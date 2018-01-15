«Брюссель живёт старой логикой»: как Венгрия пытается менять взгляды ЕС на отношения с Россией

Политика Европы в отношении Москвы плоха, так как является односторонней. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он отметил, что Евросоюзу не стоит забывать о том, что Россия сегодня полноценный и сильный игрок на мировой арене. По его мнению, в Брюсселе должны выстраивать своё взаимодействие с российской стороной, одновременно демонстрируя силу и готовность к диалогу. RT узнал у экспертов, как может быть воплощён этот принцип и о какой силе говорит венгерский политик.

Нынешняя политика Евросоюза в отношении России плоха и вредна. Её негативность обусловлена односторонностью взглядов в Брюсселе. Об этом в интервью изданию Welt am Sonntag заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Европейская политика по отношению к России является плохой, потому что она слишком односторонняя», — сказал он.

Премьер напомнил, что Российская Федерация сегодня является полноправным игроком на международной арене. При этом он отметил, что в ЕС до сих пор не понимают Россию.

«Путин сделал свою страну снова сильной. Россия снова является игроком в международной политике. Запад ставит свободу во главу угла. Россия же в первую очередь озабочена сохранением единства в огромной стране. Однако в ЕС не могут понять Россию», — подчеркнул Орбан.

В связи с этим, отметил он, Евросоюзу в отношениях с РФ стоит одновременно демонстрировать и силу, и готовность к сотрудничеству.

Виктор Орбан

Reuters

Нужный партнёр

Эксперты считают, что заявления Орбана продиктованы пониманием того, что Россия является важным экономическим партнёром не только для Венгрии, но и для Европейского союза в целом.

«Орбан всегда достаточно взвешенно относился к восточной политике. Именно этим он и раздражает некоторых людей в Брюсселе. Орбановская Венгрия всегда не со всем, что предлагал Брюссель, полностью соглашалась. Речь идёт о санкциях, давлении. Венгрия как страна сельскохозяйственная очень заинтересована в экспорте свой продукции в Россию, поэтому Россия Венгрии очень нужна. Просто доорбановское правительство не позволяло себе этого замечать, потому что евролояльность им была важнее здравого смысла», — отметил в беседе с RT генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.

В свою очередь старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко отметил, что у Венгрии более богатый опыт в отношениях с Россией, чем у Евросоюза в целом.

«Орбан, судя по всему, использует опыт совместного существования России и Венгрии. У венгров была возможность сопоставить поведение России на разных этапах истории и по отношению к Европе, и по отношению к Венгрии, поэтому его мнение глубоко обоснованное», — заявил Оленченко.

И вашим, и нашим

Вместе с тем эксперты отмечают, что слова Виктора Орбана носят двойственный характер. Заявляя о принципе силы и сотрудничества, он таким образом пытается заигрывать с ЕС, показывая ему свою лояльность на фоне явного стремления улучшить отношения с РФ.

«Эта двойственность — кивок в сторону Европы, потому что, скажи он, как (президент Чехии Милош. — RT) Земан, что санкции надо отменять, его отношения с Брюсселем, и так непростые, усугубятся ещё больше», — уверен Дмитрий Журавлёв.

Однако, подчёркивает он, одна из частей предложенного Орбаном принципа выполнима только в случае слабости контрагента. Разговаривать с Россией с позиции силы, отметил эксперт, у Евросоюза точно не получится.

Картинка из Варшавы: «Бундесвер нас не защитит!» «Если говорить о его тезисе как таковом, то он может осуществляться лишь при условии, что вы заведомо сильнее контрагента. Где-нибудь в Центральной Африке можно одновременно давить и вести какой-то диалог. Со страной, которая способна на давление ответить давлением, такой трюк не проходит», — сказал Журавлёв.

Однако, считает собеседник RT, осознать это в полной мере ЕС мешают устаревшие взгляды на Россию.

«У Европы и вообще у Запада есть одна беда: после 1991 года у них весьма преувеличенное мнение о себе. Понятно, что взялось оно после развала Советского Союза, но с того момента уже более 25 лет прошло. Мир изменился, а они всё ещё живут старой логикой», — подытожил он.

Эксперты подчёркивают, что сложиться диалог между Россией и Евросоюзом сможет, только если Орбан имеет в виду под силой конструктивную позицию.

«У Евросоюза она должна быть. Позиция при этом не в смысле противостояния, а по различным проблемам, по климату например», — добавил Владимир Оленченко.

Голос Германии и Австрии

Напомним, что о необходимости пересмотреть нынешнюю политику ЕС в отношении России ранее заявлял и министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. В частности, он говорил о том, что нужна поэтапная отмена санкций в рамках постепенного выполнения минских договорённостей.

«Если Российская Федерация готова это делать, она должна за это что-то получить», — цитировала немецкая газета Handelsblatt министра.

И он не единственный высокопоставленный европейский чиновник, заявивший о необходимости подвижек в отмене санкций. Ранее австрийский министр иностранных дел Карин Кнайсль отметила, что ограничения «дали осечку».