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Брюссель признал Лукашенко действующим лидером - политолог

16 ноября 2021, 11:15  •  138 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Минск вынудил европейских политиков сделать первый шаг к возобновлению диалога
Миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши принес позитивные плоды минскому лидеру Александру Лукашенко. В Европе его фактически признали действующим главой государства, с которым можно и нужно налаживать диалог.
Да, европейские политики пытались действовать через Москву. Но президент РФ Владимир Путин выразил свою позицию недвусмысленно: хотите решить кризис – звоните напрямую Лукашенко, сказал он и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, и президенту Франции Эммануэлю Макрону. И вот сначала глава европейской дипломатии Жозеп Боррель позвонил главе МИД Белоруссии Владимиру Макею, а затем и сама Меркель набрала Лукашенко.
"Брюссель вынужден признать действующую белорусскую власть",
– делает вывод белорусский политолог Петр Петровский. Причем, по его мнению, непубличные контакты ЕС и Минска состоялись еще раньше, и, скорее всего, стороны смогли договориться о компромиссе. Об этом свидетельствует тот факт, что "Белавиа" пообещала не брать на борт в Турции и ОАЭ граждан Ирака, Сирии, Йемена и Афганистана, а Евросоюз, хоть и согласовал новый пакет санкций против Минска, но меры оказались не такими страшными, как ими пугали изначально.
"Меры, которые Брюссель все же ввел, говорят о его желании усилить переговорные позиции в диалоге с Минском. А это значит, что и сам диалог становится реальностью",
– высказался Петровский в комментарии "Коммерсанту".
Сейчас в ЕС никто уже не рассуждает, законно ли Лукашенко занял кресло президента в 2020 году. В глазах европейских политиков он вновь выглядит полноправным лидером страны, с которым нужно налаживать отношения. И хотя некоторые эксперты утверждают, что Лукашенко окончательно разрушил свою репутацию, допустив миграционный кризис, факты свидетельствуют об обратном – на Западе снова с ним разговаривают и договариваются.

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