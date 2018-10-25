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Брюссель засунул нос в Азовское море: Новая резолюция Европарламента оторвана от реальности

25 октября 2018, 17:24  •  76 • Политика
Европарламент разработал и одобрил проект резолюции по ситуации в Азовском море, который полностью оторван от реальности.
Авторы документа просят Совет Евросоюза потребовать от России отказаться от «дискриминационной» инспекции судов в акватории под угрозой расширения антироссийских санкций и свернуть добычу нефти и газа на «украинской территории». Кроме того, они предлагают назначить спецпосланника по Крыму и Донбассу, который займется вопросами урегулирования ситуации в регионе.
Также было уделено внимание и строительству моста через Керченский пролив, которое представители ЕП считают незаконным. Их беспокоит участие в проекте европейских компаний, поэтому политики поддерживают решение Совета ЕС ввести санкции против ряда компаний («Стройгазмонтаж-Мост», «ВАД», судостроительный завод «Залив», «Мостотрест», институт «Гипростроймост», «Стройгазмонтаж - СГМ Груп»).
Отметим, что европарламентарии предпочли полностью проигнорировать реальное положение дел в регионе, а также действия украинцев, которые и спровоцировали конфликт в Азовском море. Так, в марте 2018 года украинские пограничники задержали шедшее под флагом РФ судно «Норд», на борту которого находились 10 российских граждан. В Киеве отказываются признавать этот факт, называя членов экипажа «гражданами Украины» (они проживают в Крыму).
В итоге девяти членам экипажа были выписаны штрафы, а капитана отправили под арест. Двое моряков позднее все же смогли вернуться на Крымский полуостров.
Еще более странной вышла история с танкером «Механик Погодин», который задержали в порту Херсона. Судя по заявлениям судовладельца и членов экипажа, украинская сторона намеренно заманила судно, так как за трое суток до прибытия капитан «Механика Погодина» официально уведомил администрацию порта через агента в лице компании «Инфлот-Херсон». Претензии правоохранителей в ответ не поступали. Запрет на выгрузку и на выход из акватории появился уже после того, как танкер пришвартовался.
На действия украинских пиратов отреагировали власти России, которые пригрозили Киеву последствиями. Так, сотрудники ФСБ активизировали проверки иностранных кораблей в Азовском море.
«Проверки иностранных морских судов проводятся в соответствии с международным морским правом», - добавили в ведомстве.
В связи с непредсказуемым характером поступков официального Киева судовладельцы начали избегать захода в украинские порты, что привело к оттоку средств. Несмотря на это, украинцы продолжают нагнетать обстановку.
Так, ВМС Украины представили стратегию развития флота страны, в которой Москва обвиняется в «оккупации» украинской исключительной морской экономической зоны и «блокаде» судов в Керченском проливе и Азовском морях. А 12 октября глава государства Петр Порошенко подписал указ, вводящий в действие решение СНБО «О неотложных мерах по защите национальных интересов на юге и востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе».
Кроме того, украинские политики заговорили о необходимости привлечения сил НАТО к сопровождению кораблей под флагом Украины. Для этого нужно пересмотреть договоренности по Азовскому морю, которое находится в совместном пользовании украинской и российской сторон.
Напомним, соглашение о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива было подписано в 2003 году. Как отмечено в документе, акватория разграничивается линией госграницы в соответствии с документом, а все споры разрешаются путем мирных переговоров. Киев уже начал предпринимать попытки аннулировать договоренности, которые позволяют российским и украинским пограничникам досматривать подозрительные корабли.
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Учитывая вышесказанное, сидящим в Брюсселе европарламентариям стоит обратить внимание на действия Украины, а не озвучивать абсурдные угрозы в адрес Москвы и «совать нос» в региональные проблемы. Пока же представители Европы пребывают в мире грез, о чем говорит решение объявить лауреатом премии Сахарова украинского режиссера Олега Сенцова, который был приговорен к 20 годам лишения свободы за участие в подготовке терактов на территории Крымского полуострова.
Как отметил заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне Юрий Швыткин, новую резолюцию ЕП можно смело бросить в корзину, ибо она направлена на то, чтобы позволить кораблям НАТО свободно перемещаться по Азовскому морю.
«Россия, естественно, не дает согласие на вход в Азовское море кораблей НАТО, которые только ищут для этого повод», - подчеркнул депутат.
* РИА ФАН

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