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Брюссель ожидает покаяния Москвы - эксперт

11 мая 2021, 20:35  •  278 • Политика
Фото: Daniel Kalker/dpa/www.globallookpress.com
В ЕС не хотят конфронтации с РФ, но рассчитывают на изменение позиции российских властей
Брюссель не хочет обострять отношения с Москвой на фоне дипломатической войны с Прагой и Софией, однако менять свою политику не станет, поскольку в ЕС полагают, что именно Россия должна пойти на уступки Евросоюзу. Об этом заявил гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов в интервью газете "Взгляд".
Эксперт отметил, что, по мнению деятелей объединения, "мяч находится на российской стороне поля", поэтому ЕС рассчитывает на ответные шаги РФ, ожидая, что Москва скорректирует свою политическую позицию и вернется к серьезному "содержательному" диалогу.
По словам политолога, европейцы надеются на более гибкую линию России в отношении Украины, Сирии, Ливии, а также отказ РФ от, как они считают, вмешательства во внутренние дела стран Старого света, например, в вопросе поддержки популистских праворадикальных партий.
Между тем, государства "старой Европы" не доверяют обвинениям Чехии и Болгарии в адрес России и не находят в дипломатических конфликтах веское основание для изменения общей политики ЕС. Кортунов напомнил, что призывы Праги к сообществу о высылке российских дипломатов остались без ответа в большинстве стран альянса.
"Это дает надежду на то, что диалог продолжится, тем более что сейчас председателем Европейского союза является Португалия. В целом она традиционно благожелательно относится к России", – резюмировал эксперт.
Напомним, накануне глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что все страны-участницы ЕС не желают обострять отношения с Москвой. Представитель Испании выразил поддержку Праге и Софии, однако заметил, что союзу не нужно продолжать эскалацию напряженности с Россией. Кроме того Боррель заявил, что новых антироссийских санкций Брюссель принимать не планирует.
Сегодня Москва, как и обещала ранее, продолжила отвечать на высылку наших дипломатов некоторыми странами Европы. Очередному представителю западной димписсии указали на дверь – им оказался помощник атташе по вопросам обороны при посольстве Румынии в РФ.

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