 год. Правительство Люксембурга в 2013 году возглавил гомосексуалист Ксавье Беттель, педерастом является бывший мэр Парижа Бертран Деланоэ, Берлина – Клаус Воверайт. Европа агрессивно продвигает «нетрадиционные» отношения в политику.

В марте сего года Европейский парламент и вовсе объявил, что Европейский союз является «зоной свободы ЛГБТ». На практике это означает требование к властям на всех уровнях управления в Евросоюзе признать, что представители ЛГБТ на территории ЕС могут «публично демонстрировать свою ориентацию и гендерную идентичность, не опасаясь нетерпимости, дискриминации или преследования». Из 705 членов Европарламента резолюцию поддержали 492 депутата. Против проголосовал 141 человек.

Внутри самого парламента существует группа законодателей, защитников прав лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов как внутри Европейского Союза, так и за его пределами. Она насчитывает более 150 сторонников из 5 политических групп всех стран ЕС и является самой крупной в законодательном органе «единой Европы».

Вице-председатель этой группы Лисье Шрайнемахер заявила несколько дней назад, что венгерский парламент «серьёзно ограничил свободу слова и права детей», запретив «пропаганду гендерной идентичности, отличной от пола, присвоенного при рождении, смену пола и гомосексуализм» в школах, телевизионных программах и общедоступной рекламе. Она даже не сомневается, что вправе сама «присваивать» пол родившемуся ребенку.

Есть в вице-председателях этой группы и Малин Бьорк, в октябре 2017 года предложившая переселять в ЕС по 240 000 беженцев в год «для блага Европы» (предложение было одобрено комитетом по гражданским свободам, правосудию и внутренним делам Европарламента).

Не похожие на первый взгляд на трансвеститов европарламентарии легко преображаются из респектабельных европейских чиновников в самых жестоких преследователей сформировавшейся веками европейской культуры и нравственности. Когда год назад около ста городов и муниципальных образований Польши подписали постановления, в соответствии с которыми территории этих населенных пунктов объявлялись «зоной, идеологически свободной от ЛГБТ», Еврокомиссия пригрозила подать в суд на Польшу и Венгрию «из-за нарушений прав представителей ЛГБТ-сообщества в этих странах».

Польский депутат от правящей партии «Право и справедливость» Пшемыслав Чарнек заявил журналистам, что «идеология ЛГБТ выросла из тех же корней, что и гитлеровский национал-социализм».

Венгрия тоже попала под раздачу потому, что приняла закон, запрещающий распространение среди несовершеннолетних материалов о гомосексуальности и смене пола. Как сообщила Deutsche Welle, «Европейская комиссия никогда не позволит, чтобы часть нашего общества была подвергнута позору... Равенство и уважение достоинства и прав человека – главные ценности ЕС, закрепленные статьёй 2 Договора о Европейском Союзе. Комиссия использует все инструменты, что есть в её распоряжении, чтобы защитить эти ценности».

Гомосексуализм в Древнем Риме считался уголовным преступлением со II века до Р.Х. и осуждался во всех сферах общества. Римляне считали, что этот грех стал одной из причин упадка Древней Греции. Во все времена интимная жизнь человека, связанная с отношением между полами, была самой точной иллюстрацией уровня культуры, которого достигало общество.

И коли уровень культуры Единой Европы упал ниже ветхозаветных заповедей, давайте будем последовательны. Если извращенное либидо человека уже не болезнь и Европа уравнивает извращенцев со здоровым населением Евросоюза, то почему тогда особи, маниакально склонные к физическому насилию, несущие в головах патологическое стремление удовлетворить извращенные желания, связанные с убийством и различными формами насилия, должны оставаться в клиниках? Ведь у них тоже значимым компонентом сознания являются садизм и жестокость. Почему «да здравствует» только ЛГБТ? Из-за радужного флага? А если серийные убийцы завтра поднимут синий флаг с кружком из звездочек и заявят о своём праве на терпимое отношение к ним общества, что тогда, господа в Брюсселе?

Культурно-историческое назначение Европы состояло не в том, чтобы унаследовать садомазохизм, проституцию или иную подобную дань прошлого. Наоборот: в противостоянии греху, в укреплении духовности рождался симбиоз европейской культуры, давшей нам величайшие её образцы в музыке, живописи, архитектуре, философии и, наконец, в этике. Сегодня эти образцы отвергаются чиновниками Евросоюза. Поэтому пример Венгрии и Польши, отказавшихся считать законными извращения нравственности, рождает надежду на то, что Европа с её глубоким этнокультурным корнем растет не из Берлемона, где располагается резиденция Еврокомиссии. Ибо если насильник, намеренно ломающий психику ребенка, и жертва такого насилия перед обществом равны, что есть тогда правосудие?