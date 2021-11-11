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Брюссель ответил Лукашенко на "угрозу" перекрыть поставки газа

11 ноября 2021, 17:30  •  107 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
В Евросоюзе признали важной необходимостью сформировать автономию объединения в сфере энергоресурсов
Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони призвал коллективный Брюссель не бояться "угроз" президента Белоруссии Александра Лукашенко, только намекнувшего о возможности Минска перекрыть Старому свету транзит российского голубого топлива.
"Что касается газа... Не надо пугаться угроз Лукашенко", – цитирует РИА "Новости" еврочиновника.
В связи с этим итальянец подчеркнул необходимость "стратегической автономии Евросоюза в области поставок энергоресурсов". По его словам, в Брюсселе во время формирования общей стратегии ЕС по обороне "Стратегический компас" учтут подобные заявления со стороны Минска.
Запустить данную программу планируется в марте 2022 года.
"В краткосрочной перспективе нам нужно наилучшим образом использовать существующие отношения с Северной Африкой, Норвегией, Россией", – добавил Джентилони, говоря о поставках газа.
Напомним, на фоне миграционного кризиса на польско-белорусской границе все вовлеченные и заинтересованные стороны ежедневно обмениваются всевозможными пугалками в адрес друг друга и стращают оппонентов разными карательными мерами.
Так ранее в четверг, 11 ноября, Александр Григорьевич прокомментировал заявление Варшавы о намерениях закрыть границу с Белоруссией и угрозы из ЕС ввести против Минска очередные санкции из-за беженцев, которые рвутся через Республику в страны Европейского союза. В Брюсселе считают, что нелегалов бацька использует как свое политическое оружие.
Лукашенко назвал польское руководство "безголовыми мерзавцами" и задался вопросом, а что будет с европейцами, если белорусы "закроют транзит", в том числе и перекачку газа.

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