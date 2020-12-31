«Брюссель пошёл на уступки, но и Лондон лишился многого»: Великобритания окончательно покидает Евросоюз

31 декабря Соединённое Королевство окончательно расстаётся с Европейским союзом — в этот день заканчивается действие переходного периода по брекситу. Формально выход состоялся ещё в начале 2020 года, но до сегодняшнего дня между сторонами действовали прежние правила. Переговоры о новых условиях шли тяжело, не исключалась возможность брексита без сделки. Однако в декабре Лондон и Брюссель смогли договориться. Новое соглашение будет регулировать многие сферы, включая торговлю. По мнению экспертов, обеим сторонам пришлось пойти на уступки. При этом даже инициаторы выхода пока не знают, к чему это приведёт Великобританию в исторической перспективе.

31 декабря завершается переходный период по брекситу. Великобритания окончательно покидает экономическое и политическое пространство Евросоюза. Юридически выход состоялся ещё 31 января 2020 года, однако 11 месяцев действовал переходный режим.

Соединённое Королевство не имело на протяжении этого времени права голоса и представительства в органах власти ЕС, но продолжало пользоваться остальными правами члена союза, а также исполняло соответствующие обязательства.

В 2020 году Лондон и Брюссель вели напряжённые переговоры об условиях «развода». Речь шла о правилах будущего взаимодействия во всех сферах.

На фоне непростого диалога председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен даже представила запасной план действий для ЕС на случай брексита без торговой сделки.

Долгий путь

Однако 24 декабря сторонам удалось согласовать условия будущего соглашения. Через два дня Еврокомиссия опубликовала полный текст документа на 1246 страницах.

«Мы вернули себе контроль над нашим законодательством и нашей судьбой. Мы вернули полный и неограниченный контроль над мельчайшими деталями наших норм и правил», — заявил глава британского правительства Борис Джонсон, комментируя соглашение.

Политик добавил, что теперь «британские законы будут приниматься только британским парламентом и толковаться британскими судьями, заседающими в британских судах».

Борис Джонсон

Reuters

© Paul Grover /Pool

В свою очередь, Урсула фон дер Ляйен назвала прошедшие переговоры очень тяжёлыми.

«Этот путь был долгим и извилистым. Но его итогом стало заключение взаимовыгодного соглашения. Оно справедливое и сбалансированное. Его принятие — верный и ответственный шаг для обеих сторон», — подчеркнула она.

Договор поступил для ратификации в британский парламент, голосование состоялось накануне, 30 декабря. Большинство парламентариев (521) проголосовали за договор, против высказались лишь 73 члена парламента.

Как отмечают эксперты, такое решение британского парламента было ожидаемым.

«Сделка выглядит удачной для Великобритании, особенно тот факт, что сохраняется беспошлинная торговля с ЕС», — отметил в комментарии RT доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО Александр Тэвдой-Бурмули.

Похожей точки зрения придерживается и старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк.

«Логично, что договор получил поддержку, поскольку у Консервативной партии сейчас большинство в парламенте. Никто не хотел брексита без сделки», — отметила эксперт в беседе с RT.

Поскольку стороны не успевают завершить процесс ратификации в короткие сроки, Еврокомиссия объявила, что согласованные правила будут действовать на временной основе до 28 февраля 2021 года. Этот период может быть продлён, так как Европарламент намерен ратифицировать соглашение на плановой сессии в марте.

Стороны смогли договориться о сохранении зоны свободной торговли. Великобритания сможет беспошлинно поставлять свои товары на европейский рынок, как и прежде. Однако товарам придётся проходить таможенный контроль на границе.

«Соглашение предусматривает нулевые пошлины и квоты на все товары, соответствующие надлежащим правилам происхождения», — сообщается на сайте Еврокомиссии.

Между тем в сфере услуг будет действовать ряд ограничений. К примеру, британские провайдеры телевизионного и потокового видеоконтента не смогут получить доступ к рынку ЕС, если не перенесут туда часть бизнеса.

Игра без победителей

Документ охватывает не только вопросы торговли, но и ряд других областей, включая инвестиции, конкуренцию, налоги, транспорт и энергетику, а также сферу безопасности и социального обеспечения.

Изначально ЕС требовал, чтобы Великобритания продолжила следовать правилам союза в вопросах государственной поддержки производителей. В Брюсселе опасаются, что субсидирование британских компаний создаст для них конкурентное преимущество. Лондон отверг это требование. Однако Великобритании всё же придётся следовать общим принципам субсидирования, указанным в соглашении.

Также стороны обязались следовать высоким стандартам в таких областях, как защита окружающей среды, борьба с изменением климата, социальные и трудовые права, а также прозрачность налогообложения.

