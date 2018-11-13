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Брюссель решил судьбу Мэй

13 ноября 2018, 00:09  •  94 • В мире
Евросоюз отказался идти на уступки по Brexit, которые могли помочь Терезе Мэй удержаться у власти
Автор:
Латышев Сергей
Евросоюз отклонил ключевое предложение британского премьера Терезы Мэй по Brexit. Как сообщает The Sunday Times, Брюссель отверг предложение Лондона создать «независимый механизм» для разрешения таможенных споров, предложив Британии обращаться в случае возникновения проблем по этой части в Европейский суд.
Это не только полностью противоречит пониманию Мэй и тем более ее критиками того, каким должен быть Brexit. Это также означает, что граница между Ирландской республикой и Ольстером, входящим в Соединенное Королевство, будет «жесткой», что может привести не только к нарушению хозяйственных связей между обеими частями Ирландии, но и к реанимации ирландской проблемы. Ирландские сепаратисты на севере отказались во многом от своей борьбы за объединение с Ирландией, так как оказались де-факто с ней в одном государстве — ЕС. Чего с выходом Британии из ЕС 29 марта 2019 года уже не будет.
Что означает для Мэй неуступчивость Брюсселя?
Принятие Брюсселем условий Лондона насчет «независимого механизма» имело шанс умиротворить часть критиков Мэй и давало определенные шансы на политическое выживание британского премьера, провала которой на переговорах с ЕС ждут четыре министра ее правительства, чтобы подать в отставку. Если бы ЕС уступил, избавив Лондон от издержек членства, но сохранив для британцев большинство плюсов (а Мэй и Ко рассчитывали именно на такой вариант), то ее противники в рядах консерваторов сочли бы для себя неприемлемым «топить» своего премьера в условиях, когда большинство британцев, похоже, «разводиться» с ЕС уже передумали.

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