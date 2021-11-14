Брюссель раскритиковал идею спрятаться от Белоруссии за забором

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Центральные власти скептически оценивают решение Польши о строительстве глухой стены на границе

Варшава уже долгое время нагнетает обстановку вокруг миграционного кризиса на границе с белорусским государством. Дошло до того, что там решили оградиться от соседней Республики высоченным забором. Однако эта идея не пришлась по вкусу руководству Евросоюза. Мнение властей выразил шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель.



Высокопоставленный западный дипломат заявил, что власти Евросоюза не готовы поддержать идею защитить внешние рубежи этого объединения от Белоруссии с помощью стены. Опытный дипломат убежден, что простым забором дело не решить. С проблемой миграционного кризиса необходимо разбираться на совсем другом уровне. Шеф европейской дипломатии даже пошутил, что сейчас в ЕС "больше стен, чем в эпоху Берлинской стены".

В то же время входящие в еврообъединение страны требуют от центральных властей деньги на строительство таких заборов. Среди попрошаек оказались Литва, Польша, и Латвия.

Однако, по мнению Борреля, предложение Москвы начать прямой конструктивный диалог между Брюсселем и Минском абсолютно соответствует реалиям и должно быть взято на вооружение при решении проблемы с беженцами.

К слову, сегодня российский лидер Владимир Путин резко высказался в ответ на обвинения нашей страны в якобы организации миграционного кризиса.