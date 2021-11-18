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Брюссель отказался договариваться по вопросу мигрантов лично с Лукашенко

18 ноября 2021, 22:10  •  33 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Евросоюз намерен вести технический диалог с агентствами ООН
Коллективный Брюссель не станет вести переговоры с непосредственно с президентом Белоруссии Александром Лукашенко по разрешению миграционного кризиса, поскольку винит в этом лично бацьку. Об этом заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Петер Стано, разъяснив РБК суть договоренностей с Минском.
По словам словака, напрямую говорить с Лукашенко никто не намерен.
"Он создал этот кризис, он привез этих людей в Белоруссию, солгав им, что они смогут с легкостью попасть в ЕС, и они находятся на территории Белоруссии", – сказал Стано.
Представитель ЕК считает, что Александр Григорьевич несет ответственность за беженцев и за доступ к ним международных организаций для помощи, а также должен позаботиться за возвращение мигрантов на родину.
Брюссель вместо Лукашенко будет вести технические переговоры с агентствами ООН, которые занимаются беженцами, и с белорусскими коллегами на рабочем уровне, чтобы облегчить репатриацию нелегалов. Эта работа сейчас находится в процессе, подчеркнул еврочиновник.
Напомним, накануне исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель провела второй за неделю телефонный разговор с Лукашенко. Берлин и Минск договорились, что миграционная "проблема в целом выносится на уровень" Белоруссии и Евросоюза, а в переговоры вступят "соответствующие должностные лица", которых определят стороны.
Также сегодня пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт уточнила детали вчерашней беседы. Она отметила, что Лукашенко обещал Меркель позаботится о возвращении на родину пяти тысяч мигрантов. Однако потребовал, чтобы тех граждан, которые сейчас обосновались у границы с Польшей, а это около двух тысяч человек, пропустили в ЕС.

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