Порт Дувр

Reuters

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Соглашением закрепляется новый порядок в рыболовецкой сфере. Вопрос вылова рыбы в британских водах был одним из камней преткновения в переговорах. До последнего времени на Великобританию приходился объём ежегодного вылова рыбы на сумму около €850 млн евро, на суда под флагами других стран ЕС — €650 млн. По условиям соглашения, уровень европейского вылова должен снизиться на 25% за пять с половиной лет.

Договор затрагивает рядовых работников, которым теперь придётся подтверждать свою профессиональную квалификацию, если они захотят работать по другую сторону Ла-Манша.

Кроме того, Лондон и Брюссель договорились сотрудничать по линии правоохранительных и судебных органов.

При этом соглашение не распространяется на сферы внешней политики и обороны. Такое условие поставила британская сторона.

«(Соглашение между ЕС и Великобританией) выходит далеко за рамки обычных соглашений о свободной торговле и обеспечивает прочную основу для сохранения нашей давней дружбы и сотрудничества», — говорится в заявлении Еврокомиссии.

По словам экспертов, сделку нельзя назвать идеальной, однако она стала наилучшим вариантом для сторон.

«Тот факт, что британские товары не будут облагаться пошлинами, выгоден Лондону. Однако всё равно появятся таможенные проверки, что создаст бизнесу определённые сложности. Лондону пришлось пойти на уступки в вопросе рыболовства, хотя изначально британская сторона хотела восстановить полный контроль над своими территориальными водами», — отметила Кира Годованюк.

По словам эксперта, главным достижением переговоров стало сохранение беспошлинной торговли. Однако эти условия будут действовать только в том случае, если Великобритания будет соблюдать единые правила конкуренции.

«Привязка к стандартам ЕС остаётся, это условие сохранения нулевых тарифов. Соглашение определяет не только правила торговли, но и других сфер взаимодействия. Но именно торговые вопросы волновали стороны более всего», — добавила Кира Годованюк.

Похожей точки зрения придерживается и Александр Тэвдой-Бурмули. По мнению эксперта, в действительности в результате соглашения проигрывают обе стороны, но Великобритания — в большей степени.

«ЕС пошёл на уступки, но и Лондон лишился многого. Например, британцы лишились безвизового режима с ЕС, они могут находиться там без виз только в течение 90 дней. Болезненным остаётся вопрос финансовых рынков, которые теперь не консолидированы. Не будет и единого рынка труда, это также минус», — отметил эксперт.

Независимость в квадрате

Напомним, референдум о выходе Соединённого Королевства из состава ЕС состоялся 23 июня 2016 года. За выход проголосовали 51,9% граждан, против — 48,1% при уровне явки в 72%.

В географическом отношении предпочтения разделились неравномерно — жители Лондона, Шотландии и Северной Ирландии проголосовали за сохранение членства в ЕС, остальная Англия и Уэльс — за выход.

Инициатором референдума был премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, возглавлявший правительство консерваторов. Решение о проведении плебисцита было принято на фоне роста евроскептицизма в стране — руководство Консервативной партии опасалось потерять часть голосов.

При этом во время подготовки к плебисциту Кэмерон выступал против брексита. После оглашения результатов референдума он подал в отставку.

Британское правительство возглавила Тереза Мэй. Однако приступить к переговорам с Брюсселем по условиям брексита Лондон смог только летом 2017 года. Официальное уведомление о выходе было подано британской стороной несколькими месяцами ранее, в марте.

Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза

AFP

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Согласно положениям Лиссабонского договора, на согласование условий выхода страны из Европейского союза отводится два года, после чего членство прекращается. Для Великобритании этот срок истёк в марте 2019 года, однако стороны договорились продлить его сначала до мая, а затем до осени. Впоследствии Соединённому Королевству потребовалась ещё одна отсрочка, на этот раз до 31 января 2020 года. В июле 2019-го Терезу Мэй на посту британского премьер-министра сменил Борис Джонсон.

Переговоры осложнялись целым рядом противоречий как внутри Великобритании, так и между Лондоном и Брюсселем.

Так, вопрос сохранения единого таможенного пространства с ЕС стал предметом спора между лейбористами и консерваторами в британском парламенте. Лейбористы настаивали на сохранении таможенного союза с европейскими партнёрами, а консерваторы считали неприемлемым требования Брюсселя по финансовым выплатам, а также по вопросу ирландской границы.

Напомним, в 1921 году большая часть Ирландии получила независимость от Лондона, в составе Соединённого Королевства остались только шесть северных графств. Сейчас этот регион носит название Северная Ирландия. Вооружённые стычки продолжались здесь до 1998 года, когда было подписано Соглашение Страстной пятницы. Оно гарантировало в том числе отсутствие полноценной границы с проверками и пограничным контролем.

