Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ответ Симоньян о "мачехе" заставил замолчать украинского эксперта в пр...
Во время интервью Лукашенко взбесил американского журналиста словами о США - вид...
"Со свиным рылом в калашный ряд": Захарова отреагировала на слова презид...
Поворотный момент истории: США больше не могут выстрелить первыми
Главная / Политика

Брюссель подтвердил планы по созданию военной миссии ЕС на Украине

04 октября 2021, 19:25  •  228 • Политика
Фото: Serg Glovny / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Таким образом европейское объединение хочет выразить солидарность киевскому режиму на фоне активности РФ у своих границ
Брюссель разрабатывает различные схемы поддержки киевского режима. Об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии Набиля Массрали, комментируя информацию о возможном создании военной миссии Евросоюза на территории Незалежной из-за якобы "агрессии" России.
"ЕС изучает пути повышения устойчивости Украины, переговоры по возможным мерам поддержки продолжаются", – цитирует РИА "Новости" еврочиновницу.
Накануне немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы Евросоюза сообщила, что Брюссель собирается создать на Украине военную учебную миссию в связи с "активностью" России на своих границах. Согласно умозаключениям представителей ЕС, такая миссия должна стать "выражением солидарности" с киевским режимом на фоне ситуации с Крымом.
По данным газеты, "делегация" получит название EU Military Advisory and Training Mission Ukraine (EUATM). Отмечается, что о создании этой структуры попросили главы МИД и минобороны Украины, написав "конфиденциальное письмо" шефу дипломатии ЕС Жозепу Боррелю.
Кроме того у брюсселевцев есть и другие идеи насчет повышения военного потенциала украинских вооруженных сил. В частности, европейцы собираются расширить действующую с 2014 года консультативную миссию ЕС по реформе сектора гражданской безопасности Незалежной.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





228
Источник
Похожие новости
04 октября 2021, 06:00
Военкор о фото Ройзмана и Саакашвили: "Надо быть последним подонком"
04 октября 2021, 07:45
Что не так с "досье Пандоры"? Политтехнолог указал на важную деталь расследования
04 октября 2021, 15:20
Встреча Путина и Зеленского: Что утаивает Украина?
04 октября 2021, 01:55
Daily Express рассказали об "ужасающей ракете" России для Третьей мировой войны
04 октября 2021, 11:50
Скандал с "Досье Пандоры" на Украине: за Зеленского взялся Сорос
04 октября 2021, 11:15
"Это не транзит": Украинский оператор оправдался за тайные поставки газа в Венгрию
Новости партнеров
 
Выбор дня
04 октября 2021, 06:00
Военкор о фото Ройзмана и Саакашвили: "Надо быть последним подонком"
04 октября 2021, 04:15
Альтернативные варианты закончились, Украине придется прибегнуть к акции «прикрути»
04 октября 2021, 07:45
Что не так с "досье Пандоры"? Политтехнолог указал на важную деталь расслед...
04 октября 2021, 15:20
Встреча Путина и Зеленского: Что утаивает Украина?
04 октября 2021, 01:55
Daily Express рассказали об "ужасающей ракете" России для Третьей мировой в...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 сентября 2021, 10:05
Украине разрешили не платить России долги
29 сентября 2021, 09:20
Зеленский наказал США за высокомерие на миллиарды долларов
28 сентября 2021, 08:35
Лучшая работа на свете: огромная зарплата и никакой ответственности
30 сентября 2021, 12:50
В России отреагировали на угрозы Кулебы обеспечить "серьезные проблемы"
30 сентября 2021, 14:40
Война Польши с Россией неизбежна? Страхи "подогрел" Баранец: "Путин, Шойгу, десант"
30 сентября 2021, 16:30
Отвергнутый Байденом: выяснилась причина стремительного визита Эрдогана к Путину
30 сентября 2021, 16:30
Чубайс выдвинул требования России. Пронько перевёл заявление о перевороте
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.