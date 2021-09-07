Брюссель против Варшавы: Польша получила новые штрафы от ЕС

Обозначился новый виток противостояния Брюсселя против Варшавы - Еврокомиссия потребовала в Европейском суде юстиции ежедневных штрафов для Польши до тех пор, пока в этой стране не будут устранены нормы закона, нарушающие независимость судебной системы.

Еврокомиссия (ЕК) обратилась с иском в Европейский суд юстиции против Польши, требуя назначить для Варшавы ежедневные штрафы до тех пор, пока в этой стране не будут устранены нормы закона, нарушающие независимость судебной системы.

Ранее Варшава отказалась исполнять решение Европейского суда юстиции, который вынес предписание относительно работы дисциплинарной палаты польского Верховного суда. Кроме того, суд предписал приостановить действие польских законов, влияющих на независимость судебной системы.

Размер ежедневного штрафа, который должна будет платить Варшава, определит суд.