Перспектива восстановления жёсткой границы между Республикой Ирландия и Северной Ирландией возмутила Дублин, Брюссель поддержал требование по сохранению прозрачности сухопутной границы.

Со своей стороны, британское руководство видело в сохранении прежнего пограничного режима в Северной Ирландии угрозу суверенитету королевства.

Великобритания и ЕС смогли урегулировать этот спор ещё во время официального брексита в начале 2020 года. Как сообщалось в январе 2020 года на сайте Европейской комиссии, «Северная Ирландия продолжит следовать ограниченному набору правил ЕС, связанных, в частности, с товарами».

«Кроме того, в отношении всех товаров, ввозимых на территорию Северной Ирландии, будет применяться таможенный кодекс Европейского союза. Эти меры помогут избежать погранично-таможенных проверок и контроля на острове Ирландия», — отмечается в сообщении.

При этом по отношению к товарам, ввозимым в регион из других частей Соединённого Королевства, «будут осуществляться необходимые проверки и контроль». В том числе будут действовать пункты пограничного контроля.

«Таможенные пошлины ЕС будут применяться ко всем товарам, ввозимым в Северную Ирландию, за исключением случаев, когда отсутствует риск выхода этих товаров на внутренний рынок ЕС», — говорится в сообщении.

«Лондон обязался обеспечивать выполнение Белфастского соглашения и сохранить прозрачность ирландской границы. Сейчас Северная Ирландия будет в большей мере привязана к Республике Ирландия, таможенная проверка будет осуществляться в Ирландском море. Такие условия будут действовать до тех пор, пока не будет найдено другое решение для сохранения Белфастского соглашения», — пояснила Кира Годованюк.

По мнению Александра Тэвдой-Бурмули, стороны пришли по вопросу ирландской границы к сложному компромиссу.

«Формально Северная Ирландия остаётся в таможенной зоне ЕС. Товары Северной Ирландии будут поступать на территорию остального королевства без таможенных проверок, а европейские товары будут проходит таможню», — добавил эксперт.

Митинг за независимость Шотландии

Reuters

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Ещё одной проблемой для Лондона после брексита может стать рост сепаратистских настроений в Шотландии. Эдинбург уже не раз заявлял о желании провести новый референдум о независимости. Как заявила в январе 2020 года первый министр Шотландии Никола Стёрджен, если такая возможность будет представлена, шотландцы проголосуют за выход из Соединённого Королевства. Пока что проведение нового плебисцита блокируется Лондоном.

Как отметила Кира Годованюк, Шотландия недовольна брекситом, в регионе растут националистические настроения.

«Лидирующая Шотландская национальная партия (ШНП) использует это, чтобы говорить о новом референдуме о независимости. Это болезненный и сложный вопрос. Если Борис Джонсон не пойдёт на определённые уступки, к примеру, на расширение полномочий местных властей, ШНП будет наращивать давление на центр», — считает эксперт.

По словам Александра Тэвдой-Бурмули, рост подобных настроений стал одним из последствий брексита.

«Шотландцы недовольны брекситом и копят силы, чтобы провести референдум о независимости», — пояснил эксперт.

«Шанс для развития»

Говорить о том, выиграла Великобритания в результате брексита или проиграла, пока рано, считают эксперты.

«Сейчас брексит может расцениваться как ошибка, потому что породил очень много издержек для Великобритании. Но, возможно, в долгосрочной перспективе страна использует это как шанс для развития. Пока это открытый вопрос», — пояснил Александр Тэвдой-Бурмули.

Похожей точки зрения придерживается Кира Годованюк. По словам эксперта, сейчас главным вызовом для Великобритании станет нарушение торговых цепочек с ЕС, неизбежное при выходе из союза.

Протест против брексита в Лондоне

Reuters

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«Даже то соглашение, которое подписали стороны, не может купировать экономические издержки, которые последуют после окончательного выхода. Сократится общая динамика торговли, возникнут трудности для европейского и британского бизнеса», — отметила Годованюк.

По мнению эксперта, ответить на вопрос о последствиях брексита сейчас не смогли бы даже в Консервативной партии Великобритании.

«Вопрос сложный и простой одновременно. Конечно, консерваторы в принципе не смогут никогда признать, что брексит стал ошибкой, ведь он стал частью их политической программы. Но они сами не были готовы к тому, что эта программа обретёт реальные очертания. Брексит стал живой материализацией политических лозунгов. Да, сейчас в Лондоне называют выход из ЕС победой и возвращением независимости, собственного пути. Но насколько этот путь станет успешным для Великобритании — покажет только время», — подытожила Кира Годованюк.