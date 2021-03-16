Брюссель призвали отказаться от "Спутника V"

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Между тем, после укола шведско-британским препаратом AstraZeneca, кроме тромбоза, обнаружен еще один серьезный побочный эффект

Страны Евросоюза просят свои правительства отказаться от закупок российской и китайской вакцин от коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов по итогам переговоров в Вене с главами кабминов Австрии, Чехии и Словении, передает РИА "Новости".

По словам болгарского премьера, государствам Старого света предложили приобретать препараты западного производства.

"Мы начали все одновременно использовать вакцины. Нам было сказано, что странам ЕС надо воздержаться от китайских и российских вакцин и мы должны покупать AstraZeneca, Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna", – цитирует портал "Лента.ру" Борисова.

Однако потом возникла проблема с поставками, в связи с чем не все европейцы смогут вакцинироваться и добиться коллективного иммунитета, подчеркнул болгарин.

Борисов заметил, что ранее в Брюсселе договаривались о равном распределении вакцин на душу населения. Между тем после выяснилось, что вопрос о поставках решался в управляющем совете ЕС с фармкомпаниями. Результат оказался плачевным: ни один из производителей не выполняет договорные обязательства.

Сейчас Европа переживает патовую ситуацию с вакцинацией шведско-британским препаратом AstraZeneca. Напомним, на прошлой неделе Европейское агентство лекарственных средств (EMA) уведомило о начале расследования случаев с пациентами, привитыми из одной партии этой вакцины в ряде стран ЕС, у которых был зафиксирован тромбоз. В частности, на паузу уколы данным препаратом поставили Австрия, Дания, Норвегия, Исландия, Кипр, Италия и другие государства, причем не только Старого света.

Сегодня стало известно, что AstraZeneca может вызывать не только тромбоз, но и кровотечение. Об этом заявил главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл. Реакция наступает через неделю-две после вакцинации и зафиксировано пока только у 10-15 процентов в Европе. По его словам, это слишком серьезный побочный эффект, чтобы продолжать вакцинацию.

Как считает член Совфеда Алексей Пушков, неизбежен разворот европейцев в сторону российского "Спутника V", и не только их. Сенатор напомнил, как США пытались отговорить Бразилию от закупок нашего препарата. В своем телеграм-канале Пушков констатировал, что "битва атлантистов против российской вакцины уже проиграна".

